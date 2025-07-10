L’innovation se met au service des acteurs de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

La technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu sera utilisée pour la première fois lors d’une Coupe du Monde de la FIFA™

Football AI Pro mettra à la disposition des 48 équipes participantes des analyses détaillées des matches

Les arbitres, les supporters et les partenaires médias bénéficieront tous de nouvelles technologies

La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ sera marquée par l’introduction d’innovations technologiques majeures, permettant des décisions plus rapides en matière de hors-jeu et la diffusion d’images de meilleure qualité provenant des caméras corporelles portées par les arbitres. Cette édition de la compétition reine contribuera également à la démocratisation des technologies du football en offrant aux 48 équipes participantes, indépendamment de leur taille ou de leurs ressources financières, les mêmes opportunités d’accéder aux outils d’analyse des matches et de suivi des performances.

À l’occasion d’une table ronde virtuelle organisée depuis le Centre international de diffusion de Dallas, aux États-Unis, Johannes Holzmüller, directeur de l’innovation de la FIFA, a présenté les principales innovations qui seront déployées lors de la phase finale se déroulant au Canada, aux États-Unis et au Mexique du 11 juin au 19 juillet 2026. Pour sa part, Art Hu, directeur des systèmes d’information chez Lenovo, partenaire technologique officiel de la FIFA, a exposé la manière dont les technologies de pointe, la capacité d’innovation et l’expertise dont dispose son entreprise ont permis de réaliser des avancées significatives dans ce domaine.

« Je pense sincèrement que la collaboration entre la FIFA – qui partage son expertise footballistique, sa connaissance approfondie de l’histoire de ce sport et ses aspirations pour l’avenir – et Lenovo – qui met à disposition ses ressources technologiques – a fonctionné à merveille. Nous avons travaillé de concert pour trouver les moyens de faire avancer les choses », a déclaré M. Hu.

La technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu sera utilisée pour la première fois lors d’une Coupe du Monde de la FIFA™, ce qui permettra de prendre des décisions plus rapides et de réduire le risque de blessures entre le moment où le joueur est en position de hors-jeu et celui où l’arbitre assistant lève son drapeau.

Contrairement à la technologie utilisée lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™, qui transmettait les données aux arbitres vidéo en temps réel, la technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu en place pour l’édition 2026 informera directement les arbitres sur le terrain de tout hors-jeu manifeste. « Les arbitres assistants seront donc en mesure de signaler immédiatement un hors-jeu, ce qui favorisera une prise de décision plus rapide », a expliqué M. Holzmüller.

Le directeur de l’innovation de l’instance dirigeante a précisé que ce système amélioré se limitera aux hors-jeu actifs et n’aura pas pour vocation de sanctionner les interférences commises par des joueurs en position de hors-jeu qui ne touchent pas le ballon.

Afin d’optimiser la fiabilité de cette technologie, chaque joueur participant à la Coupe du Monde de la FIFA 2026 fera l’objet d’une numérisation 3D, l’ensemble des images et des avatars numériques générés étant ensuite intégrés au système de détection semi-automatisée du hors-jeu.

« En plus d’aider les arbitres, cette technologie sera très intéressante pour les passionnés de football car elle permettra d’améliorer les ralentis en 3D diffusés à la télévision : les joueurs seront facilement reconnaissables et il sera immédiatement évident quels sont ceux qui se trouvent en position de hors-jeu », a-t-il fait remarquer.

Football AI Pro, un assistant basé sur l’IA générative et conçu pour permettre aux 48 équipes participantes de bénéficier des mêmes capacités d’analyse avancées avant et après les matches, constitue une autre innovation majeure déployée dans le cadre de la compétition.

M. Holzmüller a indiqué que, jusqu’à présent, la FIFA fournissait aux équipes des données sous la forme de rapports pouvant compter jusqu’à 50 ou 60 pages pour chaque match. Alors que ces données devaient être analysées par des experts, Football AI Pro permet aux équipes de collecter bien plus facilement les informations dont elles ont besoin.

« Nous pensons que cela peut non seulement contribuer à accélérer ce processus, mais aussi à le démocratiser, car, comme vous pouvez l’imaginer, toutes les nations participantes n’ont sans doute pas les moyens d’envoyer une importante équipe d’analystes à la Coupe du Monde (de la FIFA) ou de se pencher sur ces données. En permettant à toutes les équipes de disposer des dernières technologies [comme celle-ci], nous espérons pouvoir démocratiser leur utilisation et l’accès aux avantages que celles-ci procurent », a ajouté M. Holzmüller.

Les caméras corporelles portées par les arbitres ont été utilisées pour la première fois lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, dans le cadre d’une phase de tests qui a dépassé toutes les attentes. Lenovo a depuis développé une technologie qui réduit l’effet de flou provoqué par les mouvements rapides. Ces images stabilisées apportent désormais un point de vue à la première personne de meilleure qualité aux téléspectateurs du monde entier, ce qui offre une transparence accrue et renforce le niveau de compréhension et d’engagement du public tout au long de la rencontre.

Pierluigi Collina : "Le succès des caméras portatives des arbitres dépasse nos attentes" 02:53

M. Holzmüller a également expliqué comment les arbitres, les équipes, le personnel médical et les supporters tireront profit des 16 caméras de suivi optique installées dans chacun des 16 stades hôtes, qui généreront plus de 150 millions de points de données de suivi par match.

Tout d’abord, ces données permettront à la FIFA de reconstituer l’intégralité des matches en 3D et de mettre ces images à la disposition des arbitres vidéo, notamment pour vérifier si un joueur en position de hors-jeu perturbe le jeu. « Lorsqu’un joueur, un attaquant, bloque la vue du gardien de but, l’équipe d’assistance vidéo à l’arbitrage a accès à ces images et peut déterminer si ce joueur, qui se trouve potentiellement en position de hors-jeu, a réellement empêché le gardien de voir le ballon », a poursuivi M. Holzmüller.