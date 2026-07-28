Le sacre de la Roja à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ lui permet de récupérer sa place de leader, perdue récemment

La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ s’est conclue ce dimanche avec le sacre de l’Espagne (1re, +1) en prolongation. En plus de remporter sa deuxième étoile, la Roja fait son grand retour en tête du Classement mondial FIFA/Coca-Cola, ce qui ne lui était plus arrivé depuis le mois d’avril. Elle détrône ainsi l’Argentine (2e, -1), son adversaire malheureux en finale de l’épreuve reine, et s’offre une belle longueur d’avance sur ses premiers poursuivants.