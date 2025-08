Séminaire sur la gouvernance financière à Saly

Les Associations Membres de la CAF avaient rendez-vous à Saly, au Sénégal, du 5 au 7 décembre pour un séminaire sur la gouvernance financière. Les représentants d'une dizaine de pays d'Afrique centrale et de l'ouest étaient réunis pour échanger et participer à des ateliers visant à renforcer la capacité des Associations Membres en matière de gouvernance financière, dans le cadre du Programme FIFA Forward .

Ce séminaire était animé par le personnel de l’équipe de la gouvernance financière de la FIFA, par des consultants extérieurs et par le personnel du bureau regional de la FIFA à Dakar qui, tout au long de l'année, accompagne les Associations Membres de la région dans leurs projets de développement soutenus par la FIFA, tant sur les plans financier, qu'organisationnel ou humain.

Après des présentations générales, les participants sont entrés dans le vif du sujet avec des ateliers consacrés à des thèmes cruciaux développés dans le Guide de gouvernance financière publié récemment, comme le conflit d'intérêt, le processus d'acquisition de biens et services, la planification, la budgétisation ou encore la comptabilité.

"Ce nouveau Guide de gouvernance financière est un outil précieux pour nos Associations Membres car il a été mis à jour en ciblant particulièrement les points faibles constatés par le passé", a observé Christoph Suppiger, chef du département Gouvernance Financière et Services de Supervision de la FIFA.

"Le séminaire de gouvernance financière est un moment de formation et d'échanges offert à toutes les Associations Membres pour renforcer la capacité des responsables d'administration et les gestionnaires des fonds Forward", a expliqué Octave Adialo, Secrétaire Général de la Fédération centrafricaine de football, qui s’est notamment réjoui de l’accent mis sur la question des conflits d’intérêt lors de ce séminaire.

“Cela nous a permis de partager sans tabou nos expériences sur la question et de trouver ensemble des méthodes d'approche de cette question qui représente un risque de dérapage et de mauvaise gouvernance pour toutes les fédérations,“ a-t-il ajouté.

Dans notre cas, c’est grâce au soutien multiforme de la FIFA que notre fédération parvient à assurer le fonctionnement quotidien tout étant en capacité de d’investir et de préparer l’avenir.

"La politique mis en place par le Président Gianni Infantino et son équipe à travers le programme FIFA Forward à fini de convaincre tous les sceptiques", a souligné Augustin Senghor, Président de la Fédération sénégalaise de football. "La FIFA a été bien inspirée de mettre en place des mécanismes de formation, de renforcement de capacités et de mise à disposition d’outils de management financier modernes et transparents sans lesquels ces associations ne sauraient utiliser à bon escient les importants fonds mis à leur disposition par FIFA Forward."