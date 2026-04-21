Classement mondial féminin FIFA/Coca-Cola : du mouvement en haut comme en bas

L’Angleterre gagne une place grâce à sa victoire sur l’Espagne, leader du classement

La RDP Corée quitte le Top 10 au profit des Pays-Bas

Cinq sélections se hissent au meilleur rang de leur histoire, tandis que les Samoa américaines poursuivent leur irrésistible ascension

Quatre mois se sont écoulés depuis la dernière édition du Classement mondial féminin FIFA/Coca-Cola, publié en décembre 2025. Une période marquée par la tenue de rencontres qualificatives pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027™ dans toutes les confédérations à l’exception de la CAF, soit 276 matches au total.

Au sommet du classement, on retrouve l’Espagne, leader depuis août 2025, et ce malgré son revers face à l’Angleterre (3e, +1), qui grimpe d’un échelon au détriment de l’Allemagne (4e, -1).

Les États-Unis (2e, inchangé) conservent leur rang après avoir remporté deux matches amicaux et en avoir perdu un face au Japon (5e, +3), lequel enregistre la plus forte progression au sein du Top 10 à la faveur de ses six victoires en qualifications – dont une à domicile face à l’Australie – agrémentées d’une victoire contre les États-Unis lors des matches amicaux disputés sur son sol.

Derrière, la Suède (8e, -3) paye cash ses résultats médiocres (un nul et une défaite) et perd trois places. La RDP Corée (11e, -2) sort du Top 10 au profit des Pays-Bas (10e, +1), qui réintègrent le gratin mondial un an après l’avoir quitté, à la faveur d’une victoire et d’un nul. Les Oranje talonnent désormais le Canada (9e, +1).

De nombreux mouvements sont à signaler dans cette édition d’avril 2026. On remarque notamment que cinq pays ont atteint le meilleur classement de leur histoire : la Turquie (51e, +7), le Salvador (78e, +8), le Kosovo (81e, +11), le Népal (87e, +2) et l’Arabie Saoudite (160e, +1).

On notera aussi la belle envolée des Samoa américaines (120e, +17). Après les 16 échelons grimpés entre août et décembre 2025, les insulaires ont encore gagné 17 rangs, soit une ascension totale de 33 places pour 120 points engrangés.

Leader Espagne (inchangé) Entrées dans le Top 10 Pays-Bas Sorties du Top 10 RDP Corée Nombre de matches disputés 276 Plus grand nombre de matches disputés Japon et Philippines (9) Plus grande progression en termes de points Kosovo (+58,33) Plus grande progression en termes de places Samoa américaines (+17) Plus grand recul en termes de points Îles Salomon (-62,61) Plus grand recul en termes de places Suriname (-14) Nouvelles entrées dans le classement Aucune Sorties du classement Îles Vierges britanniques

Enfin, pour la première fois depuis août 2023, une association membre disparaît du Classement mondial féminin. Il s’agit des Îles Vierges britanniques, qui ne présentent plus d’équipe féminine depuis quatre ans. Pour cette raison, le nombre total de sélections figurant au classement passe de 198 à 197.