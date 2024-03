Au-delà du résultat, c’est surtout la manière qui a marqué les esprits. Sophia Smith et Megan Rapinoe ont toutes deux manqué des tirs au but qui auraient permis à leur équipe de se qualifier. Mais au bout du compte, c’est Lina Hurtig qui a offert la victoire à la Suède. Pour un suspense encore plus haletant, il fallait suivre le quart de finale entre l’Australie et la France. Mackenzie Arnold, le dernier rempart des Matildas, a repoussé quatre tentatives adverses... et manqué la sienne, ce qui n’a pas empêché le pays hôte d’arracher son billet pour le dernier carré.