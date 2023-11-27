Kosovo, dix ans et tout d’un grand

Le Kosovo fête ce 13 mai 2026 sa 10e année en tant qu ’ association membre de la FIFA

Le pays incarne l ’ une des progressions les plus marquantes du football européen récent

Infrastructures modernisées, formation renforcée et résultats en hausse témoignent d’une stratégie cohérente et ambitieuse

Ce 13 mai 2026, le Kosovo fête sa 10e année en tant qu’association membre de la FIFA. Le pays est - avec Gibraltar - l’un des deux derniers en date à avoir rejoint les rangs de l’instance dirigeante du football. Dix ans d’un développement footballistique impressionnant, symbolisé par des progrès constants au Classement mondial FIFA/Coca-Cola tant chez les hommes que chez les filles. Une ascension qui ne semble pas près de s’arrêter. Désignée meilleure progression de l’année 2025, l’équipe masculine a encore récemment grimpé de deux places dans la hiérarchie mondiale pour occuper une 78e position inédite. Classées de leur côté 80e, les féminines n’ont rien à leur envier : elles ont elles aussi atteint des sommets jamais égalés, après un bond de 11 places, soit la meilleure progression au classement du mois d’avril.

« Tout cela est le fruit du travail et du dévouement de toutes les personnes qui représentent notre pays — du président Agim Ademi, au staff dirigé par le sélectionneur Franco Foda, en passant par les joueurs et les supporters, les « Dardans », qui sont notre principale source de motivation et de patriotisme », explique Dion Gallapeni, défenseur de l’équipe du Kosovo (11 sélections), au micro d’Inside FIFA.

À 21 ans, le jeune latéral international est le parfait symbole des progrès du Kosovo et des talents dont le pays regorge. Contrairement à une grande partie de ses partenaires en sélection, issus de la diaspora et formés à l’étranger dans le contexte des déplacements liés à la guerre de la fin des années 1990, lui a grandi au Kosovo. Formé au Winner Prizren, il a rejoint en 2023 le FC Pristina, club le plus titré du Kosovo, avant de tenter récemment une première aventure à l’étranger, en Pologne, où il évolue encore aujourd’hui sous les couleurs du Wisła Płock.

« Je peux me targuer de bien connaître le championnat kosovar pour y avoir joué jusqu’en 2025 », explique-t-il. « Le niveau a toujours été bon et n’a cessé de s’améliorer depuis l’adhésion à la FIFA et à l’UEFA. Le championnat national a connu des progrès significatifs, notamment grâce à une nette amélioration des infrastructures et à une hausse constante de la qualité de jeu. Aujourd’hui, de nombreux joueurs issus du football kosovar évoluent dans les meilleurs championnats européens. J’en fais d'ailleurs partie. » La FIFA peut légitimement revendiquer une part importante dans ces avancées. Grâce à son programme Forward, elle a notamment alloué 4 613 689 USD pour financer l’introduction du système VAR (assistance vidéo à l’arbitrage) dans la Super League du Kosovo, soutenir l’installation de six terrains synthétiques destinés aux clubs et contribuer à la modernisation du stade de Hajvalia, intégré au Centre technique national de la Fédération Kosovare de Football.

Par ailleurs, le Programme de développement des talents de la FIFA a bénéficié à la FFK, qui a reçu une subvention de 50 000 dollars pour organiser, en 2024, une compétition féminine U-15. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer et encourager la participation des jeunes filles au football. La même année, le programme Football for Schools a également été lancé.

Le pays peut sembler petit, mais il possède la passion, le courage et le patriotisme nécessaires pour croire que rien n’est impossible Dion Gallapeni Défenseur de l'équipe du Kosvo

« Le football est en plein essor au Kosovo » confirme Dion Gallapeni ». « De toute évidence, le soutien continu de la FIFA, à travers ses programmes, a contribué directement à l’amélioration des infrastructures, au développement de la formation mais aussi à la création de davantage d’opportunités pour les enfants et les jeunes, filles et garçons confondus.»