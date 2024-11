Les stades de la Coupe Intercontinentale de la FIFA 2024™ dévoilés

Le Qatar a déjà organisé les éditions 2019 et 2020, ainsi que la Coupe du Monde de la FIFA™ en 2022. Le stade 974 avait accueilli six matches de l’épreuve reine, dont le huitième de finale entre le Brésil et la République de Corée. Fort de ses 80 000 places, le stade Lusail à quant à lui été le théâtre de la spectaculaire finale entre l’Argentine et la France.