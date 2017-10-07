Buteurs déchainés, créateurs inspirés

Joshua Kimmich roi des passeurs dans les qualifications européennes

Jozy Altidore passe le cap des 40 buts

Mario Mandzukic marche sur les pas de Davor Suker

50 buts en équipe de Pologne, c'est la barre symbolique que Robert Lewandowski a été le premier à atteindre, en seulement 90 sélections. L'attaquant de 29 ans s'est offert un triplé contre l'Arménie pour porter son compteur à 15 réalisations en neuf matches de qualification pour Russie 2018. Il détrône au passage Wlodek Lubanski, dont le record (48 buts en 75 sélections) tenait depuis 44 ans.

50 pour cent des dix derniers buts de l'Écosse dans les qualifications pour Russie 2018 ont été inscrits entre la 87ème et la dernière minute de jeu. Le but contre son camp du malheureux défenseur slovaque Martin Skrtel à Glasgow porte à huit le nombre de points amassés par les hommes de Gordon Strachan dans les trois dernières minutes.

40 buts sous les couleurs des États-Unis figurent désormais au compteur de Jozy Altidore, qui est devenu le troisième joueur à passer ce cap. L'attaquant de Toronto a toutefois été légèrement plus rapide que ses prédécesseurs. Landon Donovan et Clint Dempsey ont eu respectivement besoin de 111 et 112 matches pour réaliser cet exploit ; Altidore les a rejoints à l'occasion de sa 109ème sélections, contre le Panama.

30 buts ont été signés par Mario Mandzukic sous le maillot de la Croatie. Un seul joueur avait connu cet honneur par le passé, Davor Suker, qui reste le meilleur buteur de l'histoire de la sélection avec 45 réalisations. L'attaquant de la Juventus s'est illustré en concluant une action à bout portant contre la Finlande. En lice pour le Prix Puskás de la FIFA, il a par ailleurs égalé le record du Soulier d'Or adidas de France 1998 en trouvant le chemin des filets huit années de suite avec la Croatie.

15 comme le nombre de sorties consécutives en préliminaires de la Coupe du Monde de la FIFA™ durant lesquelles le Brésil a trouvé le chemin des filets jusqu'à son récent nul vierge contre la Bolivie. La Verde n'a perdu que deux de ses sept derniers matches officiels contre la Seleção.

8 passes décisives en neuf matches ont propulsé l'Allemand Joshua Kimmich au rang de meilleur passeur des qualifications européennes pour Russie 2018, devant des joueurs comme Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Dries Mertens, Miralem Pjanic, David Silva ou encore Dusan Tadic.

5 buts sur les cinq dernières sorties de l'Espagne dans les préliminaires de Russie 2018 sont à mettre au crédit d'Isco. Le milieu de terrain de 25 ans s'était déjà illustré en inscrivant lui-même les deux buts du Real Madrid contre l'Espanyol Barcelone (2:0). Il n'avait pourtant marqué qu'une fois lors de ses 16 premières sélections.

2 buts en l'espace de trois minutes à Barranquilla, c'est l'exploit qui a permis au Paraguay de préserver ses chances de qualification. Oscar Cardozo a marqué son premier but en préliminaires de l'épreuve mondiale depuis huit ans pour remettre les deux équipes à égalité, avant qu'Antonio Sanabria ne double la mise à la 92ème minute. Sa première réalisation en équipe nationale met fin à une série de cinq défaites consécutives du Paraguay en Colombie.

2 fois en deux secondes, Tomi Juric a frappé le même poteau contre la Syrie. Heureusement pour l'Australie, Robbie Kruse s'est chargé de conclure cette belle action collective, ponctuée de 13 passes. Pourtant, le joueur de Bochum n'avait plus marqué en équipe nationale depuis près de trois ans. Les Australiens ont ainsi pu arracher le nul (1:1) en match aller de ce barrage asiatique.

2 buts ont été signés par l'Irlandais Daryl Murphy dans les 20 premières minutes du match contre la Moldavie, soit le double de sa moisson sur ses 26 premières apparitions en équipe nationale.