Une de nos premières décisions a été de scinder l’administration en deux branches, chacune avec son propre Secrétaire Général adjoint : la première dédiée aux domaines administratif et financier, la seconde au développement du football et à l’organisation de compétitions. Nous avons mis sur pied une division du Football féminin et une division du Développement technique – depuis renommée division du Développement du football mondial –, créé un nouveau poste de directeur Juridique et Conformité, et amélioré nos programmes pour l’ensemble des 211 associations membres de la FIFA. Cette dernière est aussi bien plus diversifiée qu’elle ne l’était à mon arrivée, puisque plus de 70 nationalités différentes sont représentées et plus de 40% des membres du personnel sont des femmes.