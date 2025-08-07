L’Espagne retrouve le sommet, le Bangladesh grimpe en flèche

Désormais vice-championne d’Europe, l’Espagne détrône les États-Unis

Bonne opération de la France au sein d’un Top 10 chamboulé

Le Bangladesh réalise la meilleure progression de cette édition

Les compétitions continentales de ces deux derniers mois ont fort logiquement bousculé la hiérarchie au Classement mondial féminin FIFA/Coca-Cola. L’Angleterre a conservé son titre de championne d’Europe au détriment de l’Espagne, le Brésil en a fait de même en Amérique du Sud, tandis que les Îles Salomon ont profité de l’absence de la Nouvelle-Zélande pour s’emparer du titre en Océanie.

L’Espagne (1re, +1), championne du monde en titre, a fait forte impression en enchaînant cinq victoires pour atteindre la finale de l’EURO 2025. Cette performance lui permet de reprendre la première place du classement, qu’elle avait déjà occupée de décembre 2023 à juin 2024. Les États-Unis (2e, -1) sont ainsi contraints de laisser leur trône, sur lequel ils étaient confortablement installés depuis août 2024. Les trois victoires à domicile obtenues en amical permettent tout de même aux Stars and Stripes de se tenir en embuscade, à moins de deux points de la Roja.

Dans ce Top 10 où personne n’a conservé le même rang qu’en juin dernier, c’est la France (6e, +4) qui s’en sort le mieux au jeu des chaises musicales. À l’EURO, les Bleues ont réalisé un sans-faute en phase de groupes avant de s’incliner aux tirs au but contre l’Allemagne en quarts de finale.

Malgré un neuvième sacre continental, le Brésil (7e, -3) perd du terrain ; la faute à une défaite subie face la France avant la compétition. La Seleção a notamment été accrochée à deux reprises par de coriaces Colombiennes, en phase de groupes puis en finale.

Plus loin dans la hiérarchie, les qualifications asiatiques pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027™ et la Coupe d’Océanie féminine sont à l’origine d’autres mouvements. Le Bangladesh (104e) signe la plus forte progression à la fois en termes de places (+24) et de points (+80,51) grâce à sa qualification historique pour le dernier tour des éliminatoires de la zone Asie pour Brésil 2027. Les Bangladaises ont notamment signé des succès retentissants face au Myanmar, à Bahreïn et au Turkménistan.

Le Vanuatu (100e, +19) est également l’auteur d’un bond spectaculaire, tout comme les Îles Salomon (73e, +13), qui n’avaient encore jamais été à pareille fête. Neuf autres nations enregistrent elles aussi le meilleur classement de leur histoire, dont la Pologne (26e, +1), Haïti (49e, +1), et l’Arabie saoudite (164e, +1).

Le classement complet est consultable sur Inside FIFA.