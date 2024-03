Les compétitions de jeunes seront, quant à elles, réformées, puisque la Coupe du Monde U‑17 de la FIFA™ et la Coupe du Monde Féminine U‑17 de la FIFA™ auront désormais lieu tous les ans et non plus tous les deux ans. Cela permettra à toutes les générations de pouvoir participer à l’épreuve, sans qu’un joueur ou une joueuse n’en soit privé(e) parce qu’il ou elle est trop jeune une année, puis trop vieux ou trop vieille deux ans plus tard.