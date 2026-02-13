FIFA Forward accélère la transformation du football dominicain grâce à la rénovation du Centre de haute performance de San Cristóbal

La Fédération dominicaine de football (FDF) et la FIFA ont officiellement inauguré le Centre de haute performance rénové de San Cristóbal, un projet stratégique appelé à devenir le moteur du développement du football en République dominicaine — et plus largement dans les Caraïbes

Gianni Infantino : « La République dominicaine démontre que le travail acharné porte ses fruits »

Le projet a bénéficié du financement, de la supervision technique et de l’orientation stratégique du programme Forward de la FIFA

Alors que le football dans les Caraïbes se trouve à un tournant décisif, la FDF et la FIFA viennent d’inaugurer officiellement les nouvelles installations du Centre de haute performance de San Cristóbal.

La cérémonie s’est tenue en présence de la vice-présidente de la République, Raquel Peña Rodríguez, du membre du Conseil de la FIFA Rodolfo Villalobos, de représentants de la Division des Associations Membres de la FIFA, ainsi que de dirigeants de la Concacaf.

Ce projet, mis en œuvre dans le cadre du programme Forward de la FIFA, constitue non seulement une amélioration physique, mais aussi un investissement d’avenir, destiné à offrir des conditions d’entraînement conformes aux normes internationales et une capacité opérationnelle aux équipes nationales, aux arbitres et aux associations locales.

À cet égard, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré dans un message vidéo : « Le football dominicain connaît une phase extraordinaire et je suis ravi à l’idée que cette réussite se poursuive avec l’inauguration du magnifique Centre de haute performance de San Cristóbal. C'est avec beaucoup d’émotion que j’imagine ce que vous allez accomplir dans les années à venir grâce à cette installation ultramoderne. Au sein de la FIFA, nous croyons sincèrement en son potentiel et la République dominicaine démontre que le travail acharné porte ses fruits. Sous l’égide du président Deschamps et avec le soutien enthousiaste de la FIFA, ce sport magnifique a atteint des sommets sans précédent sur cette île paradisiaque ».

Pensé pour l’excellence, ce centre rénové arrive à point nommé pour soutenir les ambitions croissantes du football dominicain et s'inscrit directement dans l’objectif 5 des objectifs stratégiques pour le football mondial : 2023-2027. Le projet, qui a su s’affranchir des contraintes structurelles et opérationnelles, concrétise la mission mondiale visant à réduire les disparités entre les régions et à favoriser un flux constant de talents.

Il permet ainsi à la République dominicaine de se joindre à l’effort visant à accroître la compétitivité, afin qu’un nombre croissant de sélections puisse évoluer au plus haut niveau.

Dans cette même dynamique de consolidation, Rodolfo Villalobos, membre du Conseil de la FIFA, a souligné : « En ma qualité de membre du Conseil de la FIFA et de proche du football dominicain, je me félicite de la croissance observée ces dernières années. Cette infrastructure, fruit du Programme Forward de la FIFA, est un projet d’envergure qui marquera un changement significatif dans le paysage du football dominicain. Elle offrira des conditions optimales pour favoriser le développement du football dans le pays ».

Une infrastructure de pointe pour valoriser le potentiel des talents

La pièce maîtresse de cette transformation est la construction de deux nouveaux terrains en gazon naturel, financés dans le cadre des cycles Forward 2.0 et 3.0. Au-delà de l’aspect visible, ces terrains répondent à un besoin opérationnel critique : assurer la continuité des entraînements, garantissant ainsi une pratique sportive de haut niveau régulière et constante.

L’ingénierie des sols innovante, associant des systèmes de drainage sophistiqués avec des réseaux de canalisations et des géotextiles, ainsi que des systèmes de drainage durable (SuDS), permettra aux sélections nationales de bénéficier d’une préparation continue, quelles que soient les conditions météo.

Le projet comprenait aussi un système d’irrigation automatisé avec stations de pompage et contrôles de précision, optimisant l’utilisation des ressources hydriques afin de maintenir un gazon sain tout au long de l’année. En dotant le centre de ces surfaces et de l’équipement sportif nécessaire, la FDF se joue des barrières logistiques du passé et offre désormais un véritable laboratoire de développement à la hauteur des principales puissances de la région.

Un environnement global et sécurisé

L’intervention a aussi porté sur la rénovation intégrale du bâtiment principal et la sécurisation de la zone, conformément aux directives du plan directeur du Centre national d’entraînement. Les travaux de rénovation entrepris, qui comprennent des améliorations structurelles ainsi que la modernisation des installations électriques et sanitaires, visent à offrir un environnement plus confortable aux athlètes et aux arbitres, en créant un espace fonctionnel propice à la récupération et à la concentration.

En parallèle, la mise en œuvre d’une clôture périmétrique de grande capacité avec accès régulés répond à deux objectifs : la préservation de l’investissement initial et le maintien du secret et de la sûreté nécessaires à l’exécution des missions tactiques des équipes.

Ce projet est le fruit d’une initiative conjointe où la FIFA a apporté bien plus qu’un simple financement. Dans le cadre du programme Forward, l’instance de gouvernance du football mondial a mis en œuvre une supervision technique afin de garantir que chaque installation satisfasse aux normes internationales en matière d’infrastructure.

José Rodríguez, chef du Bureau régional de la FIFA au Panama, a déclaré ce qui suit : « L’inauguration de ce Centre de haute performance à San Cristóbal démontre l’engagement conjoint de la Fédération dominicaine de football et de la FIFA. Le programme Forward réaffirme que le développement durable du football exige une planification stratégique, beaucoup de patience dans la mise en œuvre, ainsi que des processus de suivi et de contrôle permanents. Cette initiative conjointe ne se limite pas à renforcer l’infrastructure sportive, elle assure aussi que chaque étape de notre parcours soit alignée avec la vision de croissance et d’excellence que la FIFA partage avec les fédérations qui la composent. Avec cette réalisation, la FDF devient une référence pour toute la région ».

Le Centre de haute performance de San Cristóbal se positionne ainsi comme un acteur clé de la transformation actuelle, avec un impact qui se fera sentir bien au-delà de son périmètre immédiat. La vision stratégique à long terme inclut des projets d’envergure tels qu’un complexe sportif moderne équipé d’une salle de sport, un nouvel ensemble de résidences pour les sélections nationales et la rénovation du dôme de futsal.