Toujours en septembre 2023, la FIFA a également publié le deuxième rapport du Tribunal du Football, qui couvre la période allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Le rapport présente une vue d’ensemble complète des diverses activités du Tribunal du Football ainsi que de celles du département du Statut du Joueur de la FIFA, qui fait partie de la division Juridique et Conformité de la FIFA et occupe la fonction de secrétariat du tribunal. Au cours de la période couverte par le rapport, le département du Statut du Joueur a traité pas moins de 18 353 dossiers, un nouveau record, dépassant les 14 540 cas de 2021/2022. Instauré le 1er octobre 2021 afin de centraliser les organes décisionnels de la FIFA sous une seule et même entité, le Tribunal du Football se compose de trois chambres : la chambre du statut du joueur, la chambre de résolution des litiges et la chambre des agents. Ainsi, depuis le 1er mai 2023, l’ensemble des procédures portées devant le Tribunal du Football en dehors du système de régulation des transferts de la FIFA sont engagées et menées exclusivement via le Portail juridique de la FIFA, mis en service l’an dernier. Le portail permet aux parties prenantes du football et aux représentants juridiques de déposer une réclamation et de suivre leurs procédures sur une plateforme numérique intuitive.