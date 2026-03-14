Coup d’envoi de la quatrième édition du Diplôme de la FIFA en leadership technique à Paris

La formation de 20 mois a débuté par un séminaire de six jours à Paris (France)

Au menu du workshop : des séances théoriques, des exercices pratiques, et une journée à Clairefontaine

Créé en 2023, ce diplôme est la formation de référence pour les responsables techniques nationaux et continentaux

Ce 5 mars 2026, le drapeau de la FIFA a été hissé au-dessus de son bureau parisien lors d’une cérémonie protocolaire. « Il est là pour marquer notre présence et celle du monde puisque, comme nous le disons souvent, le football unit le monde », a déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino. La capitale française constituait donc le cadre idéal pour réunir 27 dirigeants venus du monde entier et donner le coup d’envoi de la 4ᵉ édition du Diplôme de la FIFA en leadership technique…

Formation unique en son genre, ce diplôme représente ce qui se fait de mieux dans le parcours de formation en leadership technique de la FIFA. Cinq grands domaines y sont abordés au cours d’un cursus qui s’étalera sur 20 mois : leadership technique, haute performance, formation des entraîneurs, football amateur et management. Ce programme offre aux responsables techniques « les outils pour concevoir des projets techniques ambitieux qui permettront de faire progresser le football dans [leur] pays », résumait Gianni Infantino en décembre dernier, lors de la cérémonie de remise des diplômes de la deuxième édition.

Le lancement de cette quatrième édition s’est donc fait sous la forme d’un séminaire, organisé du 9 au 14 mars 2026, à Paris. Ce rendez-vous de six jours a été jalonné de rencontres, de sessions théoriques, d’exercices pratiques, de sorties collectives, et d’ateliers de réflexion, le tout animé par des experts. Le programme comprenait notamment une journée studieuse et conviviale au Centre technique national de Clairefontaine, antre des équipes de France.

Symboliquement, Paris - Ville lumière - a également été le point de départ du parcours initiatique des directeurs techniques. « En utilisant les Lumières comme métaphore d’un mouvement intellectuel et culturel, cette session explore le leadership comme un parcours fondé sur la raison », était-il détaillé dans le programme du workshop. Arsène Wenger, Directeur du développement du football mondial de la FIFA, et Steven Martens, directeur de la division du Développement du football mondial, étaient présents et ont pu éclairer de leurs conseils les participants.

Lancement du Diplôme de leadership technique de la FIFA à Clairefontaine, en France Previous 01 / 08 Launch of FIFA Technical Leadership Diploma - Clairefontaine 02 / 08 Launch of FIFA Technical Leadership Diploma - Clairefontaine 03 / 08 Launch of FIFA Technical Leadership Diploma - Clairefontaine 04 / 08 Launch of FIFA Technical Leadership Diploma - Clairefontaine 05 / 08 Launch of FIFA Technical Leadership Diploma - Clairefontaine 06 / 08 Launch of FIFA Technical Leadership Diploma - Clairefontaine 07 / 08 Launch of FIFA Technical Leadership Diploma - Clairefontaine 08 / 08 Launch of FIFA Technical Leadership Diploma - Clairefontaine Next

« Former des leaders techniques est absolument vital », affirme Arsène Wenger. « Ce sont eux qui impulsent la politique technique au sein des Associations Membres et ce sont aussi eux qui sont en charge de la formation globale des jeunes. C’est un double projet qui est extrêmement difficile de mener à bien. Il faut beaucoup de force de persuasion, des convictions, et de la clarté dans les idées. Il faut aussi être endurant et ne rien lâcher, car ce n’est pas toujours facile d’imposer la politique technique dans les fédérations. » L’enjeu est de taille et c’est la raison pour laquelle ce diplôme créé en 2023 s’inscrit dans la durée. Outre le séminaire d’introduction, le programme comprend notamment des échanges de connaissances et de leadership en association avec le Programme de développement des talents de la FIFA, un « workshop » consacré au leadership, et un parcours de formation en ligne via le Centre de ressources techniques de la FIFA.

Il faut faire les efforts en matière de formation ; la réussite passe par là. Arsène Wenger Directeur du développement du football mondial de la FIFA

« Tous les ans, le programme change un peu. On l’adapte », poursuit Wenger. « Mais le but reste le même : c’est de donner des clés et des façons de raisonner, car les problèmes sont différents selon chaque pays. Dans certaines associations membres, le football de base n’est pas développé, dans d’autres les compétitions n’existent pas. Il faut donner des réponses aux directeurs techniques afin qu’ils puissent résoudre chaque problème auquel ils font face. À la FIFA, nous avons une vue d’ensemble, et nous pouvons les aider ». De toute évidence, ces acquis permettront à tous ces leaders de trouver des solutions et de déployer des programmes techniques novateurs destinés à soutenir le développement du football dans leur pays respectif. Les objectifs stratégiques à long terme sont de donner à chaque talent sa chance et de favoriser la progression de la discipline à tous les niveaux.

« On aborde bien sûr des aspects footballistiques au cours de cette formation, mais l’axe majeur reste la notion de leadership » insiste Steven Martens. « Il s’agit de savoir comment gérer une équipe, comment donner un sens à une politique technique, comment communiquer, etc. Derrière un leader, il y a toujours une équipe. »

« Nous avons également créé une équipe, un véritable groupe, puisqu’un minimum de 25 directeurs techniques — venant à chaque fois des six continents — participent à chaque édition » se réjouit Martens. « Tous seront à même de transmettre leurs acquis. Tout cela fait que, progressivement, nous aurons davantage de personnes capables de développer le football ! »