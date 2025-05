Les répercussions majeures du Programme exécutif du football de la FIFA dans les associations membres d’Asie et d’Océanie

L’Arabie saoudite accueille le dernier module ainsi que la cérémonie de remise des diplômes du Programme exécutif du football de la FIFA pour les associations membres d’Asie et d’Océanie

Près de 30 jeunes dirigeants des deux régions ont pris part au programme

Cette initiative entend aider les associations membres à développer le football grâce à des administrateurs mieux formés

De jeunes dirigeants issus d’associations membres d’Asie et d’Océanie ont suivi le Programme exécutif du football de la FIFA, qui vise à professionnaliser et optimiser l’administration du football partout dans le monde. Le dernier module du programme a abordé les thèmes de la création de revenus et de la communication, tandis qu’une cérémonie de remise des diplômes s’est tenue à Djeddah (Arabie saoudite) du 4 au 6 mai 2025.

Le but du Programme exécutif du football de la FIFA, organisé en collaboration avec le Centre International d’Étude du Sport (CIES), consiste à offrir toutes les orientations et aides possibles pour contribuer efficacement au développement du football dans chaque association membre. Se concentrant sur des composantes clés de l’administration du football telles que la stratégie, la gestion de projet, la communication, le marketing, l’organisation d’événements et le développement, cette initiative fournit aux administrateurs du football les connaissances, les meilleures pratiques et autres astuces essentielles pour améliorer leurs opérations quotidiennes.

Les associations membres participantes étaient l’Afghanistan, l’Arabie saoudite, l’Australie, le Bangladesh, le Bhoutan, le Cambodge, les Émirats arabes unis, Hong Kong (Chine), l’Inde, l’Indonésie, l’Irak, le Japon, la Jordanie, le Liban, le Népal, Oman, le Qatar, la République de Corée, le Sri Lanka, la Syrie, la Thaïlande et le Vietnam pour l’Asie ; ainsi que les Îles Cook, les Fidji, la Nouvelle-Zélande et les Samoa pour l’Océanie.

Les répercussions majeures du Programme exécutif du football de la FIFA dans les associations membres d’Asie et d’Océanie Previous 01 / 11 Football Executive Programme for Asia and Oceania MAs - Graduation ceremony 02 / 11 A general view of Football Executive Programme for Asia and Oceania MAs Graduation ceremony 03 / 11 Football Executive Programme for Asia and Oceania MAs - Graduation ceremony 04 / 11 Graduation ceremony of the Football Executive Programme for Asia and Oceania MAs 05 / 11 A general view of the Football Executive Programme for Asia and Oceania MAs 06 / 11 Football Executive Programme for Asia and Oceania MAs - Final Module 07 / 11 Around 30 young executives take part of executive Programme from across the two regions (Asia and Oceania) 08 / 11 Saudi Arabia hosts final module and graduation ceremony of the FIFA Football Executive Programme for Asian and Oceanian Member Associations 09 / 11 Football Executive Programme for Asia and Oceania MAs - Final Module 10 / 11 Participants of Football Executive Programme for Asia and Oceania MAs take a commemorative photo in the stadium tribune 11 / 11 Football Executive Programme for Asia and Oceania MAs - Final Module Next

« Le Programme exécutif du football de la FIFA joue un rôle essentiel dans l’accompagnement de la professionnalisation des dirigeants du football à l’échelle nationale », a déclaré Sanjeevan Balasingam, directeur régional de la FIFA pour l’Asie et l’Océanie. « Le développement des compétences des dirigeants du football des associations membres est très important pour la FIFA. Le fait d’engranger de l’expérience et d’améliorer leurs connaissances aura indubitablement une incidence positive sur le développement du football dans leurs régions, qui disposeront ainsi d’administrateurs bien formés. »

Il s’agissait de la deuxième édition du programme exécutif du football de la FIFA à destination des associations membres d’Asie et d’Océanie, la première ayant eu lieu en 2021/2022 avec 25 diplômé(e)s.

En s’engageant à accueillir l’événement, la Fédération Saoudienne de Football (SAFF) a démontré sa volonté de soutenir le développement des compétences des experts du football. Le dernier jour, les participant(e)s ont pu découvrir les coulisses de la Cité sportive du Roi Abdallah et du club d’Al-Ittihad, où ils ont pu en apprendre davantage sur les stratégies d’interaction avec les supporters, les partenariats commerciaux et la présence grandissante du football féminin dans le royaume.

« C’est un véritable honneur pour l’Arabie saoudite d’accueillir le dernier module et la remise des diplômes du Programme exécutif du football de la FIFA », a déclaré le président de la SAFF, Yasser Al Misehal. « En tant qu’hôtes, nous sommes fiers de contribuer à cet effort mondial en présentant nos propres expériences en matière d’interaction avec les supporters, de stratégie de sponsoring et de promotion du football féminin. En investissant dans l’humain et en partageant les meilleures pratiques, nous contribuons à l’élévation du niveau de notre sport et faisons en sorte que le football continue d’inspirer, d’unir et de grandir partout dans le monde. »

Emran Hossain Tushar, secrétaire général de la Fédération de Football du Bangladesh, a pour sa part indiqué que cette expérience avait été des plus précieuses. « Nous avons analysé des études de cas que nous pouvons appliquer immédiatement au Bangladesh, que ce soit en matière de communication stratégique ou de planification du sponsoring. Plus important encore, ce programme nous a permis de constituer un réseau régional de collègues sur qui nous pouvons désormais compter », a-t-il déclaré.

De son côté, Lee Byung-hwa, responsable de la planification stratégique au sein de la Fédération de Football de République de Corée, a déclaré que le programme avait changé sa façon de voir les supporters. « Nous voyons souvent les supporters comme de simples chiffres, mais les sessions m’ont fait prendre conscience du pouvoir que peut avoir la relation avec les supporters et leurs émotions. Je repars d’ici avec de nombreux outils pratiques et un nouvel état d’esprit. »