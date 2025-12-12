Coopération et transparence au cœur du séminaire sur la gouvernance financière à Paris

Un séminaire sur la gouvernance financière s’est déroulé à Paris (France) ce 10 décembre 2025

Les directeurs financiers de 23 associations membres européennes ont participé à l’événement

Le séminaire était organisé dans le cadre du nouveau programme FIFA Campus

La FIFA apporte à ses associations membres un soutien qui va bien au-delà du simple aspect financier. Que ce soit à Jakarta (Indonésie), à Saly (Sénégal), à Manama (Bahreïn), à Colombo (Sri Lanka), à Accra (Ghana) ou à Rio de Janeiro (Brésil), des séminaires sur la gouvernance financière sont organisés partout dans le monde afin d'aider les fédérations à se structurer et à améliorer leurs pratiques en la matière. Ce 10 décembre, c'est Paris (France) qui a accueilli ce rendez-vous studieux, qui a réuni des représentants de 23 fédérations européennes.

À l’instar des précédents workshops, ce rendez-vous s’est tenu sous l’égide du programme FIFA Campus. Celui-ci regroupe toutes les activités éducatives menées au titre du renforcement des compétences et de la formation des fédérations. L’objectif : assurer le développement durable du football.

Les 23 associations membres européennes participantes : Andorre 🇦🇩, Arménie 🇦🇲, Azerbaïdjan 🇦🇿, Bélarus 🇧🇾, Belgique 🇧🇪, Bosnie-Herzégovine 🇧🇦, France 🇫🇷, Géorgie 🇬🇪, Irlande 🇮🇪, Kazakhstan 🇰🇿, Kosovo 🇽🇰, Lettonie 🇱🇻, Luxembourg 🇱🇺, Malte 🇲🇹, Monténégro 🇲🇪, Pays-Bas 🇳🇱, Macédoine du Nord 🇲🇰, Norvège 🇳🇴, République tchèque 🇨🇿, Roumanie 🇷🇴, Slovaquie 🇸🇰, Ukraine 🇺🇦, Pays de Galles 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿. « Votre présence aujourd’hui témoigne de l’importance que vous accordez à une bonne gouvernance financière. Je vous en remercie », a déclaré Elkhan Mammadov, directeur de la division associations membres de la FIFA, dans son discours d’introduction. « À la FIFA, nous avons une vision : rendre le football toujours plus mondial. Et ce n’est pas qu’un simple slogan : c’est un travail de longue haleine et un but qui ne pourra être atteint qu’en équipe. Ce séminaire s’inscrit précisément dans cette démarche. »

Pierre angulaire du développement du football à travers le monde, le programme FIFA Forward a été le fil rouge de ce rendez-vous parisien. Ses tenants et aboutissants ont été abordés en détail dans des sessions théoriques et pratiques au cours desquelles les concepts de coopération, responsabilité, transparence et conformité ont été particulièrement mis en avant par les différents intervenants et experts de la FIFA présents.

Introduit en 2016, FIFA Forward permet de financer des projets adaptés aux besoins de chacune des 211 associations membres de la FIFA. Durant le cycle quadriennal FIFA Forward 3.0 (2023–2026), chaque fédération peut bénéficier de jusqu’à USD 8 millions, soit un montant sept fois supérieur à celui alloué avant 2016. Cette hausse significative résulte directement du renforcement de la gouvernance et de la solidité financière de l’instance dirigeante du football.

« Cet atelier illustre la solidité de la collaboration entre nos associations membres européennes », souligne Tom Gorissen, Directeur des Services aux associations membres de la FIFA. « En partageant ouvertement expériences, défis et bonnes pratiques, nous améliorons non seulement la préparation aux examens annuels d’audit — qui constituent une partie intégrante du programme FIFA Forward, mais nous renforçons également la culture globale de gouvernance financière. »

Tous ces échanges contribuent à garantir que nos Associations Membres sont bien équipées, alignées et pleinement soutenues afin de préserver la transparence, la responsabilité et le développement durable du football Tom Gorissen Directeur des Services aux Associations Membres de la FIFA

Les participants ont été initiés à une méthodologie concrète élaborée à partir du Guide de gouvernance financière de la FIFA. La procédure d’audit central, le reporting financier, la préparation du budget, le contrôle opérationnel, et les suggestions de la FIFA en matière de processus d’approvisionnement et de gestion des conflits d’intérêts sont autant de sujets sur lesquels ils ont pu se familiariser à travers des études de cas concrètes et des discussions en groupe. Les échanges ont été d’autant plus fructueux que les enjeux diffèrent selon les fédérations, certaines représentant des pays bien plus petits que d’autres.

« Ce séminaire a été une excellente occasion de rencontrer mes homologues d’autres fédérations et d’échanger avec la FIFA sur des informations essentielles liées aux questions de gouvernance financière » résume Martin Ivanko, Chef de projet au sein de la Fédération Slovaque de Football. « Le programme FIFA Forward est un projet de développement crucial dans le monde du football, et il est important que nous avancions de manière harmonisée et que nous abordions les enjeux financiers dans le cadre du modèle de bonne gouvernance défini par les règlements de la FIFA. »

« Je remercie la FIFA de nous avoir invité tous à cet atelier consacré aux questions de gouvernance. Il est toujours précieux de pouvoir actualiser ses connaissances sur des sujets clés comme ceux abordés aujourd’hui. Ce programme Forward est très important pour notre fédération », explique Kai-Erik Arstad, Directeur financier au sein de la Fédération Norvégienne de Football avant de conclure : « Mais au-delà de tout, j’ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer mes collègues et à partager nos expériences. »

Le pari est donc gagné. Conviviaux et productifs, d’autres rendez-vous de ce genre figurent d’ores et déjà à l’agenda footballistique de 2026.