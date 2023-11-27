L’Espagne reprend la tête du classement mondial FIFA/Coca-Cola

Le sacre de la Roja à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ lui permet de récupérer sa place de leader, perdue récemment

L’Espagne détrône l’Argentine, son adversaire en finale de la compétition

Le Mexique retrouve le Top 10 pour la première fois depuis mars 2022

La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ s’est conclue ce dimanche avec le sacre de l’Espagne (1re, +1) en prolongation. En plus de remporter sa deuxième étoile, la Roja fait son grand retour en tête du Classement mondial FIFA/Coca-Cola, ce qui ne lui était plus arrivé depuis le mois d’avril. Elle détrône ainsi l’Argentine (2e, -1), son adversaire malheureux en finale de l’épreuve reine, et s’offre une belle longueur d’avance sur ses premiers poursuivants.

Après 105 matches disputés, dont 104 lors de la Coupe du Monde de la FIFA™, le Top 10 a connu de nombreux changements. Le Brésil (5e, +1) et le Maroc (6e, +1) passent devant le Portugal (7e, -2), éliminé par l’Espagne en huitièmes de finale de la compétition. De son côté, la Belgique (8e, +1) grappille une place aux dépens des Pays-Bas (9e, -1) grâce à son parcours jusqu’en quarts de finale. Enfin, l’une des équipes co-organisatrices, le Mexique (10e, +4), fait son retour parmi les dix premiers, pour la première fois depuis mars 2022, au détriment de l’Allemagne (12e, -2).

Cette édition du classement se démarque par les mouvements observés chez nombre des 48 participants à la Coupe du Monde 2026, en grande partie intervenus au niveau des 90 premières places.

Deux des principales ascensions sont à mettre au crédit de deux belles surprises de la compétition, parvenues jusqu’en quarts de finale : la Suisse (15e, +5) remonte ainsi de cinq places, tandis que la Norvège (19e, +12), non contente de signer la plus forte progression du mois de juillet, atteint son meilleur classement depuis août 2011, époque où elle avait occupé la douzième place.

Au rang des autres protagonistes de cette édition du classement, citons l’Égypte (24e, +5), le Paraguay (34e, +7), la RD Congo (41e, +5), l’Afrique du Sud (54e, +6) et le Ghana (65e, +8).

En revanche, la Turquie (27e, -5), la RPD Corée (32e, -7), le Panamá (44e, -10) et la Tchéquie (48e, -8) enregistrent tous un fort recul mais parviennent à conserver leur place parmi les 50 meilleures nations, contrairement à la Tunisie (57e, -12) et à l’Ouzbékistan (60e, -10), dont les chutes profitent au Chili (49e, +2) et au Pérou (50e, +2).

Avec l’arrivée de ces deux équipes, l’Amérique du Sud compte désormais neuf représentants au sein du Top 50. La répartition pour les autres confédérations comparé au classement publié juste avant le coup d’envoi de la Coupe du Monde 2026 est la suivante : UEFA : 25 (inchangé) ; CAF : 8 (-1) ; AFC : 4 (-1) ; CONCACAF : 4 (inchangé) ; OFC : 0 (inchangé).

Le prochain Classement mondial masculin FIFA/Coca-Cola sera publié le 7 octobre.