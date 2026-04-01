La France de retour au sommet du Classement mondial masculin FIFA/Coca-Cola

Les Bleus n’avaient plus été leaders depuis septembre 2018

L’Espagne et l’Argentine restent sur le podium mais perdent une place chacune

De nombreux changements sont à noter dans le Top 50

Cette nouvelle édition du Classement mondial masculin FIFA/Coca-Cola, qui a été actualisé en temps réel pour la toute première fois durant la fenêtre de mars 2026, voit de nombreux changements intervenir. Au total, 166 matches ont été disputés, dont plusieurs ont permis de déterminer les six derniers qualifiés pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

Le principal changement est à mettre au crédit de la France (1re, +2), qui prend la tête du classement à la faveur de ses deux victoires lors de cette fenêtre. Une performance notable puisque les Bleus n’avaient plus occupé la place de leader depuis le mois de septembre 2018. Ils devancent donc l’Espagne (2e, -1) et l’Argentine (3e, -1), bien que l’écart de points entre ces trois équipes reste minime. Au sommet du classement depuis septembre 2025, la Roja a dû céder son fauteuil de leader à la suite du match nul de ce mardi contre l’Égypte (29e, +2).

Le seul autre changement au sein du Top 10 concerne le Portugal (5e, +1) et le Brésil (6e, -1). Les deux nations échangent en effet leur place, les Lusitaniens ayant engrangé une victoire et un nul tandis que les Auriverde paient leur faux pas contre la France.

Concernant le Top 50, les principales progressions sont signées par la Turquie (22e, +3), la Côte d’Ivoire (34e, +3), la Suède (38e, +4) et la Tunisie (44e, +3). Un peu plus bas, la Bosnie-et-Herzégovine (65e, +6) réalise une excellente opération comptable, en plus d’avoir validé sa présence lors de la Coupe du Monde de la FIFA™, à l’instar des autres vainqueurs des barrages européens : la Suède, la Turquie et la République tchèque (41e, +2).

Outre la Bosnie-et-Herzégovine, trois autres pays – le Vietnam (99e, +9), le Népal (176e, +6) et le Bhoutan (186e, +6) – ont gagné plus de cinq places. De son côté, l’Érythrée (184e) fait son retour dans le classement après quasiment trois ans d’absence.

À noter que sur les trente premières équipes du classement, seules trois ne participeront pas à la compétition reine : l’Italie (12e, +1), le Danemark (20e, +1) et le Nigeria (26e, inchangé). Sur les 48 nations qualifiées, 37 figurent dans le Top 50.

Leader France (+2) Entrées dans le Top 10 Aucune Sorties du Top 10 Aucune Nombre total de matches disputés 166 Plus grand nombre de matches disputés Mexique (cinq matches) Plus grande progression en termes de points Vietnam (plus 36,17) Plus grande progression en termes de places Vietnam (plus 9) Plus grand recul en termes de points Malaisie (moins 59,67) Plus grand recul en termes de places Malaisie (moins 17) Nouvelles entrées dans le classement Aucune Sorties du classement Aucune Équipes inactives non classées Aucune

Enfin le Kosovo (78e, +1) échoue aux portes de la Coupe du Monde après sa défaite contre la Turquie en barrage, mais atteint le meilleur classement de son histoire.

Le classement complet est disponible sur Inside FIFA.