La FIFA lance la quatrième édition du Diplôme en Droit du Football

Cette initiative permet aux participants d’en savoir plus sur des éléments clés de l’écosystème juridique du football

Réparti en cinq modules qui seront dispensés dans différents pays, le programme abordera notamment la question des transferts ainsi que les procédures du Tribunal Arbitral du Sport

Ouvert aux professionnels du droit du monde entier, cette formation vise à renforcer le cadre juridique régissant le football

Forte du succès rencontré par les trois premières éditions, la FIFA a lancé la quatrième itération de son Diplôme en Droit du Football.

Ce diplôme s’adresse aux juristes spécialisés dans le sport souhaitant affiner leurs connaissances en matière de droit du football en vue de la poursuite de leur carrière, mais aussi bénéficier d’un aperçu complet des dernières règles et tendances dans le domaine au contact d’experts issus de l’ensemble du secteur.

Dans la droite ligne de l’engagement de l’instance dirigeante à rendre le football véritablement mondial et à unir le monde grâce au football, ce diplôme vise à transmettre aux juristes travaillant au sein des associations membres, des confédérations, des ligues, des clubs, des syndicats de joueurs, joueuses et agents, ainsi que des cabinets privés du monde entier toutes les connaissances utiles pour traiter les principaux sujets les plus actuels liés au droit du football. Dispensé sur une période de 12 mois dans cinq villes à travers le monde, le cursus se compose de cinq modules de quatre jours.

De plus amples informations concernant la quatrième édition du Diplôme de la FIFA en Droit du Football et les modalités d’inscription sont disponibles ici. La procédure d’inscription s’achèvera le 15 janvier 2026.

Module 1 : Introduction au droit du football Miami (États-Unis), 12-15 mai 2026 Présente une vue d’ensemble du cadre juridique régissant le football, notamment ses principes clés et le rôle des différentes instances dirigeantes du football

Module 2 : Réglementation de la FIFA en matière de transferts (I) Asunción (Paraguay), 15-18 septembre 2026 Aborde les bases de la réglementation de la FIFA en matière de transferts, en mettant l’accent sur le système de résolution des litiges, les sujets touchant à la relation joueur-club tels que la signature et la rupture de contrats, les difficultés liées à l’enregistrement ainsi que les thèmes concernant les équipes nationales

Module 3 : Réglementation de la FIFA en matière de transferts (II) Rabat (Maroc), 10-13 novembre 2026 Approfondit le sujet de la réglementation de la FIFA en matière de transferts, aborde plus en détail la signature et la rupture de contrats, les difficultés liées aux transferts ainsi que les concepts de solidarité et d’indemnité de formation

Module 4 : Autres aspects du droit du football Dubaï (Émirats arabes unis), février 2027 (dates à confirmer) Axé sur différents autres aspects juridiques liés au football, notamment les questions disciplinaires, la lutte contre le dopage, l’intégrité, les droits commerciaux, les droits TV et les sponsors, ce module inclut la participation à la Conférence de la FIFA sur la réglementation du football 2027

Module 5 : Procédures du Tribunal Arbitral du Sport Zurich, Suisse | 11-14 mai 2027 Traite des procédures et pratiques du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), notamment la résolution de litiges liés au football par le biais de l’arbitrage, et revient sur les principales affaires portées devant le TAS.