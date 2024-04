La FIFA lance la quatrième édition du Programme exécutif en matière d’arbitrage sportif

Les participants reçoivent des conseils pratiques et étudient des analyses complètes de procédures

La FIFA lance la quatrième édition de son programm e destiné à améliorer les connaissances pratiques et théoriques des procédures du Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

En effet, aucune fédération internationale ne peut se prévaloir d’une expérience aussi riche que celle de la FIFA lorsqu’il s’agit de plaider devant le TAS. Elle bénéficie ainsi d’une pratique reconnue en la matière, alimentée au fil de milliers d’affaires portant sur tous les compartiments du droit (disciplinaire, lutte contre le dopage, contrats, etc.).

Le programme s’appuie sur une méthode pédagogique résolument concrète et individualisée, étayée par des travaux théoriques et de recherche, qui se concentre sur les aspects pratiques des procédures devant le TAS ainsi que sur les modalités d’arbitrage dans d’autres organisations sportives. Il se compose de trois modules de quatre jours chacun. Les cours auront lieu à Miami, Buenos Aires et Zurich au cours du dernier trimestre de l’année 2024.