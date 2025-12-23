Crecimiento del fútbol femenino (diciembre de 2025)

La FIFA ofrece 13 programas de desarrollo del fútbol femenino para las federaciones miembro

Otro gran mes en todo el mundo con actividades en muchos de los programas de desarrollo de la FIFA

Actividad significativa en África a medida que los programas más nuevos cobran impulso

La FIFA está trabajando arduamente en todo el mundo para alcanzar la meta de 60 millones de jugadoras para 2027. Este ambicioso objetivo está respaldado por 13 programas de desarrollo, y las 211 federaciones miembro (FM) de la FIFA son elegibles para solicitar apoyo al organismo rector del fútbol mundial.

A principios de este año, la FIFA renovó y amplió su Programa de desarrollo de fútbol femenino para darle un mayor impulso al balompié femenino. Se puede encontrar información adicional aquí.

Inside FIFA analiza solo algunas de las actividades recientes significativas que continúan construyendo la huella del fútbol femenino a nivel mundial.

Filipinas

Diciembre fue testigo de un hito importante para el fútbol femenino con la finalización exitosa de la edición inaugural de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA™ en Filipinas.

Brasil terminó como campeón con un récord perfecto de seis victorias consecutivas que culminaron en una impresionante victoria por 3-0 sobre Portugal en la final. También fue un logro histórico para Filipinas, que acogió con júbilo su primer torneo de la FIFA: apenas el segundo certamen femenino de la FIFA en la región del sudeste asiático y el primero en 21 años.

También hubo hitos para Tanzania, que se clasificó para su primer torneo absoluto de la FIFA, mientras que esta fue también la competencia femenina inaugural de la FIFA para la RI de Irán. Fuera de la cancha, numerosos proyectos de legado brindaron beneficios tangibles para la comunidad futbolística local, en particular una amplia actividad de Desarrollo de ligas centrada en el futsal femenino.

La Federación Filipina de Fútbol (PFF) también está ahora más cerca de anunciar su primera Estrategia de Fútbol Femenino tras sesiones en línea y un taller presencial con representantes de la FIFA celebrado en la capital, Manila, durante el torneo.

Camille Rodriguez, líder de desarrollo de fútbol femenino de la PFF, dijo: "Para nosotros en la PFF, la colaboración y el intercambio de conocimientos fueron los principios rectores detrás de esta serie de talleres. Queríamos co-crear una estrategia que reflejara los desafíos, las oportunidades y las experiencias vividas de las personas que trabajan en el terreno. Me dejó inspirada y aún más comprometida a trabajar juntos como una sola comunidad para hacer crecer y elevar el fútbol femenino en Filipinas".

Liberia

Ha sido un año ajetreado y productivo para el fútbol, y en particular para el fútbol femenino, en Liberia. La Federación Liberiana de Fútbol (LFA) ha organizado una serie de Campañas de promoción del fútbol femenino, destacando el programa de desarrollo en la ciudad de Gbarnga, en el condado de Bong, tras el lanzamiento oficial de 2025 en el condado de Montserrado.

El condado de Bong sigue sin tener una liga de fútbol femenino, lo que hace que este esfuerzo de base sea particularmente significativo. La campaña también se implementará en los condados de Margibi, Rivercess y Sinoe.

El evento se complementó con un taller de Becas de formación para entrenadoras y sigue a sus talleres de Formación para gestores y administradores celebrados recientemente en la capital, Monrovia, que contaron con 60 participantes durante seis días. A principios de este año, Liberia inauguró dos minicanchas como parte de la iniciativa FIFA Arena y abrió el Estadio Gompa, renovado por el Programa de Desarrollo Forward de la FIFA.

Malí

Malí es una de las muchas naciones africanas que se han beneficiado de las diversas Campañas de promoción del fútbol femenino en las últimas semanas. Bamako, la capital, fue el lugar donde más de 300 jugadoras jóvenes de entre 6 y 12 años participaron en un festival como parte de la Campaña de Fútbol Femenino. Fue la segunda etapa de la campaña "Educar y Empoderar" impartida por la Federación Maliense de Fútbol (FEMAFOOT).

Zimbabue

La Federación de Fútbol de Zimbabue (ZIFA) ha presentado lo que el presidente de la ZIFA, Nqobile Magwizi, describió como "el comienzo de una nueva era para el fútbol femenino".

La Estrategia de Fútbol Femenino de la ZIFA se basa en cinco pilares: Trayectoria de la jugadora; Talento y rendimiento; Imagen, identidad y comercialización; Profesionalización y gobernanza; y Empoderamiento femenino.

La experta técnica en fútbol femenino de la FIFA, Thubelihle Sibanda, quien desempeñó un papel asesor clave durante la formulación de la estrategia, dijo: "Zimbabue ha mostrado una gran intención y disciplina en la construcción de un futuro estructurado para el fútbol femenino. Esta estrategia es un gran paso adelante".

Guinea

La Federación Guineana de Fútbol (FGF) lanzó su Estrategia de Fútbol Femenino 2026-2028 frente a una gran reunión de partes interesadas en la capital, Conakri. La estrategia se centra en la estructura del fútbol femenino en Guinea, con el objetivo de modernizar su organización, fortalecer sus capacidades y abrir nuevas oportunidades para las jugadoras jóvenes.

Ruanda

La Federación Ruandesa de Fútbol (FERWAFA) continuó su enfoque concertado en la construcción del fútbol femenino con una Campaña de promoción del fútbol femenino, basándose en otras actividades de desarrollo durante el año pasado.

Nyagatare, en el noreste de Ruanda, fue el escenario del segundo festival de la campaña de fútbol femenino del año, con la participación de alrededor de 100 niñas en las categorías Sub-13 y Sub-15.

Comoras

La Federación de Fútbol de las Comoras (FFC) organizó una Campaña de promoción del fútbol femenino para niñas de entre 6 y 12 años. Alrededor de 200 niñas participaron en las tres islas principales de la nación del Océano Índico (Anjouan, Moeli y Ngazidja), con la comunidad local totalmente comprometida en las tres ubicaciones.

Ghana

La iniciativa de arbitraje 'Catch Them Young' (Atrápalas jóvenes) de la Federación de Fútbol de Ghana (GFA) forma parte de un curso continuo de capacitación organizado conjuntamente por la FIFA y la GFA a través del programa de Desarrollo de ligas de la FIFA.

El objetivo es equipar a las jóvenes árbitras con habilidades tanto teóricas como prácticas, esenciales para fortalecer su conocimiento y aumentar la confianza, con la meta de crear árbitras competentes que puedan elevar potencialmente la presencia de Ghana en el escenario mundial.

El programa vio a estos grupos de oficiales de partido participar en los Campeonatos de Élite Femeninos Sub-15 y Sub-17.

Bangladesh

La Federación de Fútbol de Bangladés (BFF) busca aprovechar el impulso de la reciente clasificación inaugural de su selección nacional para la Copa Asiática Femenina de la AFC con el lanzamiento de su Estrategia de Fútbol Femenino 2025–2028.

Alrededor de 100 partes interesadas estuvieron presentes para el lanzamiento en la capital, Dacca, lo que reforzó el compromiso de la BFF con el empoderamiento, la inclusión y el fortalecimiento de la presencia internacional de Bangladés.

Simon Toselli, líder regional de fútbol femenino de la FIFA (Asia), dijo: "Hemos sido testigos de un tremendo crecimiento y potencial para desarrollar el fútbol femenino en Bangladés. (La) BFF tiene una motivación e interés reales para hacer crecer el fútbol femenino".

Tayikistán

La Federación de Fútbol de Tayikistán (FFT) ha dado continuidad a su reciente y amplia Campaña de promoción del fútbol femenino con un seminario de la iniciativa de Formación para gestores y administradores en Dusambé, una iniciativa considerada vital para el desarrollo sostenible del fútbol femenino en la nación de Asia Central.

El extenso programa de tres días reunió a administradoras de fútbol, gerentes, jugadoras y coordinadoras de todo el país para mejorar sus habilidades en áreas clave de la administración del fútbol, incluida la planificación estratégica, la gestión, el marketing, las comunicaciones, la salvaguardia y el liderazgo.

Indonesia

La Federación Indonesia de Fútbol (PSSI) llevó a cabo una Campaña de promoción del fútbol femenino con gran asistencia en Ambon, Molucas, una provincia celebrada durante mucho tiempo como el lugar de nacimiento de numerosos jugadores de la selección nacional de Indonesia.

El evento reunió a 100 niñas que aprendieron habilidades básicas de fútbol a través de sesiones divertidas y atractivas que contaron con la leyenda del fútbol local Simon Tahamata.

El programa fue apoyado por 12 entrenadoras (becarias del Programa de Formación de Entrenadores de la FIFA), junto con dos jugadoras de la selección nacional y una oficial de salvaguardia certificada que aseguró que el programa se impartiera de manera segura y profesional.

Programa de mentores para entrenadoras de la FIFA

El despliegue del Programa de mentores para entrenadoras de élite de la FIFA ha continuado en todo el mundo, con aprendices (mentees) visitando a sus respectivos mentores con base internacional.

La tercera edición del programa, que comenzó en julio de este año en Zúrich (Suiza), vio recientemente a la entrenadora de México Sub-23, Vanessa Martínez, ser recibida por el entrenador de la selección nacional de Brasil y mentor, Arthur Elias, mientras los anfitriones de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™ visitaban Europa para partidos internacionales contra Noruega y Portugal.

Programa de iniciativas sociales de la FIFA

El innovador Programa de iniciativas sociales de la FIFA ya ha tenido un impacto tangible tras la finalización en noviembre de tres meses de formación y apoyo. Creado para proporcionar un trampolín para que jugadoras reconocidas diseñen y lideren sus propias iniciativas de impacto social, 14 estrellas internacionales de todo el mundo están participando.

La visión de Saki Kumagai, ganadora de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ con Japón, es utilizar los torneos y los viajes para promover el crecimiento, el trabajo en equipo y el intercambio cultural. A principios de diciembre, 65 niñas jugaron en el Saki Kumagai World Challenge en Tokio, un evento que concluirá con un grupo selecto compitiendo en un evento en Londres (Inglaterra) el próximo mes de marzo.

"En mis experiencias jugando en el extranjero, he aprendido de primera mano lo importante que es estar en el entorno adecuado para el desarrollo de una jugadora, tanto en el fútbol como como persona", dijo la defensora del London City Lionesses.

"Queremos que nuestras exalumnas ganen confianza en sí mismas para perseguir sus objetivos futuros y para que experimenten el mundo fuera de Japón".

Clasificación Mundial Femenina FIFA/Coca-Cola

La histórica FIFA Unites: torneo femenino 2025™ continúa dando frutos, con Chad y Libia apareciendo en la Clasificación Mundial Femenina FIFA/Coca-Cola por primera vez después de su participación en la competición. Jugaron junto a Túnez y Afganistán; este último estuvo representado en el escenario internacional por primera vez en casi cuatro años por el Afghan Women United, un equipo establecido como parte de la estrategia multipilar de la FIFA para la acción en el fútbol femenino afgano.

La incorporación de Chad y Libia elevó el número de FM en la clasificación femenina a un récord de 198.

Programa de desarrollo de formadores de entrenadores de la FIFA

La inclusión, el desarrollo y las experiencias compartidas fueron el centro de los recientes talleres del Programa de desarrollo de formadores de entrenadores de la FIFA realizados en Dubái, Emiratos Árabes Unidos (AFC) y Bogotá, Colombia (CONMEBOL y Concacaf).

Los talleres vieron a participantes de las respectivas regiones reunirse para un programa de amplio alcance impartido por los departamentos de Desarrollo de Coaching y Desarrollo de Fútbol Femenino de la FIFA.

La trayectoria comenzó a mediados de 2025 y es una de las iniciativas más nuevas de la FIFA diseñadas para ayudar a aumentar el número de mujeres formadoras de entrenadoras, así como de titulares de licencias de entrenadora a nivel mundial.