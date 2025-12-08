Les Associations en action (novembre 2025)

Le Maroc et Djibouti rejoignent le projet FIFA Arena

Avec FIFA Arena, le Maroc construit l'avenir

Un mini-terrain de football a été inauguré le 5 novembre à Meknès dans le cadre du projet FIFA Arena. Le Maroc devient ainsi le quatrième pays africain à rejoindre ce programme pilote de la FIFA lancé en janvier 2025. Grâce la construction de ces mini-terrains, FIFA Arena rend le football accessible au plus grand nombre et offre à la jeunesse la possibilité de jouer dans les meilleures conditions.

L'objectif est de construire 1000 terrains à l'échelle mondiale, en ciblant prioritairement les zones rurales ou défavorisées, afin de lutter contre les inégalités et de favoriser l'épanouissement des jeunes par le sport.

« Je tiens à remercier la Fédération marocaine de Football de nous donner l’opportunité de bâtir ensemble cette FIFA arena, ici à Meknès, une terre de grands talents, et de donner des opportunités à des jeunes filles et jeunes garçons de pouvoir s’exprimer à travers le football », s'est réjouit Gelson Fernandes, Directeur régional de la division Associations Membres de la FIFA pour l’Afrique.

Tahiti pionnier en Océanie

Le 27 novembre 2025, la Fédération tahitienne de football (FTF) a officiellement inauguré la première Académie de la FIFA à voir le jour en Océanie. Ce moment historique a été salué par Gianni Infantino dans un message vidéo diffusé lors de la cérémonie : « Nous sommes désormais officiellement présents dans chacune des six confédérations. C’est la preuve que ce formidable Programme de développement des talents de la FIFA poursuit sa marche en avant », a souligné le Président de la FIFA.

Lancé en 2022 sous l’égide de Arsène Wenger, le Programme de développement des talents compte plus de 40 académies déjà en fonctionnement dans le monde. L’objectif de cette académie est de donner aux jeunes joueurs et joueuses — y compris issus de petites fédérations comme la FTF — une véritable passerelle vers le football professionnel. Actuellement, 20 des joueurs tahitiens les plus prometteurs y sont déjà accueillis, et l’académie s’apprête l’année prochaine à ouvrir ses portes à une première promotion féminine. En plus de l’entraînement sportif, des entraîneurs de la FIFA seront déployés pour former localement de futurs instructeurs et instaurer des standards élevés de formation et d’encadrement. L’installation de cette académie intervient dans un contexte de développement global du football tahitien — notamment pour donner à une île réputée pour son beach soccer des chances concrètes de briller aussi dans le football à 11. Avec l’essor des compétitions FIFA, en particulier chez les jeunes, ce projet ambitionne de renforcer le niveau local, d’offrir plus d’opportunités internationales aux talents polynésiens, et de créer un écosystème structuré, durable et compétitif pour les générations à venir.

Tout sourit à Djibouti

La Fédération djiboutienne de football a célébré, le 14 novembre, les progrès réalisés dans le cadre de sa collaboration avec la FIFA, lors d’une cérémonie à l’Académie de Douda, en présence de Son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, Président de la République de Djibouti, de représentants de la Fédération Djiboutienne de Football et d’une délégation de la FIFA.

La cérémonie s'est tenue à l'Académie de la FIFA, qui a accueilli en mai dernier sa première promotion, composée de 20 filles et de 20 garçons sélectionnés pour intégrer un parcours complet mêlant entraînement, suivi scolaire et accompagnement structuré. Le dispositif s’appuie également sur un réseau de 15 entraîneurs qualifiés déployés dans six centres régionaux, ce qui permet de renforcer la formation locale tout en préparant les jeunes talents aux compétitions internationales, notamment les tournois U-17.

En parallèle s'est tenue l'inauguration des deux premiers mini-terrains issus du programme FIFA Arena, installés dans des écoles primaires de la capitale. Djibouti est ainsi devenu le cinquième pays africain à prendre part à cette initiative. La Fédération djiboutienne de football prévoit d’installer au moins dix autres mini-terrains à travers le pays l’année prochaine.

La FIFA et la Suisse unis pour les enfants du Moyen-Orient

Également en 2026, toujours dans le cadre de FIFA Arena, la construction de deux mini-terrains en Cisjordanie a été annoncée fin novembre, dans le cadre d'un partenariat entre la FIFA et le gouvernement suisse.

La FIFA et le gouvernement suisse ont annoncé un partenariat pour construire — dès 2026 — deux mini-terrains FIFA Arena en Cisjordanie (territoire de Palestine Football Association, membre de la FIFA). Ce projet, dont le financement s’élève à CHF 120 000, marque le début d’un plan plus large visant à doter les fédérations palestinienne et israélienne de plusieurs infrastructures footballistiques dans les prochaines années. Ces mini-terrains ne seront pas de simples installations sportives, mais seront conçus comme des « espaces sûrs » destinés aux enfants, avec des programmes de formation, des entraînements collectifs, la fourniture de matériel (ballons, tenues, buts) ainsi qu'un encadrement destiné à favoriser l’inclusion, le développement personnel et la cohésion sociale. Avec cette initiative en Cisjordanie, la FIFA et la Suisse entendent non seulement restaurer l’accès au football dans une zone marquée par les conflits, mais aussi envoyer un message de solidarité et d’espoir sur le terrain.

