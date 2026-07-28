Le sacre de la Roja à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ lui permet de récupérer sa place de leader, perdue récemment
L’Espagne détrône l’Argentine, son adversaire en finale de la compétition
Le Mexique retrouve le Top 10 pour la première fois depuis mars 2022
La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ s’est conclue ce dimanche avec le sacre de l’Espagne (1re, +1) en prolongation. En plus de remporter sa deuxième étoile, la Roja fait son grand retour en tête du Classement mondial FIFA/Coca-Cola, ce qui ne lui était plus arrivé depuis le mois d’avril. Elle détrône ainsi l’Argentine (2e, -1), son adversaire malheureux en finale de l’épreuve reine, et s’offre une belle longueur d’avance sur ses premiers poursuivants.