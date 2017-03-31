Défenses impeccables et Brésil imbattable

Les buts importants de Clint Dempsey pour les Etats-Unis, l'incapacité des Argentins à trouver le chemin des filets à la Paz, et les débuts manqués du plus jeune international néerlandais de l'histoire sont au menu de la dernière revue statistique de FIFA.com, aux côtés de l’imperméabilité iranienne et de la réussite brésilienne.

443

jours avant son coup d’envoi, le Brésil est devenu le premier pays à se qualifier sur le terrain pour la 21ème Coupe du Monde de la FIFA™. Alors qu’elle avait dû attendre la dernière journée des qualifications avant de décrocher son billet pour États-Unis 1994 et République de Corée/Japon 2002 - deux éditions qu’elle avait remportées -, la Seleção a cette fois égalé le record sud-américain établi en 2001 par l’Argentine en le compostant à quatre journées de la fin. Seule équipe à avoir participé à chaque Coupe du Monde, le Brésil était pourtant en grand danger, à la sixième place, lorsque Tite en a pris les rênes. En s’imposant 3:0, les Brésiliens ont mis fin à huit années sans le moindre succès face au Paraguay, et pris 24 points sur 24 possibles depuis l’arrivée sur le banc de Tite. Neymara marqué quatre buts et délivré quatre passes décisives lors des quatre derniers matches de qualification à domicile. Le Brésil a désormais besoin de dix points lors des quatre rencontres restantes pour égaler le record de 43 points établi dans la zone Amérique du Sud par l’Argentine d’Ariel Ortega, Claudio Lopez, Hernan Crespo et Gabriel Batistuta sur la route de Corée/Japon 2002.

28

ans s’étaient écoulés depuis la dernière fois où la Bolivien’avait pas encaissé de but face à l’Argentine. Luis Galarza avait alors résisté aux assauts de Diego Maradona, Claudio Cannigia et consorts lors d’un match nul et vierge de la Copa America 1989. La Verde avait depuis échoué à 17 reprises à garder sa cage inviolée face à l’Albiceleste. Alors que les Argentins avaient remporté leurs quatre dernières confrontations, inscrivant au passage 17 buts sans en concéder un seul, ils n’ont pas réussi à tromper la vigilance de Carlos Lampe à La Paz. Muet depuis dix matches, Marcelo Moreno a retrouvé le chemin des filets pour permettre à la Bolivie de s’imposer 2:0 et de signer deux succès consécutifs en qualifications pour la Coupe du Monde pour la première fois depuis 2008. L’attaquant de 29 ans s’est ainsi hissé, avec 15 réalisations, au troisième rang des meilleurs buteurs de l’histoire de sa sélection, derrière Victor Ugarte (16) et Joaquin Botero (20).

17

ans et 225 jours, tel est l’âge auquel Matthijs de Ligt est devenu le plus jeune joueur des Pays-Bas depuis 1931. Mauk Weber(17 ans et 92 jours) est le seul autre Néerlandais à avoir effectué ses débuts internationaux à moins de 18 ans. De Ligt a en revanche plus d’un an d’avance sur ses illustres compatriotes Frank Rijkaard, Marco van Basten ou Clarence Seedorf et près de deux sur Johan Cruyff (19 ans et 135 jours). Le défenseur a connu une première difficile. Il a été remplacé à la mi-temps après avoir été coupable sur les deux buts de Spas Delev, ses premiers depuis ses débuts en sélection il y a six ans. Battus 2:0 par la Bulgarie, les Pays-Bas n’ont pas réussi à garder leur cage inviolée lors de leurs huit derniers matches de qualification pour l’UEFA EURO et la Coupe du Monde, leur plus longue série en la matière depuis 1963. Ils sont par ailleurs restés muets en attaque en qualifications pour la cinquième fois depuis Brésil 2014, soit autant qu’au cours des 17 années précédentes. Le sélectionneur Danny Blind en a fait les frais, mais les Oranjes ont à nouveau perdu, trois jours plus tard, à l’Amsterdam ArenA, face à l’Italie (2:1), enregistrant pour la première fois de leur histoire un septième match consécutif sans succès à domicile.

15

heures et 28 minutes sans concéder le moindre but en qualifications pour la Coupe du Monde, telle est la série d’invincibilité de la défense de l'Iran. Le joueur du Turkménistan Mekan Saparov est le dernier à avoir fait trembler les filets de la Team Melli lors d’une défaite 3:1 en novembre 2015. Victorieux sur la plus petite des marges face au Qatar et à la RP Chine (1:0), grâce à des buts deMehdi Taremi, les joueurs de Carlos Queiroz ont enchaîné dix clean sheets dans les qualifications pour Russie 2018. Aucun des six derniers matches de l’Iran n’a accouché de plus d’un but. Les Iraniens, qui affichent la cinquième plus mauvaise attaque des 12 équipes engagées au troisième tour des qualifications de la zone Asie, comptent pourtant le plus grand nombre de points (17).

6

buts sans en encaisser un seul ont permis aux États-Unis de signer la plus large victoire de leur histoire face au Honduras - qu’ils n’avaient jamais battu de plus de quatre buts - et lors du dernier tour des qualifications de la zone CONCACAF pour la Coupe du Monde. Christian Pulisic, 18 ans, a inscrit après seulement 12 secondes le but le plus rapide de l’histoire des Stars and Stripes au coup d’envoi d’une deuxième mi-temps. Son coéquipierClint Dempsey a signé quant à lui, en 22 minutes, le troisième triplé le plus rapide de l’histoire de la sélection masculine américaine derrière Brian McBride (12 minutes contre le Salvador en 2002) et Eddie Johnson (17 minutes contre le Panama en 2004). L'attaquant de de 34 ans est également devenu le deuxième joueur seulement aprèsLandon Donovan à réaliser plus d’un triplé pour les États-Unis. Buteur dans la foulée lors du match nul 1:1 face au Panama, Dempsey porté son total en sélection à 56 réalisations, à une longueur du record de Donovan.

En bref 50 buts font de Shinji Okazaki**le troisième joueur seulement à atteindre cette barre pour le Japon après Kunishige Kamamoto et Kazu Miura.

37 buts hissent Alexis Sanchez** en tête des meilleurs buteurs de l’histoire du Chili, à égalité avec Marcelo Salas.

15 matches sans défaite à l’Aviva Stadium, telle est la série qui a pris fin pour la République d’Irlande**, battue par l’Islande et un coup franc splendide d’Hordur Bjorgvin Magnusson.