Dernier Classement Mondial Féminin
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Dernière mise à jour officielle :16 juin 2026
Prochaine mise à jour officielle :07 décembre 2026 (132 Jours)
Les matchs internationaux peuvent parfois être rétrogradés après leur diffusion en direct, auquel cas les points attribués pour ces matchs ne seront pas pris en compte dans le nouveau classement officiel.
*Certains matchs ont lieu en dehors des périodes prévues pour les matchs internationaux. Le classement ne sera pas mis à jour avant la fin de la prochaine période de classement.
Pour certains matchs amicaux, il est possible que nous ne disposions pas d'une couverture complète en direct et que nous n'obtenions pas les scores ou les mises à jour minute par minute, mais uniquement le résultat final.