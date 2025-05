Hiroyuki Ito, entre porte-voix et porte-bonheur

Hiroyuki Ito, fan japonais, assiste aux Seychelles à sa sixième Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA

Le Japonais a grandement contribué à l’essor de la discipline au pays du Soleil Levant

Les Samouraïs Bleus sont qualifiés pour les quarts de finale de Seychelles 2025

« Je m’excuse, je n’ai plus de voix. J'ai tellement encouragé mon équipe… » Tout est dit dans les premiers mots livrés au micro de FIFA Inside par Hiroyuki Ito, fidèle supporter de l’équipe du Japon de beach soccer. Poli, dévoué, fan absolu des Samouraïs Bleus, et grand amateur de beach soccer, l’homme de 70 ans est prêt à tous les sacrifices pour vivre ses passions. Quitte à en perdre la voix. Quitte à traverser la planète pour assister à la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Seychelles 2025™.

« Je suis arrivé aux Seychelles le 29 avril, après avoir fait escale à Dubaï (Emirats Arabes Unis). Je loue ici un appartement, prépare mes propres repas et prends le bus pour me rendre sur le lieu des matches », explique-t-il au micro de FIFA Inside. « Je cours dix kilomètres tous les matins pour rester en bonne santé et apaiser mon esprit. J’ai pu faire de nombreuses rencontres ici. Les gens ont un vrai don de l’hospitalité. Tout le monde me salue avec le sourire. »

Il faut dire qu’Hiroyuki inspire inspire la sympathie et force le respect. C’est la sixième Coupe du Monde de Beach Soccer à laquelle le Japonais assiste. Il est allé aux quatre coins du monde - Brésil 2007, Italie 2011, Portugal 2015, Paraguay 2019, et Emirats arabes Unis 2024 - pour apporter son soutien à son équipe du Japon, mais aussi profiter du magnifique spectacle qu’offre cette discipline.

« Il y a d’abord eu le football dans ma vie. Je m’y suis pris de passion pour ce sport en regardant des dessins animés à l’âge de 13 ans. Mon amour pour le beach soccer est venu plus tard », confie-t-il. « J’y ai été initié par l’intermédiaire de Ramos Ruy, premier sélectionneur de l’équipe du Japon de beach soccer. Il m’a un jour expliqué à quel point ce sport était extraordinaire. C’était il y a 28 ans. Et c’est vrai. Je ne connais pas de sport en communion avec la nature qui soit plus amusant ».

Hiroyuki Ito ne s'est pas contenté de l’apprécier, il a choisi de contribuer à son développement. Il a d’abord organisé un tournoi, auquel il a participé en tant que joueur, entraîneur et membre du comité d’organisation. Puis il a créé en 2007 Japan Beach Soccer network, une association à but non lucratif qui a pour but de rendre le beach soccer populaire au pays du soleil levant. « Depuis, je partage ma passion avec tous ceux qui ont un attrait pour le beach soccer, en particulier les jeunes et ceux qui ne connaissent que le football », résume-t-il.

« Mon meilleur souvenir lié au beach soccer date de 2009 et du tournoi de qualification asiatique pour la Coupe du Monde de Beach Soccer qui a eu lieu à Dubaï (E.A.U.) L’équipe était constituée de plusieurs joueurs que j’avais moi-même entraînés. Elle a remporté la finale (4-2 face à Bahreïn) et décroché sa qualification pour l’épreuve reine », se remémore-t-il. « Certains étaient venus me voir en pleurant de joie. Nous nous sommes serrés dans les bras, et avons partagé une forte émotion. Ce souvenir restera gravé dans ma mémoire. »

Hiroyuki s’attend évidemment à vivre d’autres grands moments, aux Seychelles ou ailleurs. Finaliste de Russie 2021, « son » Japon est d’ailleurs en quête d’une première couronne mondiale. Toujours en course au titre dans cette édition 2025, les Samouraïs Bleus espèrent écrire l’histoire sur le sable seychellois en devenant la première équipe asiatique sacrée championne du monde. Cela passera nécessairement par une victoire en quart de finale face au Portugal, ce 8 mai.