Double centenaire, quadruple buteuse et multiples passeurs

Wayne Rooney a inscrit son 200ème but en Premier League et annoncé sa retraite internationale

L'AS Monaco a établi un nouveau record de victoires consécutives en Ligue 1

Les 11 joueurs du Real Madrid ont enchaîné 44 passes avant le but de Casemiro

200 buts inscrits en Premier League. Wayne Rooney est devenu le deuxième joueur à atteindre cette barre après Alan Shearer (260). L'attaquant de 31 ans, dont la présence sur le terrain contre Manchester City a permis à Everton d'aligner plus de sept joueurs anglais en championnat pour la première fois en 20 ans, est suivi par Andy Cole (187), Frank Lampard (177) et Thierry Henry (173). Rooney a ensuite annoncé sa retraite internationale, lui qui est le meilleur buteur de l'Angleterre (53 buts) et le deuxième joueur au nombre de sélections (119) derrière Peter Shilton (125).

70 matches, c'est ce qu'il a fallu à Vitoria pour enfin battre l'un des membres du "Big Four" de l'État de Sao Paulo dans le championnat du Brésil. L'équipe de Salvador avait enregistré 53 défaites et 16 partages face à Corinthians, Palmeiras, Santos et Sao Paulo, mais elle vient de créer l'une des plus grosses surprises de l'histoire de la compétition. Alors qu'il se bat pour éviter la relégation, Vitoria s'est imposé 1:0 en déplacement, mettant un terme à la série de 34 matches sans défaite, toutes compétitions confondues, des leaders de Corinthians (à trois matches du record du club, établi en 1957 par Gilmar, Luisinho et autres Claudio).

44 c'est le total de passes qui a amené le but de Casemiro lors de la victoire 3:0 du Real Madrid au Deportivo La Corogne, soit 19 de plus que durant la séquence à l'origine du but l'Argentin Esteban Cambiasso lors de la Coupe du Monde de la FIFA, Allemagne 2006. Le Real a conservé la possession du ballon pendant une minute et 45 secondes, l'ensemble des 11 joueurs participant à l'action entamée par un coup franc de Keylor Navas et clôturée par le but de Casemiro.

21 c'est le nombre de tentatives qu'il a fallu à l'Azerbaïdjan pour que l'un de ses clubs se qualifie pour la phase de groupes de la Ligue des Champions de l'UEFA. Qarabag a mis fin à l'attente en créant l'exploit face au FC Copenhague, qui avait tenu tête au FC Barcelone et atteint la phase à élimination directe en 2010/11.

20 ans s'étaient écoulés depuis qu'un joueur avait marqué lors de ses deux premières apparitions en Ligue 1 pour le Paris Saint-Germain. Il s'agissait de Florian Maurice, auquel Neymar a aujourd'hui succédé. Le Brésilien de 25 ans compte trois buts et trois passes décisives en deux rencontres pour le PSG.

15 victoires consécutives en Ligue 1, c'est le nouveau record battu par l'AS Monaco. L'ancien avait été établi en 2009 par Bordeaux, au sein d'une équipe où évoluaient notamment Wendel, Yoann Gourcuff, Fernando Cavenaghi et Marouane Chamakh. L'unique but de la victoire contre Metz, inscrit à la 78ème par Radamel Falcao (le cinquième en trois matches pour le Colombien de 31 ans) a également permis à la formation de Leonardo Jardim d'être la première de l'histoire de la Ligue 1 à marquer au moins un but dans 35 matches consécutifs.

5 minutes, c'est tout ce qui séparait l'Espagne d'une cinquième défaite en finale en six ans lors du Championnat d'Europe féminin U-19 de l'UEFA, avant un retournement de situation contre la France. Des buts en fin de match de Damaris Egurrola et Patricia Guijarro ont offert à la Rojita son premier titre depuis 2004.