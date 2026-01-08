Les Associations en action : décembre 2025

Coopération et transparence au cœur du séminaire sur la gouvernance financière à Paris

Le Rwanda déploie le Programme de développement des talents

La France couronnée aux FIFAe Finals 2025

Séminaire sur la gouvernance financière à Paris

Le 10 décembre 2025, la FIFA a organisé à Paris un séminaire dédié à la gouvernance financière, rassemblant les directeurs financiers de 23 associations membres européennes dans le cadre du programme FIFA Campus, qui vise à renforcer les compétences et les formations des fédérations pour assurer un développement durable du football.

L’événement a mis l’accent sur les principes de coopération, responsabilité, transparence et conformité, en lien avec le programme de développement FIFA Forward. À travers des sessions théoriques et pratiques, les participants ont abordé des sujets essentiels tels que la procédure d’audit central, le reporting financier, l’élaboration du budget et la gestion des conflits d’intérêts, illustrés par des études de cas.

Les échanges ont permis aux fédérations de partager leurs expériences et bonnes pratiques, renforçant ainsi leur capacité à appliquer des standards solides de gouvernance financière. Les responsables présents ont salué l’opportunité de rencontrer leurs homologues et de renforcer leurs connaissances, et d’autres rendez-vous de ce type sont déjà prévus pour 2026.

Le Rwanda va de l'avant avec talent

Le football est à l’honneur au Rwanda. En ce mois de décembre 2025, le pays a déployé sur son territoire le Programme de développement des talents de la FIFA. Le technicien français Frédéric Crebiller a été mandaté par l'instance dirigeante du football pour en superviser la mise en œuvre aux côtés de la Fédération rwandaise de football (FERWAFA).

Destiné aux joueurs âgés de 12 à 16 ans, le programme TDS offrira aux jeunes Rwandais l’opportunité de progresser à la fois sur le plan technique et sur le plan mental. Ce projet se déroulera au Rwanda pendant les deux prochaines années, dans le cadre d’une initiative mondiale plus vaste s’étendant sur cinq ans.

Le pays parie sur l'avenir. Le festival de football organisé à la fin du mois au stade national Amahoro de Kigali et réunissant des écoles de football de tout le pays, en est la meilleure preuve. Gianni Infantino, Président de la FIFA, a d'ailleurs assisté à ce festival à l’invitation du Président Paul Kagame, où des ballons de football ont été remis à chacun des 220 enfants participants. Six écoles de garçons, des catégories U-11, U-13 et U-15, ont participé à la compétition, ainsi que cinq écoles de filles, des catégories U-13 et U-15.

« Passer du temps avec de jeunes joueurs issus d’académies de tout le Rwanda – PSG Rwanda, Center for Champions, Police WFC, New Harvest Football Center, Runner Up Sports Academy, Umuri Foundation, Rafiki Talent Football Center, APR Academy, FTPR Lions’ Academy et Nirisarike Football Center – a permis de rappeler à quel point le football peut être une source d’inspiration, apporter de la joie et soutenir le développement des jeunes talents partout dans le monde », a déclaré Gianni Infantino. « Ces instants illustrent la véritable puissance de notre sport : offrir de l’espoir et ouvrir des perspectives à la prochaine génération. »

La France sacrée championne du monde lors des FIFAe Finals 2025

Lors des FIFAe Finals 2025, organisées à Riyad (Arabie saoudite) du 10 au 19 décembre, l’équipe de France eFoot a remporté la Coupe du monde de Rocket League FIFAe, en battant en finale l’Arabie saoudite, pays hôte et tenant du titre (4 manches à 2). Composée d’Axel « Vatira » Touret (19 ans), Charles « Juicy » Sabiani (20 ans) et Alexis « Zen » Bernier (18 ans), et dirigée par le sélectionneur Victor « Ferra » Françal, l'équipe de France a affiché une grande maîtrise, avec une montée en puissance jusqu’en finale. En tout, les Bleus ont marqué 55 buts en 45 manches et ont aligné 12 victoires consécutives, soit la meilleure série du tournoi.

Ce titre mondial récompense l’investissement de long terme de la Fédération Française de Football dans l’eSport. La FFF a été la première association membre à créer son équipe nationale en 2018 et développe la discipline avec un encadrement de haut niveau et des stages de préparation au Centre National du Football de Clairefontaine.

Le Kosovo se dote d'un nouveau terrain

Le terrain de sport de l’école primaire et secondaire Hasan Prishtina, à Pristina, a fait peau neuve. La nouvelle FIFA Arena, propriété de la Fédération de football du Kosovo (FFK), a été inaugurée dans la capitale. Elle est le fruit d'une collaboration entre la FIFA, la FFK, et l’administration municipale locale.

« La FIFA Arena n’est pas seulement un terrain de jeu, mais un environnement dans lequel seront cultivées d’importantes valeurs éducatives telles que le respect, la coopération, l’égalité et le fair-play. Pour de nombreux élèves, elle peut constituer la première étape vers la réalisation de leurs rêves sportifs. Pour d'autres, il pourra s'agir d'un lieu où se créeront des souvenirs, des amitiés et des valeurs qui dureront toute une vie », a indiqué la FFK dans un communiqué.

« Le football de rue a toujours été populaire ici. Il fait également partie de mon A.D.N., et ces espaces contribueront directement à la promotion des talents. En outre, nous avons instauré un championnat scolaire en coopération avec la municipalité de Pristina, que nous avons l’intention d’étendre à d’autres villes », a ajouté le président de la FFK, Agim Ademi.

Le Nigeria mise sur ses talents féminins

La Fédération nigériane de football (NFF) a officiellement lancé le Programme de développement des talents de la FIFA (TDS) pour les filles le mercredi 10 décembre à Abuja, au sein de la Noble Hall Leadership Academy.

« Ce programme est dédié à la détection des talents, aussi bien chez les garçons que chez les filles », a rappelé le président de la NFF, Musa Gusau. « Depuis vingt-cinq ans, le Nigeria occupe une place de premier plan dans le football féminin africain, une réalité confirmée par les récentes distinctions décernées lors des CAF Awards », a-t-il poursuivi avant d'adresser ses félicitations aux jeunes filles sélectionnées, premières bénéficiaires du programme, tout en se réjouissant de l’enthousiasme constant de la jeunesse nigériane pour le football.

