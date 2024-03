En Algérie, les FIFA Series passent au feu Vert

L'Algérie fait partie des cinq destinations des FIFA Series 2024

Le pays accueille la Bolivie, l'Afrique du Sud et Andorre

Cette phase pilote des FIFA Series pour stimuler le développement du football algérien

C'est l'effervescence en Algérie. Le pays, qui fait partie des cinq hôtes des FIFA Series, accueille la Bolivie, l'Afrique du Sud et Andorre pour une série de matches amicaux d'un genre inédit.

"C'est quelque chose de nouveau pour pas mal de pays dans le monde, surtout en Algérie. Ça va permettre de mettre en valeur notre développement mais aussi celui de certaines équipes qui sont moins en vue que d'autres", analyse Ismaël Bennacer, milieu de terrain des Verts, qui manquera ce rendez-vous en raison de petites douleurs.

FIFA Series 2024™ | Ismaël Bennacer 01:13

"Un grand pas en avant"

"C'est un grand pas en avant pour nous car : c'est l'occasion de recevoir des pays d'autres régions du globe et de montrer une belle image du continent africain, du football algérien et des infrastructures du pays", poursuit l'attaquant Yacine Brahimi.

Ces deux éléments moteurs des Fennecs savent à quel point ces rendez-vous internationaux sont sources de joie pour les supporters et d'inspiration pour les générations à venir. Quand Brahimi brillait avec l'équipe qui a fait trembler l'Allemagne en huitième de finale de la Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 2014, Bennacer n'était encore qu'un adolescent prometteur de 15 ans. "C'est une défaite qui a été fêtée comme une victoire par les Algériens", explique le joueur de l'AC Milan à propos de ce choc dantesque contre la Mannschaft à Porto Alegre.

FIFA Series 2024™ | Yacine Brahimi 00:57

"L'équipe nous a fait honneur en réalisant l'un des plus beaux parcours de la sélection en Coupe du Monde. On ressentait une fierté d'être Algérien. L'espoir de notre génération c'est de faire mieux que les anciens et de redonner cette joie et cette fierté au peuple algérien", souligne celui qui a été élu meilleur joueur de l'épopée victorieuse des Fennecs à la Coupe d'Afrique des Nation de la CAF 2019.

Nouveau départ

Quant à Brahimi, il fait son retour en sélection après deux ans d'absence avec l'ambition de réussir ce nouveau départ dans ce nouveau cadre offert par les FIFA Series, face notamment à un adversaire lui aussi nouveau : la Bolivie. "Le fait d'affronter des équipes d'autres continents, qui ont un style différent, va nous permettre de sortir de notre zone de confort et de ce que nous connaissons en Afrique. C'est une très bonne expérience pour nous, ça peut nous faire progresser", espère le Ballon d'Or adidas de la Coupe Arabe de la FIFA 2021.

Cette rencontre contre les Boliviens sera une grande première pour Vladimir Petković, nommé sélectionneur de l'Algérie le 29 février dernier avec pour mission de redorer le blason des Verts, qui restent sur une non-qualification pour Qatar 2022 et une élimination prématurée à la CAN 2023 mais ont parfaitement négocié leur début de campagne de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026.

Test international

Au-delà de l'aspect sportif, ces FIFA Series sont aussi l'occasion de poursuivre le développement et le perfectionnement des infrastructures du pays. Le nouveau Président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi, avait d'ailleurs rendu visite à Gianni Infantino en octobre dernier au siège de la FIFA, à Zurich. M. Sadi avait alors souligné que son pays connaissait "une révolution en matière d’infrastructures sportives et de construction de stades" et que l'Algérie était "prête à organiser des compétitions internationales, que ce soit à l’échelle continentale ou mondiale".