Le Chili inaugure le centre de haute performance José Sulantay Silva

Le centre a été baptisé ainsi en hommage à l’ancien sélectionneur José Sulantay Silva

Cette infrastructure de pointe a été financée grâce au programme de développement Forward

La cérémonie d'inauguration a eu lieu le jour de la finale de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Chili 2025™

Le football chilien a célébré une nouvelle étape de son développement ce dimanche avec l’inauguration officielle du Centro de Alto Rendimiento José Sulantay Silva.

Situé à Santiago, le centre de haute performance a ouvert ses portes le jour de la finale de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Chili 2025™, qui opposait l’Argentine au Maroc à l’Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Cet important projet de rénovation, lancé en novembre 2022, a été financé en grande partie grâce au programme de développement Forward de la FIFA.

Chilean football honours past and future with Elite Performance Centre named after José Sulantay Silva 01:55

Mise en place par la Fédération Chilienne de Football (FFCh) et l’Association nationale du football professionnel (ANFP), l’initiative vise à améliorer les standards de préparation des équipes nationales et des clubs en investissant dans des infrastructures et technologies de pointe.

Le coût total de la rénovation est estimé à USD 3,2 millions, avec une contribution cumulée d’USD 3 millions au titre des cycles Forward 2.0 et 3.0.

Parmi les principales améliorations figurent l'installation d'un terrain en gazon artificiel labellisé FIFA Quality Pro avec système d’éclairage, une salle de sport ultramoderne, des vestiaires flambant neufs, de nouveaux locaux techniques, une salle de stockage de l’équipement ainsi que des installations médicales.

Le centre est désormais équipé pour accueillir aussi bien des compétitions internationales que des sélections de jeunes. L’équipe nationale U-20 du pays hôte s'y est notamment préparée en vue de Chili 2025.

Le centre a été baptisé en l’honneur de José Sulantay Silva (1940–2023), l’un des plus célèbres entraîneurs que le Chili ait connu. C’est lui qui avait mené la sélection U-20 en huitièmes de finale du Championnat du monde juniors de la FIFA en 2005, avant d’atteindre une remarquable troisième place lors de cette même compétition (rebaptisée Coupe du Monde U-20 de la FIFA™) deux ans plus tard au Canada. Un résultat qui fut salué comme l’un des plus grands exploits d’une équipe nationale chilienne sur la scène internationale.

Le Chili inaugure le centre de haute performance José Sulantay Silva Previous 01 / 18 Chilean Sports Minister Jaime Pizarro, FIFA Vice-President and CONMEBOL President Alejandro Dominguez, Chilean Football Association President Pablo Milad, FIFA President Gianni Infantino, and Marco Antonio Sulantay unveil a plaque 02 / 18 Chilean Sports Minister Jaime Pizarro, FIFA President Gianni Infantino, Chilean Football Association President Pablo Milad and FIFA Vice-President and CONMEBOL President Alejandro Dominguez pose for a photo 03 / 18 FIFA President Gianni Infantino speaks during the inauguration of the new Centro de Alto Rendimiento José Manuel Sulantay Silva 04 / 18 FIFA President Gianni Infantino and Chilean Football Association President Pablo Milad arrive for the inauguration of the new Centro de Alto Rendimiento José Manuel Sulantay Silva 05 / 18 CONMEBOL President Alejandro Domínguez speaks during the inauguration of the new Centro de Alto Rendimiento José Manuel Sulantay Silva 06 / 18 FIFA President Gianni Infantino, former Chile international Elías Figueroa and FIFA Vice-President and CONMEBOL President Alejandro Dominguez pose for a photo 07 / 18 General view of the new Centro de Alto Rendimiento José Manuel Sulantay Silva 08 / 18 General view of the new Centro de Alto Rendimiento José Manuel Sulantay Silva 09 / 18 Marco Antonio Sulantay speaks during the inauguration of the new Centro de Alto Rendimiento José Manuel Sulantay Silva 10 / 18 FIFA President Gianni Infantino and Chilean Football Association President Pablo Milad during the official inauguration of the new Centro de Alto Rendimiento José Manuel Sulantay Silva 11 / 18 General view of the new Centro de Alto Rendimiento José Manuel Sulantay Silva 12 / 18 General view during the inauguration of the new Centro de Alto Rendimiento José Manuel Sulantay Silva 13 / 18 FIFA President Gianni Infantino greets Chilean Football Association President Pablo Milad 14 / 18 Chilean Sports Minister Jaime Pizarro, Marco Antonio Sulantay, FIFA Vice-President and CONMEBOL President Alejandro Dominguez, Chilean Football Association President Pablo Milad and FIFA President Gianni Infantino pose for a photo 15 / 18 Marco Antonio Sulantay, Chilean Sports Minister Jaime Pizarro, FIFA Vice-President and CONMEBOL President Alejandro Dominguez, FIFA President Gianni Infantino and Chilean Football Association President Pablo Milad cut a ribbon 16 / 18 Chilean Football Association Pablo Milad, FIFA President Gianni Infantino and FIFA Vice-President and CONMEBOL President Alejandro Dominguez pose for a photo 17 / 18 FIFA Vice-President and CONMEBOL President Alejandro Dominguez, FIFA President Gianni Infantino and Chilean Football Association President Pablo Milad pose for a photo 18 / 18 FIFA President Gianni Infantino poses for a photo with Chilean youth national team players Next

« Lorsque l’on évoque José Sulantay Silva, les premiers mots qui viennent à l’esprit sont la persévérance, la conviction, le sens du sacrifice et le travail de l’ombre. Il avait pour lui cette grande conviction...il savait que le Chili était pétri de talents et il a sillonné le pays pour repérer les plus prometteurs. C’est comme ça qu’il est parvenu à réunir la génération dorée qui nous a tant fait vibrer », a déclaré le président de la FFCh, Pablo Milad.

« Il était persuadé que le Chili pouvait tenir tête à n’importe quelle équipe. Sous son impulsion, nous avons terminé troisièmes de la Coupe du Monde U-20 en 2007, une performance qui nous a redonné confiance en nos capacités. »

La cérémonie d'inauguration s’est déroulée en présence du ministre chilien des Sports, Jaime Pizarro, et du Président de la FIFA, Gianni Infantino, qui a souligné toute l’importance de cette infrastructure. Des membres de la famille de M. Sulantay Silva, et notamment son fils Marco, y ont également assisté.

« Le centre de haute performance est un nouvel exemple d’utilisation avisée du programme Forward par une association membre de la FIFA. Cette installation moderne profitera aux équipes nationales du Chili, notamment de jeunes, ainsi qu’à toutes celles et ceux qui rêvent de percer un jour dans le football », a déclaré le Président de la FIFA.

« Les quatre terrains, le terrain en gazon artificiel labellisé FIFA Quality Pro, les vestiaires, les appareils... ce centre de haute performance est vraiment impressionnant. Mais il possède quelque chose en plus : il a une âme, et cette âme, c’est celle de José Sulantay Silva, un homme qui a énormément apporté au football dans ce merveilleux pays qu’est le Chili. »

Alejandro Domínguez, président de la CONMEBOL et vice-président de la FIFA, a souligné combien il était important de laisser un héritage durable à travers de tels projets infrastructurels.

« Ce centre représente un héritage pour l’éternité. Il offre également l’occasion de rendre hommage à un homme qui a marqué l’histoire du football sud-américain et chilien, l’immense José Sulantay Silva », a-t-il déclaré.

« Pour espérer réussir dans le football, il est essentiel d'investir dans les infrastructures. Ce sont elles qui permettent aux jeunes de progresser, d’intégrer la tradition footballistique et de se projeter dans l’avenir. »

M. Domínguez a également salué le rôle essentiel du programme Forward, rappelant que le Président de la FIFA avait tenu sa promesse « d’augmenter les financements Forward, qui se montent aujourd’hui à près d’USD 2,5 milliards pour le cycle 2023-2026 ».

L’inauguration du centre a eu lieu le dernier jour de la Coupe du Monde U-20, qui se déroulait pour la deuxième fois au Chili.

« Cette compétition a dépassé toutes nos attentes », a ajouté Gianni Infantino. « On parle d’une affluence totale d’environ 600 000 spectateurs avec des stades pleins. C’est quelque chose d’extraordinaire. Toutes les équipes nationales participantes ont félicité le Chili pour son accueil. »

M. Milad a ajouté que l’engouement généré par la compétition devait aussi être perçu comme une contribution pour l’avenir du football.

« Tous les Chiliens sont impatients de se réunir en famille pour suivre la finale », a-t-il déclaré. « Près de 35 à 40% des spectateurs étaient des enfants. Au-delà du centre de haute performance, la compétition a laissé un autre héritage : celui des enfants essayant de reproduire les actions d’éclat des joueurs qu’ils ont vu briller dans les stades. C’est tout l'intérêt des compétitions organisées par la FIFA, au Chili et ailleurs dans le monde. »