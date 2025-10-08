Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, reçoit la médaille présidentielle du Kosovo

Gianni Infantino a été honoré par la Présidente du Kosovo, Vjosa Osmani, lors d'une cérémonie dans la capitale nationale, Pristina

« Quel bonheur pour moi de me sentir chez moi au Kosovo aujourd’hui, et de recevoir cette incroyable distinction, » a déclaré le Président de la FIFA

Le programme FIFA Forward, l’initiative Football for Schools et le Programme de développement des talents de la FIFA améliorent les infrastructures et développent les compétences locales dans le pays des Balkans

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a reçu l’un des plus importants titres honorifiques du Kosovo, la médaille présidentielle, en reconnaissance de sa contribution au développement du football mondial et pour son soutien indéfectible à la communauté footballistique du Kosovo.

Lors de la cérémonie tenue dans la capitale kosovare, Pristina, la Présidente Vjosa Osmani a reçu M. Infantino et la délégation de la FIFA avant de lui décerner la médaille.

« Quel honneur, quelle joie, quelle émotion, quel bonheur pour moi de me sentir chez moi au Kosovo aujourd’hui, et de recevoir cette incroyable distinction, cette médaille, de votre part, de la part de la Présidente, ma chère amie, Vjosa, au nom du pays merveilleux qu’est le Kosovo, » a déclaré M. Infantino, dont le premier Congrès au poste de Président de la FIFA à Mexico en mai 2016, avait permis d’accueillir le Kosovo en tant que 210ème association membre de la FIFA.

« Lorsque je suis devenu président de la FIFA le 26 février 2016, il a été très clair pour moi que le Kosovo devait devenir membre de la FIFA à la première occasion. Le 13 mai 2016, trois mois après mon élection, j'ai été fier d’être le premier président à accueillir le Kosovo au sein de la famille FIFA. »

Depuis leur tout premier match international officiel en mars 2014 et leur premier match de compétition, un match nul 1-1 contre la Finlande dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde de la FIFA 2018™ en septembre 2016, le football kosovar a fait de grands progrès.

L’équipe nationale masculine senior occupe actuellement la meilleure place de son histoire en étant 91ᵉ au Classement mondial FIFA/Coca-Cola, tandis que les récentes performances prometteuses de l’équipe nationale féminine senior ont ravivé l’espoir d’une première apparition du Kosovo sur la scène internationale lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et de la Coupe du Monde féminine de la FIFA 2027™.

Le Président de la FIFA a souligné le rôle fondamental joué par le défunt président de la Fédération de football du Kosovo (FFK), Fadil Vokrri, qui avait jeté les bases du succès en promouvant et en renforçant son affiliation à l’UEFA et à la FIFA.

« Il a fallu des années et des années, et d’innombrables réunions. Parfois, je disais à Fadil, Agim (Ademi) ici présent, et Armando (Duka), ’Allez, on s’est déjà rencontrés, ça suffit, on sait déjà… on verra ce qui se passe.’ Et on se contentait d’attendre, de gagner du temps. C’est alors que j’ai réalisé le courage et la résilience du peuple kosovar, qui croyait en son pays, qui croyait en ses rêves, » a expliqué M. Infantino.

« Cette résilience, ce courage, ce patriotisme, cela n’avait rien de nouveau pour moi, car j’avais déjà rencontré des kosovars, bien avant que le Kosovo n’existe. »

Depuis son décès en juin 2018, l’héritage de M. Vokrri a été perpétué par son successeur à la FFK, Agim Ademi, et en plus du soutien de la Présidente Osmani Sadriu, diverses initiatives de la FIFA introduites depuis l’élection de M. Infantino à la présidence de la FIFA en 2016 ont contribué à la croissance du football dans le pays.

Le programme FIFA Forward a apporté 2 millions de dollars pour financer l’introduction du système VAR (assistance vidéo à l’arbitrage) dans la Super League du Kosovo, installer six terrains artificiels pour les clubs et moderniser le stade Hajvalia, qui fait partie du centre technique national de la FFK.

De plus, l’initiative Football for Schools de la FIFA a été lancée au Kosovo en septembre 2024 et la FFK a rejoint le Programme de développement des talents de la FIFA, recevant une subvention de 50 000 dollars pour organiser une compétition féminine U-15 l’année dernière dans le cadre d'une campagne plus large visant à accroître la participation féminine.

« Vous avez cru au potentiel du Kosovo et au pouvoir unificateur du sport à une époque où cela demandait du courage. Vous avez compris que le football, par essence, est une question d'humanité, qu'il s'agit de donner à chaque enfant, d'où qu'il vienne, la chance d'appartenir à un groupe », a déclaré la Présidente Osmani en s’adressant au Président de la FIFA.

« Sous votre direction, la FIFA est devenue une véritable famille pour les nations, une famille où chacun à sa place. Vous avez travaillé sans relâche pour que le football érige des ponts entre les personnes, quelles qu'elles soient. Et pour le Kosovo, cela a signifié s'ouvrir sur le monde. Vous avez aidé nos joueurs à représenter fièrement un pays libre et indépendant qui rivalise aujourd'hui dignement sur la scène internationale.