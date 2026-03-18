Les Classements mondiaux masculin et féminin FIFA/Coca-Cola désormais mis à jour en temps réel pendant les matches

Les supporters peuvent consulter les classements provisoires reflétant la situation des matches internationaux en temps réel

Les classements mondiaux seront mis à jour à chaque but marqué et entérinés dès la fenêtre internationale terminée

La fenêtre internationale masculine de mars 2026 sera la première à proposer la mise à jour du classement en direct

Les Classements mondiaux masculin et féminin FIFA/Coca-Cola seront désormais mis à jour en direct à travers un système innovant qui permet aux supporters de suivre en temps réel la situation de leur pays à chaque but marqué ou concédé.

Depuis sa création en 1992, le Classement mondial masculin FIFA/Coca-Cola est traditionnellement publié après les dernières rencontres d’une fenêtre internationale. Il sera désormais mis à jour provisoirement et en temps réel pendant les matches des différentes équipes nationales.

Introduit en 2003, le Classement mondial féminin FIFA/Coca-Cola sera quant à lui pour la première fois mis à jour en direct lors de la fenêtre d’avril.

La formule sur laquelle se basent les classements reste inchangée. Cependant, elle sera désormais appliquée dès la réception d’informations vérifiées concernant les buts inscrits, reflétant instantanément les répercussions d’un changement de score sur le classement.

Ce système couvrira non seulement les compétitions de la FIFA, mais aussi les matches internationaux « A » masculins et féminins approuvés.