Les lauréats de la deuxième promotion du Diplôme en leadership technique de la FIFA reçus à Zurich

Lancé en 2023, ce diplôme est la formation de référence pour les responsables techniques nationaux et continentaux

Les 22 lauréats de la promotion 2025 se sont vu remettre leur diplôme au siège de la FIFA à Zurich

Cette formation offre aux responsables techniques « les outils pour concevoir des projets techniques ambitieux qui permettront de faire progresser le football dans [leur] pays », a expliqué le Président de la FIFA, Gianni Infantino

Le vendredi 5 décembre, pendant que les amateurs de football du monde entier avaient les yeux rivés sur Washington DC pour le Tirage au sort final de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, c’est à Zurich, en Suisse, que se préparait l’avenir du football à plus long terme, avec l’émouvante cérémonie de remise des diplômes de la deuxième édition du Diplôme en leadership technique de la FIFA. Les 22 lauréats – issus de 18 associations membres, deux confédérations et de la FIFA –, ont été conviés au siège de l’instance pour recevoir leur diplôme, après avoir suivi ce rigoureux cursus d’une durée de 20 mois qui vise à former les futurs responsables techniques du football. La deuxième édition du diplôme a débuté en Allemagne en avril 2024. « Je suis certain que vous espérez voir un jour votre pays participer au tirage au sort d’une compétition de la FIFA », a déclaré le Président Infantino dans un message vidéo à l’intention des lauréats. « C’est précisément l’objectif du Diplôme en leadership technique de la FIFA : vous donner les outils pour concevoir des projets techniques ambitieux qui permettront de faire progresser le football dans votre pays. »

Lancé au Brésil en 2023, le Diplôme en leadership technique de la FIFA est une formation unique en son genre qui représente ce qui se fait mieux dans le parcours de formation en leadership technique de la FIFA. Cinq grands domaines sont abordés lors du cursus : leadership technique, haute performance, formation des entraîneurs, football amateur et management. « Nous sommes convaincus que ce diplôme aidera les participants à améliorer l’administration du football dans leur pays, sur le terrain et en dehors », a indiqué Steven Martens, directeur du Développement du football mondial de la FIFA, lors du lancement de la deuxième édition en 2024. « Former des leaders techniques d’exception nous permettra également d’atteindre nos objectifs stratégiques à long terme, à savoir donner à chaque talent sa chance et développer le football à tous les niveaux. »

Dans son message adressé aux lauréats, Gianni Infantino a expliqué : « La FIFA est persuadée que chaque pays recèle des diamants bruts qui ne demandent qu’à être découverts et polis. Mais sans des entraîneurs de haut niveau, ces talents n’exprimeront jamais tout leur potentiel.

Grâce aux contacts que vous avez noués lors du cursus, vous formerez un réseau mondial de responsables techniques mus par une même passion : celle du développement continu au service de l’avenir du football. ».

Les lauréats de la promotion 2025 ont suivi des cours en ligne et en présentiel, s'intéressant à différents contextes footballistiques (Allemagne, Argentine et Trinité-et-Tobago). Tout au long de leur formation, ils ont mené d'intenses réflexions et pris part à de nombreux échanges sur la notion de leadership. Ce socle les a préparés à concevoir et mettre en œuvre des solutions et programmes techniques novateurs afin d’améliorer le développement du football dans leur pays.