L'Indian Ocean U15 Festival : un moteur de progrès tant sur le terrain qu'en dehors

L'Indian Ocean U15 Festival a réuni des équipes féminines et masculines des Comores, de Madagascar et des Seychelles

Le programme FIFA Forward a contribué à l'organisation de ce tournoi à hauteur de près de USD 600 000

Les jeunes ont également participé à des ateliers éducatifs et sociaux

Des footballeurs en herbe de pays de l'Océan Indien ont eu l'occasion non seulement de montrer leurs talents balle au pied mais aussi d'acquérir de précieuses aptitudes à la vie quotidienne à l'occasion de l'Indian Ocean U15 Festival, financé en partie par le programme de développement FIFA Forward.

Ce tournoi est le fruit d'une réunion qui s'était tenue au bureau parisien de la division Associations membres, il y a quelques mois, au cours de laquelle les responsables du football de l'Océan Indien avaient partagé leurs difficultés logistiques quant à l'organisation d'un tournoi régional U15.

Le programme FIFA Forward a donc débloqué USD 597 365,58 pour permettre aux équipes juniors de trois pays de la région - les Comores, Madagascar et les Seychelles - de se rencontrer lors de leurs vacances scolaires à la fin de l'année dernière. Les équipes féminines et masculines se sont retrouvées à Antananarivo, la capitale malgache, pour six jours de compétition, du 16 et le 22 décembre 2024.

En plus de disputer des matchs, les équipes ont participé à des ateliers inspirés des pratiques du programme de Développement des Talents de la FIFA, qui vise à offrir à chaque talent un chemin d'accès au football professionnel, où qu'il se trouve dans le monde.

Les jeunes ont ainsi pu développer leurs compétences techniques et tactiques, tout en se voyant inculquer des valeurs telles que l'égalité des sexes, la sensibilisation au changement climatique, la lutte contre le racisme, le travail d'équipe, l'autodiscipline et le respect.

« En tant qu'ancien joueur, je sais à quel point le football peut transformer des vies. L'Indian Ocean U15 Festival est bien plus qu'un simple tournoi : c'est une plateforme où les jeunes talents découvrent non seulement la compétition, mais aussi des valeurs essentielles telles que le respect, la solidarité et l'inclusion », s'est réjoui Gelson Fernandes, Directeur adjoint de la division Associations Membres. « Voir ces garçons et filles de Madagascar, des Comores et des Seychelles jouer avec passion, tout en apprenant à connaître les cultures, les traditions et la musique de leurs voisins, est profondément inspirant. »

« Grâce à des initiatives de la FIFA telles que 'Non au racisme' et la Prévention en faveur des enfants, nous montrons que le football peut être à l'origine de changements positifs. Ce festival est la preuve que le football ne connaît pas de frontières : il unit, il éduque et il inspire la prochaine génération de dirigeants, sur et en dehors du terrain. »

Les rencontres se disputaient à onzz contre onze, en deux mi-temps de 35 minutes, au stade Elgeco Plus By Pass d'Antananarivo, les équipes féminines et masculines du pays hôte s'imposant dans leurs compétitions respectives.

En marge du tournoi, une journée éducative a été organisée en partenariat avec l'UNICEF pour sensibiliser les jeunes aux droits de l'Enfant, à l'égalité des sexes, aux maladies sexuellement transmissibles et à l'hygiène menstruelle. Un deuxième temps fort a été consacré à l'inclusion, notamment en ce qui concerne les personnes handicapées.

« Participer à cet Indian Ocean U15 Festival a été une expérience inoubliable. Ce tournoi m'a permis non seulement de jouer au football, mais aussi de découvrir différentes cultures, de discuter avec des joueuses d'autres îles et de créer des amitiés qui dureront toute une vie », a expliqué la Malgache Anjarasoa Oniravaka Fehizoro, qui a terminé meilleure buteuse du tournoi féminin. « Je suis fière d'avoir représenté Madagascar et d'avoir montré que nous, les filles, avons notre place dans le football.