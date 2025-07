Jóvenes entrenadoras aprenden de los mejores en la nueva edición del Programa de mentores para entrenadoras de la FIFA

Entre los mentores se encuentran los actuales seleccionadores nacionales Arthur Elias (Brasil), Desiree Ellis (Sudáfrica), Francisco Neto (Portugal), Joe Montemurro (Australia), Nils Nielsen (Japón) y Angelo Marsiglia (Colombia), así como nombres sinónimo de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™, como Tina Theune (Alemania), Even Pellerud (Noruega) y Corinne Diacre (Francia).

Una conocida exjugadora que busca consolidar su paso del terreno de juego al banquillo es la veterana centrocampista alemana Melanie Behringer. La campeona de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ y medallista de oro olímpica, y que ahora dirige a la selección nacional femenina sub-17 de Alemania, fue emparejada con el muy respetado Pellerud. "Ojalá hubiera tenido esto [antes]", dijo Pellerud. "Cometí muchos errores como entrenador joven: exceso de confianza y estupidez. Y si hubiera tenido un mentor en aquel entonces, lo que no era normal hace algunos años, habría evitado muchos de los grandes errores que cometí en mi carrera". Behringer añadió: "Todavía soy una entrenadora joven y creo que tengo muchas debilidades. Este mes, hablamos de una debilidad y creo que es bueno incluso hablar de mis debilidades. Creo que él puede ayudarme porque tiene una gran experiencia. Y creo que seré mejor entrenadora en 18 meses".

"Tuve la suerte de tener a Corinne Diacre como mi mentora", dijo Jatoba. "Creo que fueron momentos increíbles y una experiencia maravillosa, y quiero transmitir eso a Delphine (Soret)... Hay tanto que puede aprender de los intercambios, de las experiencias, de todo lo que también he visto durante mi carrera anterior como futbolista profesional, y también en los últimos años como entrenadora". "Creo que toda esa experiencia internacional que adquirí como pupila, el programa me hizo vivir todo esto ahora; me aportó algo que ahora estoy viviendo de nuevo desde el otro lado como mentora". "Espero transmitirle todo esto de una manera increíble, de la mejor forma que pueda y, obviamente, hacer que aprenda mucho de todas estas experiencias".