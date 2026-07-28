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Classement mondial FIFA/Coca-Cola

  • Le sacre de la Roja à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ lui permet de récupérer sa place de leader, perdue récemment

  • L’Espagne détrône l’Argentine, son adversaire en finale de la compétition

  • Le Mexique retrouve le Top 10 pour la première fois depuis mars 2022

La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ s’est conclue ce dimanche avec le sacre de l’Espagne (1re, +1) en prolongation. En plus de remporter sa deuxième étoile, la Roja fait son grand retour en tête du Classement mondial FIFA/Coca-Cola, ce qui ne lui était plus arrivé depuis le mois d’avril. Elle détrône ainsi l’Argentine (2e, -1), son adversaire malheureux en finale de l’épreuve reine, et s’offre une belle longueur d’avance sur ses premiers poursuivants.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: Ferran Torres #7 of Spain celebrates scoring his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
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L’Espagne reprend la tête du classement mondial FIFA/Coca-Cola

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