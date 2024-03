Fin 2023, le total des actifs de la FIFA avait diminué de 19% pour s’établir à USD 5 490 millions, ce qui est cohérent avec la planification financière de la FIFA. Cette réduction tient essentiellement aux flux de trésorerie sortants liés à la Coupe du Monde de la FIFA 2022™, à savoir le versement de leur dotation aux associations membres participantes et les paiements effectués en faveur des clubs des joueurs participants au titre du programme de répartition des bénéfices aux clubs. Les actifs sous forme de trésorerie et d’équivalents de trésorerie ainsi que les actifs financiers se maintiennent à un niveau très solide de USD 4 733 millions. Les actifs courants s’élèvent à USD 3 912 millions, ce qui garantit de la liquidité financière à la FIFA et lui confère la capacité de réagir rapidement à des situations imprévues.