Prix FIFA Forward 2026 – édition Amériques : les lauréats annoncés

Les associations membres de la FIFA (AM) d’Anguilla, d’Argentine, du Chili, du Costa Rica, de la République dominicaine, du Mexique et du Paraguay ont été distingués

Les Prix FIFA Forward – édition Amériques récompensent des projets d’infrastructure remarquables soutenus par le Programme Forward de la FIFA

Le Programme Forward de la FIFA apporte un soutien aux 211 associations membres de la FIFA

La Fédération de Football d'Anguilla (AFA), la Fédération Argentine de Football (AFA), la Fédération Costaricienne de Football (FCRF), la Fédération Dominicaine de Football (FDF), la Fédération Chilienne de Football (FFCh), la Fédération Mexicaine de football (FMF) et la Fédération Paraguayenne de Football (APF) ont chacune été honorées lors de la première édition des Prix FIFA Forward 2026 – Amériques.

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a assisté à la cérémonie de remise des prix à Vancouver, au Canada, à l’issue du 76e Congrès de la FIFA.

Lancé en 2016, le Programme Forward de la FIFA vise à soutenir les 211 associations membres dans la mise en œuvre de projets contribuant au développement et au renforcement du football. Dans le cadre du cycle Forward 3.0 (2023–2026), les allocations de financement peuvent atteindre jusqu’à 8 millions de dollars US par association.

Les Prix FIFA Forward 2026 – édition Amériques célèbrent les projets d’infrastructure footballistique les plus impactants réalisés par les associations membres de la région avec le soutien du Programme Forward de la FIFA.

Cette année, ces prix mettent à l’honneur des projets menés en Amérique, tout en favorisant la diffusion des bonnes pratiques et le partage des connaissances au sein de la communauté mondiale du football.

Les lauréats ont été sélectionnés à l’issue d’un processus d’évaluation approfondi mené par un panel d’experts.

La Fédération Paraguayenne de Football a inauguré en avril 2024, à Luque, un nouveau centre de haute performance destiné aux jeunes talents paraguayens nommé CARDIF (Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas), ce qui lui a valu le premier prix FIFA Forward. L’installation comprend huit terrains, ainsi que quatre blocs de vestiaires et de salles de sport, financés grâce au programme FIFA Forward. Elle est dédiée au développement des jeunes talents issus des clubs professionnels, en leur offrant une voie vers le football d’élite.

« Le Programme FIFA Forward est un outil fondamental pour transformer les idées en réalité. Il nous a permis d’investir de manière responsable, avec planification et vision, dans les infrastructures, l’éducation et le développement – des piliers essentiels pour la croissance du football », a déclaré le président de l’APF, Robert Harrison.

« Le CARDIF est bien plus qu’un centre d’entraînement ; c’est un investissement dans l’avenir et dans le talent de nos jeunes, filles et garçons, qui rêvent de représenter le pays. Cette reconnaissance en tant que projet le plus impactant nous motive à continuer à travailler avec la même conviction. »

La Fédération Chilienne de Football a reçu le deuxième prix à la suite de l’inauguration du Centre de haute performance José Sulantay Silva à Santiago en octobre 2025, qui a eu lieu en marge de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA™ organisée dans le pays. Nommée en l’honneur du légendaire formateur chilien, cette installation vise à améliorer les standards de préparation des équipes nationales et des clubs.

La Fédération Dominicaine de Football a reçu le troisième prix pour la rénovation de son Centre de haute performance à San Cristóbal achevée en février 2026. Ce projet représente à la fois une amélioration significative des infrastructures et un investissement à long terme, offrant des conditions d’entraînement conformes aux standards internationaux pour les équipes nationales, les arbitres et les associations locales.

« Nous sommes fiers et ravis de recevoir cette distinction. Le Programme FIFA Forward a joué un rôle clé en permettant à notre pays de bénéficier de ces installations », a déclaré José Deschamps, président de la FDF. « Aujourd’hui, nos athlètes peuvent s’entraîner sur des terrains et dans des installations répondant aux plus hauts standards internationaux. »

La Fédération Mexicaine de Football a reçu le prix du meilleur terrain de football pour la construction d’un terrain hybride au sein de son Centre de haute performance à Mexico – une première du genre financée par le programme FIFA Forward dans la région Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes.

La Fédération Argentine de Football a reçu le prix de l’innovation pour l’inauguration de son Centre de Technologie et de Développement Arbitral (CTDA) au sein de son complexe d’entraînement d’Ezeiza, à Buenos Aires. Également connu sous le nom de VOR (Salle d'opération vidéo), ce centre soutient la mise en œuvre de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) ainsi que le travail du département national de l’arbitrage.

La Fédération Costaricienne de Football a reçu le prix « Durable, accessible et inclusif » pour l’installation de panneaux solaires et la modernisation de ses systèmes d’éclairage au sein de son Centre de haute performance à San José, devenant ainsi le premier projet vert soutenu par FIFA Forward en Amérique latine.

La Fédération de Football d’Anguilla a reçu le prix de l’impact pour avoir construit un terrain en gazon synthétique au sein de son Centre technique situé à The Valley, le premier de ce type sur l’île. Ce projet s’inscrit dans une initiative d’infrastructures plus large soutenue par le programme Forward de la FIFA.

« Nous sommes ravis de recevoir cette distinction. Cette reconnaissance reflète l’impact transformateur du programme Forward sur notre petite île », a déclaré le président de l’AFA, Girdon Connor.