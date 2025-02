Journée historique pour le développement du football mauritanien

L'Académie des Talents de la FIFA du pays a ouvert ses portes

Inauguration du nouveau stade Cheikha Boïdiya, un projet financé par FIFA Forward

Ce mardi 25 février est un jour à marquer d’une pierre blanche pour la Mauritanie, avec deux évènements historiques et décisifs pour l’avenir du développement du football dans le pays.

L'Académie des Talents de la FIFA, première du genre en Afrique, a ouvert ses portes tandis que le stade Cheikha Boïdiya, agrandi et modernisé grâce au soutien de FIFA Forward, a été inauguré.

Pour l’occasion, de nombreuses personnalités politiques et du football international ont répondu à l’invitation de la Fédération mauritanienne de football (FFRIM) pour les festivités qui se sont tenues dans la capitale, Nouakchott.

La Mauritanie va de l’avant avec talent 02:34

« L'ouverture de l'Académie des Talents de la FIFA en Mauritanie est un moment extrêmement important pour les jeunes talents de ce pays », a souligné le Président de la FIFA, Gianni Infantino, dans un message vidéo.

« Ce merveilleux projet est le fruit de la réflexion du Directeur du développement du football mondial de la FIFA, Arsène Wenger. Il vise à rendre le football véritablement mondial en élevant les normes à travers le monde et en donnant l'occasion à plus de filles et à plus de garçons de jouer au football – et éventuellement d'évoluer sur la scène mondiale », a rappelé le Président Infantino à propos de ce programme dont plus de 200 Associations Membres ont bénéficié depuis son lancement en février 2022.

Je suis très heureuse d'être ici dans cette académie, car l'académie nous permet d'avancer et de progresser. On nous apprend beaucoup de choses et on nous offre de nombreuses opportunités ici. Soudene Sylla Jeune joueuse de l'Académie des Talents de la FIFA

Développer et éduquer

« C'est un honneur pour nous et une fierté que d'avoir cette académie en Mauritanie », s’est réjoui Ahmed Yahya, président de la Fédération mauritanienne de football. « Cette académie constitue un pilier pour nous car elle va nous offrir des footballeurs capables non seulement de développer notre football local et nos équipes nationales, mais aussi de former des professionnels qui vont donner une image positive de notre pays. »

L’Académie dispose des meilleurs équipements et d’entraîneurs locaux formés par les experts techniques de la FIFA afin d’offrir le meilleur environnement possible aux jeunes pépites du pays pour développer au mieux leur potentiel footballistique tout en évoluant dans un cadre éducatif de qualité qui met l’accent sur l’épanouissement personnel des individus en leur inculquant des valeurs essentielles qui leur seront précieuses tout au long de la vie.

« Notre devise, c’est ‘donner une chance à chaque talent’ », a souligné Selmen Sassi, entraîneur de la FIFA. « L’objectif est de les développer et de les construire pour qu'ils deviennent des membres de l’équipe nationale et, espérons-le, les prochaines légendes de ce continent. Nous travaillons avec des jeunes, des êtres humains. Il est donc important de veiller au développement personnel grâce au football qui permet de développer de grandes valeurs de vie comme le sens des responsabilités, le respect ou encore l’humilité. C’est un aspect très important ».

Jouer ici à Académie des Talents de la FIFA en Mauritanie, c'est une immense fierté. En plus de jouer au football, on nous enseigne des valeurs importantes, comme l'humilité, le travail et l'excellence. Brahim Aly Tiam Jeune joueur de l'Académie des Talents de la FIFA en Mauritanie

Nouveau stade, nouvelles ambitions

Les jeunes talents du pays qui intégreront cette académie joueront peut-être un jour dans le stade Cheikha Boïdiya, qui a été rénové grâce au soutien financier du programme FIFA Forward 3.0, qui s’élève à près de 2,9 millions USD. Cette modernisation a permis de doubler les capacités de l’enceinte sportive de la capitale, qui passe de 8000 places à une capacité de plus de 16 000 spectateurs, ce qui renforce les ambitions du pays en matière d’organisation d’événements sportifs d’envergure.

« Nous espérons que ce stade sera une source d'inspiration supplémentaire pour les filles et les garçons de l'Académie des Talents de la FIFA en Mauritanie, qui pourront peut-être un jour porter fièrement les couleurs de votre équipe nationale », s’est réjoui Gianni Infantino.

Inauguration de l'Académie des Talents de la FIFA en Mauritanie Previous 01 / 08 A young footballer poses with a hashtag during the inauguration of the FIFA Talent Academy in Mauritania 02 / 08 Guests attending the inauguration of the FIFA Talent Academy in Mauritania 03 / 08 Mauritanian Football Association President Ahmed Yahya speaks during the inauguration of the FIFA Talent Academy in Mauritania 04 / 08 Young footballers pose for a photo during the inauguration of the FIFA Talent Academy in Mauritania 05 / 08 Young footballers pose for a photo during the inauguration of the FIFA Talent Academy in Mauritania 06 / 08 FIFA Deputy Chief Member Associations Officer Gelson Fernandes speaks during the inauguration of the FIFA Talent Academy in Mauritania 07 / 08 Young footballers pose for a photo during the inauguration of the FIFA Talent Academy in Mauritania 08 / 08 Group photo during the inauguration of the FIFA Talent Academy in Mauritania Next

« Ce soutien de la FIFA illustre l'ambition grandissante de la Mauritanie dans le monde du football. En 2019, le pays s'est qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations de la CAF pour la première fois de son histoire. Puis, lors de l'édition 2023, elle a encore passé un cap en atteignant la phase à élimination directe », a rappelé le Président de la FIFA.

« Ça va changer l'image de notre football, c'est un stade moderne », a confirmé Ahmed Yahya. « Il va faire forte impression avec toutes les commodités et les normes internationales de la FIFA. C’est exceptionnel, et c'est encore une fois grâce à l'ingénieuse idée de FIFA Forward, lancée par le Président Gianni Infantino, qui révolutionne le football en Afrique et dans le monde. »

« C’est un jour de grande fierté », s’est félicité Gelson Fernandes, Directeur Régional de la division Associations Membres de la FIFA pour l’Afrique. « Cette extension démontre la volonté de la fédération de développer ses infrastructures sur tout le territoire mauritanien. Cela permet de préparer l’avenir ».

Un exemple à suivre

« Je pense que ce qu’il se passe ici en Mauritanie va servir d’exemple pour d'autres fédérations qui pourront constater les bénéfices que vous pouvez récolter lorsque vous mettez en place un programme comme celui-ci », a ajouté Jill Ellis, Directrice du football de la FIFA. « Il faut du temps pour se développer et grandir, mais l'espoir que nous avons ici est d’inspirer d'autres pays de la région en créant une référence qui montre de façon concrète ce qu’il est possible d’accomplir en travaillant avec la FIFA. »