La FIFA Legend Marcelo Balboa découvre le Kosovo avant le barrage de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ à Pristina

Défenseur américain accompli, il a visité l’ambassade des États-Unis à Pristina ainsi que le siège de la Fédération de football du Kosovo (FFK)

Balboa a également assisté au match décisif des qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ entre le Kosovo et la Turquie

Le triple participant à la Coupe du Monde de la FIFA™ a félicité l’entraîneur Vincenzo Montella pour la qualification de la Turquie.

La légende de la FIFA Marcelo Balboa a vécu une visite mémorable à Pristina, au Kosovo, alors que le pays se préparait pour son match le plus important depuis son adhésion à l’instance dirigeante du football mondial en 2016.

Le programme FIFA Legends permet aux grandes figures retraitées de rester connectées au football international tout en agissant comme ambassadeurs et défenseurs du sport qu’ils aiment.

Défenseur américain emblématique ayant participé aux Coupes du Monde de la FIFA™ de 1990, 1994 et 1998, Balboa était au Kosovo pour le barrage décisif de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ entre les Dardanët (surnom du Kosovo) et la Turquie. Le vainqueur du 31 mars rejoindrait le groupe des États-Unis lors de la phase finale à 48 équipes organisée en Amérique du Nord. Le Kosovo visait une première qualification historique, tandis que la Turquie espérait faire son retour pour la première fois depuis sa troisième place en 2002.

Ce que les deux adversaires avaient en commun, c’était l’enjeu et la pression médiatique, et Balboa a savouré sa proximité avec cet événement majeur.

« Je sais à quel point le sport est important… il rassemble les gens. Je sais aussi combien il est important de trouver la paix sur le terrain », a déclaré Balboa lors d’une rencontre à l’ambassade des États-Unis à Pristina. « Peu importe contre qui vous jouez. Peu importe votre adversaire. Il s’agit toujours de respecter l’autre, et c’est là toute la beauté de notre sport. Nous sommes capables de mettre les différences de côté, de jouer, de faire notre travail et d’en profiter. »

Il a ajouté : « Un élément essentiel, c’est de rassembler le monde, et grâce au sport, c’est possible. »

Aujourd’hui commentateur télé en anglais et en espagnol, Balboa a été le premier joueur américain à atteindre les 100 sélections et a été intronisé au National Soccer Hall of Fame en 2005. Le Kosovo a déclaré son indépendance trois ans plus tard, et Balboa s’est dit ravi que son statut de légende lui ait permis de découvrir un pays qu’il ne connaissait pas.

« Les gens au Kosovo ont été formidables. L’ambiance ici ces trois derniers jours a été fantastique », a-t-il déclaré. « Nous n’avons rencontré que des gens d’une grande gentillesse pendant notre séjour, alors merci à eux pour tout – ce fut une expérience incroyable. »

Lors de sa visite à l’ambassade, Balboa a rencontré la chargée d’affaires Anu Prattipati et s’est adressé à une centaine d’employés et membres de la communauté diplomatique. Il a ensuite répondu longuement aux questions sur divers sujets : le développement des joueurs, la croissance du football aux États-Unis, le barrage du soir à Pristina, ainsi que ses souvenirs marquants de Coupe du Monde.

Balboa a également visité les bureaux de la Fédération de football du Kosovo (FFK), où il a rencontré son président Agim Ademi. Puis, avant le coup d’envoi au stade Fadil Vokrri, la légende de la FIFA est allée à la rencontre des deux équipes. Après une rencontre serrée remportée 1-0 par les visiteurs, Balboa a remis un billet commémoratif de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ à l’entraîneur de la Turquie, Vincenzo Montella, visiblement ravi.

Ayant disputé 10 matchs de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA™ au cours de sa carrière, Balboa se souvient avec émotion de la pression et de l’espoir entourant ces rencontres décisives.

« Vous êtes littéralement à 90 minutes de vivre ce rêve d’enfant : représenter votre pays, le mettre sur la carte sur la plus grande scène du monde, car des milliards de personnes regardent », a-t-il expliqué au public de l’ambassade.