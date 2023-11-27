L’Argentine reprend la tête du Classement mondial masculin FIFA/Coca-Cola

Les champions du monde en titre n’ont plus occupé la première place depuis juillet 2025
La France retombe en troisième position, l’Espagne reste dauphine et le Maroc entre dans l’histoire
Il s'agit de la dernière édition du classement mondial avant la Coupe du Monde de la FIFA 2026™
À quelques heures du grand coup d’envoi de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, l’édition de juin du Classement mondial masculin FIFA/Coca-Cola vient d’être publiée. Championne du monde en titre, l’Argentine (1re, plus 2) débutera la compétition au premier rang des sélections nationales.
La seconde fenêtre de mise à jour du classement en temps réel pendant les rencontres internationales a principalement concerné les matches amicaux de préparation à la Coupe du Monde de la FIFA™. Forte de ses deux victoires face à l’Islande et le Honduras, l’Argentine en a profité pour se hisser à nouveau en première position. Elle vole ainsi la vedette à la France (3e, moins 2), qui retombe à la troisième marche du podium après sa défaite face à la Côte d’Ivoire, et malgré sa victoire sur l’Irlande du Nord. À la suite d’un match nul contre l’Irak puis d’une victoire contre le Pérou, l’Espagne (2e, inchangé) conserve sa deuxième position.
Un peu plus bas dans le Top 10, le Maroc (7e, plus 1) poursuit sa belle ascension pour atteindre sa meilleure performance depuis l’introduction du Classement mondial masculin FIFA/Coca-Cola en 1993, doublant au passage les Pays-Bas (8e, moins 1). Parmi les 20 meilleures équipes, le Mexique (14e, plus 1) et l’Uruguay (16e, plus 1) dépassent respectivement le Sénégal (15e, moins 1) et les États-Unis (17e, moins 1), tandis que la RI Iran (20e, plus 1) fait son apparition.
La Hongrie (39e, plus 3), le Chili (51e, plus 3) et la RP Chine (91e, plus 3) sont les nations du Top 100 qui connaissent les plus fortes progressions ; la Serbie (41e, moins 4), le Mali (55e, moins 3) et le Bénin (93e, moins 3) réalisent de leur côté les plus mauvaises opérations. Au-delà de la 100e position, le Liban (115e, moins 7) et le Bhoutan (192e, moins 6) enregistrent les deux plus grosses dégringolades.
Leader
Argentine
Entrées dans le Top 10
Aucune
Sorties du Top 10
Aucune
Nombre de matches disputés
144
Plus grand nombre de matches
Nigeria et Inde (quatre matches chacun)
Plus grande progression en termes de points
Yémen (plus 15,8 points)
Plus grande progression en termes de places
Indonésie, Yémen, Sri Lanka et Pakistan (plus 4)
Plus grand recul en termes de points
Liban (moins 15,7 points)
Plus grand recul en termes de places
Liban (moins 7)
Entrées au classement
Aucune
Sorties du classement
Aucune
Équipes inactives ou non classées
Aucune
Conformément au Règlement de la compétition, le Classement mondial masculin FIFA/Coca-Cola sera utilisé comme critère de départage pour établir le classement final des équipes encore à égalité au sein d’une poule à l’issue de la phase de groupes. Il servira également à désigner les huit meilleures équipes classées troisièmes qui accéderont aux seizièmes de finale si plusieurs équipes demeurent à égalité après l’application des critères 1 et 2.
Le classement complet est disponible sur Inside FIFA.
Le prochain Classement mondial masculin FIFA/Coca-Cola sera publié le 20 juillet 2026.