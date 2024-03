Anguilla voit l’avenir sereinement grâce à FIFA Forward

La Fédération de Football d’Anguilla (AFA) a inauguré son premier terrain en gazon artificiel au sein de son siège et centre technique.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d’un projet d’infrastructure plus large financé par le programme Forward de la FIFA

"C’est une avancée historique pour nous", a déclaré le président de l’AFA

Le premier terrain en gazon artificiel de la Fédération de Football d’Anguilla a été inauguré le 29 février. Une soirée magique qui a permis de célébrer les efforts déployés et d’évoquer les projets futurs.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d’un projet d’infrastructure plus large financé par le programme Forward de la FIFA, qui inclut également le centre technique de l’AFA et le district environnant (The Valley), l’un des quatorze dont l’île est constituée. Pour l'heure, la contribution totale de la FIFA s’élève à USD 2 264 486.

La Fédération de Football d’Anguilla (AFA) a inauguré son premier terrain en gazon artificiel 00:56

"Ce tout premier terrain officiel en gazon artificiel représente beaucoup pour notre fédération. C’est une avancée historique qui va nous aider à organiser davantage de séances d’entraînement, à préparer nos joueurs pour les compétitions et à développer nos projets" a déclaré Girdon Connor, le président de l’AFA.

"Les infrastructures font cruellement défaut à Anguilla. On doit se battre pour avoir des terrains, obtenir des créneaux d’entraînement et organiser des compétitions. Grâce à ce terrain, nous allons enfin pouvoir organiser des compétitions internationales chez nous", a-t-il ajouté.

Outre les officiels de l’AFA, ont notamment assisté à l'inauguration officielle le premier Ministre d’Anguilla, Ellis Webster, la ministre du Développement social et de l’Éducation, Dee-Ann Kentish-Rogers, ainsi que le directeur de la sous-division Associations membres de la FIFA pour les Amériques, Jair Bertoni.

"C’est une immense fierté de voir se concrétiser ce partenariat entre la FIFA, l’AFA et le Gouvernement d’Anguilla. Je suis heureux d'assister à cette inauguration. Cela ouvre de nombreux horizons, et je peux vous dire que nos footballeurs – jeunes et moins jeunes –, sont très heureux d’avoir ce nouveau terrain à leur disposition. Cela signifie énormément pour l’île d’Anguilla et sa population", s’est réjoui M. Ellis Webster.

Malgré les défis logistiques inhérents à cette île de quelque 14 000 habitants, l’AFA ne cesse de déployer des trésors de créativité pour organiser des compétitions nationales de football masculin, féminin et de jeunes. Le pays s’apprête également à participer ce mois-ci aux qualifications de la Concacaf pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, première édition de l’épreuve reine réunissant 48 équipes.

Le ballon rond est très populaire à Anguilla, et des spectateurs venus des quatre coins de l’île viennent régulièrement au centre technique Raymond E. Guishard pour assister à des matches, le week-end comme en semaine.

Inauguration de nouveaux projets d'infrastructure au siège de la Fédération de Football d'Anguilla Previous 01 / 12 _D8A4831-Enhanced-NR 02 / 12 DSC01972-Enhanced-NR 03 / 12 DSC01797-Enhanced-NR 04 / 12 1D8A4352-Enhanced-NR 05 / 12 _D8A4576-Enhanced-NR 06 / 12 _D8A4632-Enhanced-NR 07 / 12 _D8A4926-Enhanced-NR 08 / 12 _D8A4571-Enhanced-NR 09 / 12 _D8A4564-Enhanced-NR 10 / 12 1D8A4370-Enhanced-NR 11 / 12 1D8A4176-Enhanced-NR 12 / 12 DSC01957-Enhanced-NR Next

"La FIFA est très fière d’apporter son concours à ce type de projets. Il ne s’agit pas uniquement de football, car tous les habitants de l’île vont en bénéficier. Cela montre tout ce que le football peut apporter à un pays comme Anguilla. Nous nous réjouissons des résultats obtenus en seulement six ou sept mois et des retombées que ce projet va avoir sur l’ensemble de l’écosystème du football à Anguilla", a déclaré Jair Bertoni.

Le terrain sera utilisé pour les séances d’entraînement des clubs et des équipes nationales, les matches de championnat des jeunes pour les garçons et les filles, ainsi que pour soutenir le programme de développement des talents de la FIFA. À l’avenir, l’AFA compte agrandir les dortoirs existants et construire une salle de sport, des vestiaires et des tribunes grâce à des fonds supplémentaires issus du programme Forward. Au total, quatre terrains pourront être utilisés par les communautés locales.

"Ce n’est qu’un début. Nous voulons que le gouvernement d’Anguilla soit un acteur de ce projet, en partenariat avec la FIFA et l’AFA", a ajouté Jair Bertoni. "Grâce au programme Forward, la FIFA aidera l’AFA à concrétiser ses projets, en vue de créer un effet domino dans toutes les Caraïbes".

La FIFA est très fière d’apporter son concours à ce type de projets. Il ne s’agit pas uniquement de football, car tous les habitants de l’île vont en bénéficier. Jair Bertoni Directeur de la sous-division Associations membres de la FIFA pour les Amériques

Lors de l’inauguration officielle, trois rencontres informelles ont été disputées sur le nouveau terrain, mettant aux prises des invités, des jeunes filles et garçons participant à un projet de football de base, un groupe de supporters ainsi que la sélection féminine U-17 d’Anguilla.

"Le partenariat et la collaboration entre le gouvernement, l’AFA et la FIFA correspond à une vision commune, celle du développement sportif – et en particulier du football – au profit des jeunes de l’île. Je sais par expérience que le football joue un rôle majeur dans la construction de l’identité", a déclaré Dee-Ann Kentish-Rogers, rappelant à quel point ce sport l’a influencée.

"Ce terrain est une précieuse infrastructure qui laissera un héritage aux jeunes et les aidera à s’entraîner et à s’épanouir. Il nous survivra et profitera à de nombreuses générations à venir" a conclu la ministre du Développement social et de l’Éducation.