Les Associations en action : août 2025

La première Académie des talents de la FIFA d'Europe inaugurée au Pays de Galles

Le programme FIFA Forward au soutien de la Géorgie

Les arbitres sélectionnés pour la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Maroc 2025™, et la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Qatar 2025™

Toute l'année, la FIFA collabore étroitement avec ses 211 Associations Membres et les accompagne humainement et financièrement dans le développement de leur potentiel footballistique et de leurs infrastructures.

Chaque mois, Inside FIFA met en lumière le travail accompli par ses Associations Membres, qui contribuent à l'épanouissement de la discipline et rendent le football véritablement mondial.

Première Académie de la FIFA d’Europe

Établie dans le cadre du Programme de développement des talents de la FIFA, et réservée aux filles, la première Académie de la FIFA d'Europe a été inaugurée au Pays de Galles. Elle est située dans l’enceinte du centre national de développement du football gallois, plus connu sous le nom de Dragon Park, à Newport. L’événement s’est tenu en présence de Steven Martens, directeur de la sous-division Développement du football mondial de la FIFA, et de Noel Mooney, directeur général de la FAW, ainsi que d’autres invités.

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a adressé un message vidéo aux participants et a salué les progrès réalisés par le Pays de Galles ces dernières années, l’équipe masculine s'étant qualifiée pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022™ et l’équipe féminine ayant atteint la phase finale de l’UEFA EURO cet été.

« L’Académie de la FIFA constitue un investissement essentiel pour nourrir les ambitions des jeunes footballeuses. Elle permettra de repérer, accompagner et développer les talents locaux, en leur offrant un tremplin pour s’illustrer aussi bien à l’échelle régionale que sur la scène internationale », a déclaré Gianni Infantino.

FIFA Forward au soutien de la Géorgie

La Fédération géorgienne de football a inauguré le 21 août le centre technique Avaza, à Digomi, avec le soutien financier du programme FIFA Forward 3.0. Le complexe comprend notamment un terrain réglementaire flambant neuf, un mini-terrain attenant, ainsi qu'un bâtiment administratif équipé de vestiaires.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le président de la Fédération géorgienne de Football (GFF), Levan Kobiaschwili, le président de la Géorgie, Micheil Kawelaschwili, le Premier ministre géorgien, Irakli Kobakhidze, le maire de Tbilissi et ancien international géorgien (83 sélections), Kakha Kaladze, ainsi que le ministre des Sports, Shalva Gogoladze, se sont adressés aux invités. Étaient également présents Marco Ferri, coordinateur régional pour les Associations Membres de la FIFA, et Thierry Favre, directeur adjoint des associations nationales de l’UEFA.

« Le nouveau terrain réglementaire dispose de tribunes et d'un système d'éclairage, tout comme le mini-terrain. Les écoles de football locales pour enfants et les équipes féminines pourront utiliser gratuitement ces nouvelles infrastructures », s'est réjoui Kakha Kaladze.

L’Océanie appelle à la responsabilité en matière de protection

Le 8 août, célébré dans le monde entier comme la « Safe Sport Day» – Journée internationale pour la pratique du sport en toute sécurité – a été l’occasion pour la Confédération de football d’Océanie (OFC) de réaffirmer son engagement en matière de protection et de prévention afin de permettre à chacun, en particulier les jeunes, de pratiquer le football dans un environnement sûr, à l'abri de toutes les formes de violence et d'abus.

« Je considère qu’il est de ma responsabilité, en tant que dirigeante travaillant pour l’OFC et la FIFA, de montrer l’exemple en restant ouverte à l’apprentissage », a expliqué le Dr Johanna Wood, Présidente de New Zealand Football et l’une des premières à avoir été diplômée du programme FIFA Guardians™ Protection dans le football.

« Pour les 11 associations membres à travers le Pacifique et l’Océanie, il est vraiment très important de mettre l’accent sur la protection. Nous savons que les statistiques pour cette région ne sont pas bonnes. Et l’une des façons d’y remédier est de se pencher sur la protection et de déterminer les mesures que nous pouvons mettre en place pour que tout le monde puisse profiter du football en toute sécurité. »

Trois personnes issues de l’OFC ont obtenu le diplôme FIFA Guardians™ Protection dans le football : Johanna Wood, la Néo-Zélandaise Margaret Nimmo et la Tongienne Palu Tu’amoheloa.

Désignation des arbitres pour Maroc 2025 et Qatar 2025

Les arbitres pour la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Maroc 2025™, qui se déroulera du 17 octobre au 8 novembre, ont été annoncés par la Commission des arbitres de la FIFA. 54 arbitres au total - 18 arbitres et 36 arbitres assistants - issus de 36 Associations Membres de la FIFA seront chargés de diriger les rencontres.

« Ces annonces sont toujours un plaisir pour moi, mais celle-ci a une saveur particulière. Le tournoi de cette année est la première des compétitions annuelles à se dérouler au Maroc au cours des cinq prochaines années, et la première édition avec 24 équipes participantes », a déclaré Pierluigi Collina, président de la Commission des arbitres de la FIFA.

La Commission des arbitres de la FIFA a également annoncé les noms qui superviseront les rencontres de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Qatar 2025™, qui se déroulera du 3 au 27 novembre. Au total, 81 officiels de match (27 arbitres et 54 assistants) issus de 35 associations membres de la FIFA seront sur le pont à l'occasion de cette compétition. « Cette édition de la Coupe du Monde U-17 sera exceptionnelle à plus d’un titre. En plus de mettre en lumière les stars de demain et d’offrir aux arbitres de talent une formidable opportunité de poursuivre leur carrière dans un environnement très compétitif, elle représente également pour nous une nouvelle occasion de tester le soutien vidéo. Cela nous permettra d’affiner ce système sur la base des retours que nous avons eus précédemment », a annoncé Pierluigi Collina.

Coup d'envoi de la Coupe du Monde des sans-abri à Oslo

La 20e Coupe du Monde des sans-abri s’est tenue à Oslo, en Norvège, du 23 au 30 août 2025. Né en 2003, ce tournoi se tient chaque année et s'appuie sur les valeurs et les vertus du football pour offrir une éxperience unique à des personnes en difficulté et leur permettre de retrouver confiance en eux et prendre un nouveau départ.

Plus de 500 joueurs issus de 48 pays se sont réunis pour envoyer un message fort de solidarité à travers le sport. Cette édition historique de la Coupe du Monde des sans-abri s’est achevée avec le sacre de deux champions inédits : l’équipe masculine d’Égypte et l’équipe féminine d’Ouganda.

Depuis sa création, la Coupe du Monde des sans-abri, ainsi que ses affiliés nationaux et partenaires dans 70 pays, ont influencé la vie de 1,3 million de personnes. Elle soutient désormais plus de 200 000 participants chaque année, s’inscrivant parfaitement dans la mission de la FIFA : améliorer les vies tout en créant du lien social et des opportunités grâce au football.

Des arbitres en formation aux quatre coins de l'Afrique

Séminaires, workshops, formations... Ce mois d'août a été studieux pour les arbitres du Continent Mère. Quatre associations membres - Eswatini, Zimbabwe, Egypte, et Malawi - ont notamment donné rendez-vous à leurs officiels de matchs pour différents stages et ateliers de perfectionnement estampillés "FIFA".

Supervisées par des instructeurs spécialement dépêchés par l'instance dirigeante du football, des séances pratiques et théoriques étaient au programme de tous les groupes de travail. Comme le résume très bien la Fédération zimbabwéenne de football (ZIFA), « l'objectif est d'élever les standards et de défendre l’intégrité du football. »

Le développement du leadership au menu d'un atelier de travail en Afrique

La direction technique de la FIFA veille à garantir à l’ensemble des responsables techniques un accès élargi à ses programmes de développement en leadership. C'est dans cette optique qu'un atelier de travail de cinq jours intitulé « Leadership technique à la FIFA » s’est tenu en août à Dar es-Salaam, en Tanzanie.

L’évènement, qui avait débuté par une séance préparatoire en ligne en juillet, a réuni des représentants d’Éthiopie, d’Algérie, du Botswana, du Cap-Vert, de la Côte d’Ivoire, du Kenya, de la Libye, de la Tunisie, du Lesotho, du Zimbabwe, de la Somalie, de la Tanzanie, de l’Ouganda, du Mali et du Libéria.

Les principaux objectifs du workshop consistaient à définir les rôles et priorités des directeurs techniques au sein d’une association membre, à renforcer la coopération entre les directeurs techniques et les secrétaires généraux, à améliorer la communication avec les parties prenantes internes et externes, à approfondir la connaissance de la structure mondiale de la FIFA et de ses programmes de développement du football, ainsi qu’à élaborer des stratégies efficaces en matière de financement, de coopération inter-départementale et de leadership.

Lancement du Programme de développement des talents au Rwanda

« Un pas de plus vers l’excellence, un pas de plus vers l’avenir ». C'est par ces mots que la Fédération rwandaise de Football (FERWAFA) a annoncé qu'avait été lancé le Programme de développement des talents (TDS) au Rwanda. L'évènement s'est déroulé du 25 au 30 août, à Kamonyi, dans le sud du pays. Pendant cinq jours, soixante jeunes Rwandais âgés de 14 à 17 ans ont ainsi pu exprimer leur talent dans des séances d'entraînement sur mesure. Ancien international français (2 sélections) aujourd'hui Directeur Technique National de la FERWAFA, Gérard Buscher était présent pour superviser les entraînements.

« Chaque grand joueur a commencé un jour dans l’ombre. D’ici au 30 août, 60 jeunes Rwandais vont entrer dans la lumière. L’histoire du football de demain s’écrit ici », s'est réjouit la FERWAFA.

