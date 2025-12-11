L’Espagne toujours en tête du Classement mondial féminin FIFA/Coca-Cola

Les championnes du monde confirment leur place de leader après leur sacre en Ligue des Nations féminine de l’UEFA

Finaliste de la compétition, l’Allemagne remonte au troisième rang

Le Tchad et la Libye font leur apparition au classement, qui compte désormais 198 équipes — un record

De nombreux changements sont à signaler au niveau du Classement mondial féminin FIFA/Coca-Cola après une période de quatre mois riche en compétitions continentales et en qualifications pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™.

Championne du monde, l’Espagne (1re, inchangé) a conservé son titre en Ligue des Nations féminine de l’UEFA, ce qui lui permet de garder sa place de leader, retrouvée au mois d’août. En finale, la Roja avait battu l’Allemagne (3e, +2) qui réalise pour sa part la plus belle progression au sein du Top 10. De leur côté, les États-Unis (2e, inchangé) conservent leur seconde place, bien aidés par deux succès face à l’Italie en amical pour leurs deux dernières sorties de l’année. Des victoires bienvenues, puisque les Stars and Stripes s’étaient inclinés contre le Portugal au mois d’octobre.

Toujours en haut du classement, la Suède (5e) recule de deux places après sa défaite face à l’Espagne en demi-finale de Ligue des Nations. La France (7e, -1) et le Canada (10e, -1) perdent également du terrain. À l’inverse, le Brésil (6e, +1), hôte de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™, et la RDP Corée (9e, +1) remontent au classement.

Plus bas, il convient de signaler la belle progression (16 places) de trois équipes issues de trois continents différents : Nicaragua (96e), Burkina Faso (118e) et les Samoa américaines (137e). Ces dernières ont engrangé un peu plus de 63 points, le meilleur total depuis la dernière édition, avec deux belles victoires sur les Îles Cook et les Tonga.

Le Paraguay (46e) a, lui, chuté de cinq rangs, soit le plus grand recul dans le Top 50. D’autres équipes enregistrent des reculs notables : le Mali (85e) et l’Égypte (101e) perdent six places chacun, tandis que l’Inde (67e), le Cameroun (70e) et les Îles Salomon (77e) en perdent quatre.

Leader Espagne (inchangé) Entrées dans le Top 10 Aucune Sorties du Top 10 Aucune Nombre total de matchs disputés 204 Plus grand nombre de matchs disputés Thaïlande (8 matchs) Plus grande progression en termes de points Samoa américaines (plus 63,14 points) Plus grande progression en termes de places Samoa américaines,Burkina Faso,Nicaragua (plus 16 places) Plus grand recul en termes de points Cameroun (moins 43,08 points) Plus grand recul en termes de places Togo (moins 14 places) Nouvelles entrées dans le classement Tchad, Libye Sorties du classement Aucune (par rapport à août 2025)