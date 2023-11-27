L’Argentine reprend la tête du Classement mondial masculin FIFA/Coca-Cola

Les champions du monde en titre n’ont plus occupé la première place depuis juillet 2025

La France retombe en troisième position, l’Espagne reste dauphine et le Maroc entre dans l’histoire

Il s'agit de la dernière édition du classement mondial avant la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

À quelques heures du grand coup d’envoi de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, l’édition de juin du Classement mondial masculin FIFA/Coca-Cola vient d’être publiée. Championne du monde en titre, l’Argentine (1re, plus 2) débutera la compétition au premier rang des sélections nationales.

La seconde fenêtre de mise à jour du classement en temps réel pendant les rencontres internationales a principalement concerné les matches amicaux de préparation à la Coupe du Monde de la FIFA™. Forte de ses deux victoires face à l’Islande et le Honduras, l’Argentine en a profité pour se hisser à nouveau en première position. Elle vole ainsi la vedette à la France (3e, moins 2), qui retombe à la troisième marche du podium après sa défaite face à la Côte d’Ivoire, et malgré sa victoire sur l’Irlande du Nord. À la suite d’un match nul contre l’Irak puis d’une victoire contre le Pérou, l’Espagne (2e, inchangé) conserve sa deuxième position.

Un peu plus bas dans le Top 10, le Maroc (7e, plus 1) poursuit sa belle ascension pour atteindre sa meilleure performance depuis l’introduction du Classement mondial masculin FIFA/Coca-Cola en 1993, doublant au passage les Pays-Bas (8e, moins 1). Parmi les 20 meilleures équipes, le Mexique (14e, plus 1) et l’Uruguay (16e, plus 1) dépassent respectivement le Sénégal (15e, moins 1) et les États-Unis (17e, moins 1), tandis que la RI Iran (20e, plus 1) fait son apparition.

La Hongrie (39e, plus 3), le Chili (51e, plus 3) et la RP Chine (91e, plus 3) sont les nations du Top 100 qui connaissent les plus fortes progressions ; la Serbie (41e, moins 4), le Mali (55e, moins 3) et le Bénin (93e, moins 3) réalisent de leur côté les plus mauvaises opérations. Au-delà de la 100e position, le Liban (115e, moins 7) et le Bhoutan (192e, moins 6) enregistrent les deux plus grosses dégringolades.

Leader Argentine Entrées dans le Top 10 Aucune Sorties du Top 10 Aucune Nombre de matches disputés 144 Plus grand nombre de matches Nigeria et Inde (quatre matches chacun) Plus grande progression en termes de points Yémen (plus 15,8 points) Plus grande progression en termes de places Indonésie, Yémen, Sri Lanka et Pakistan (plus 4) Plus grand recul en termes de points Liban (moins 15,7 points) Plus grand recul en termes de places Liban (moins 7) Entrées au classement Aucune Sorties du classement Aucune Équipes inactives ou non classées Aucune

Conformément au Règlement de la compétition, le Classement mondial masculin FIFA/Coca-Cola sera utilisé comme critère de départage pour établir le classement final des équipes encore à égalité au sein d’une poule à l’issue de la phase de groupes. Il servira également à désigner les huit meilleures équipes classées troisièmes qui accéderont aux seizièmes de finale si plusieurs équipes demeurent à égalité après l’application des critères 1 et 2.

Le classement complet est disponible sur Inside FIFA.