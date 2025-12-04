Filipinas disfruta de la histórica celebración de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA™

Filipinas acoge la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA™, su primer torneo mundial

La Federación Filipina de Fútbol (PFF) ha estado muy activa en los últimos años.

El apoyo de la FIFA ha ayudado a la PFF a beneficiarse de diversos programas

El año 2025 será recordado como un hito para el fútbol y el fútbol sala filipinos. La esperada primera edición de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA™ es el primer torneo que se celebra en el país y el segundo campeonato femenino de la FIFA que se disputa en la región del sudeste asiático, actualmente en rápido crecimiento.

La celebración del torneo llega tras un periodo muy productivo para Filipinas, tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. La selección filipina de fútbol se clasificó para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia & Nueva Zelanda 2023™, su primer torneo de la FIFA, y acompañó a su participación con una sensacional victoria sobre la coanfitriona Nueva Zelanda.

Con la creación de la primera Copa Mundial Femenina de Futsal, se desarrolló una estrategia global denominada "Más allá de la cancha: iniciativas de impacto del futsal" para sentar las bases de un mayor crecimiento y actividades de legado, así como para impulsar programas de desarrollo del fútbol femenino en todo el país.

Fuera del terreno de juego, la Federación Filipina de Fútbol (PFF) ha estado muy activa, con el apoyo de numerosos proyectos de la FIFA, entre los que destaca la construcción de una nueva sede con el apoyo del Programa Forward de la FIFA, así como una serie de iniciativas relacionadas con el desarrollo del fútbol.

La Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA es la continuación de una inversión estratégica a largo plazo de la FIFA para impulsar el fútbol femenino en todo el mundo. Del mismo modo, el organismo rector del fútbol mundial ha invertido continuamente en el futsal masculino y femenino.

El presidente de la PFF, John Gutiérrez, afirmó que el apoyo de la FIFA ha sido "inestimable", y añadió: "Sin la orientación de la FIFA, este [torneo] nunca habría sido posible. Empezamos a prepararnos al día siguiente de que la FIFA anunciara que se nos había concedido la organización".

"Los preparativos han sido... muy satisfactorios. Estamos muy emocionados de que aquello por lo que hemos trabajado tan duro sea, literalmente, historia en ciernes".

La nueva sede de la PFF, cerca de Manila, es motivo de gran orgullo para la federación. Situada a poca distancia del centro nacional de entrenamiento —una zona que cuenta con un campo artificial de tamaño reglamentario financiado por la FIFA y dos minicampos—, la PFF ahora alberga sus principales instalaciones futbolísticas en un único lugar gracias al Programa Forward de la FIFA.

La PFF también se beneficia en su liga del Programa de desarrollo de fútbol femenino de la FIFA, centrado en el avance de la liga de futsal, lo que contribuye al éxito de la primera Copa Mundial Femenina de Fútbol Sala de la FIFA.

El Programa de Desarrollo del Talento de la FIFA y el programa FIFA Football for Schools se establecieron en Filipinas en 2023, lo que permitió fortalecer aún más el ecosistema futbolístico local.

La FIFA también ha contribuido a dejar un legado tras la finalización del torneo, entre otras cosas donando el suelo oficial de la Copa Mundial de Futsal para que el orfanato Tuloy tenga acceso, además de instalaciones deportivas de calidad, y apoyando la Filipina5 Futsal Fiesta, un torneo comunitario a nivel nacional que ofrece a las jóvenes una vía significativa para participar en el torneo.

John Gutiérrez también mencionó su plan de dar a todas las aspirantes a futbolistas la oportunidad de desarrollar su potencial. "El futsal es uno de los deportes femeninos que más rápido está creciendo, y esperamos que se convierta en uno de los deportes más importantes para las mujeres, especialmente en Filipinas, después de la Copa Mundial", afirmó.

Filipinas tuvo el honor de saltar a la cancha del PhilSports Arena de Pasig City, en Metro Manila, para disputar el partido inaugural del torneo. Aunque terminó con una derrota ante la potente selección de Argentina, el fuerte apoyo a las filipinas se vio recompensado en la segunda jornada, cuando Dionesa Tolentin marcó el primer gol del país en la derrota por 3-2 ante Marruecos.

El perfil del torneo supone otra oportunidad para que la PFF impulse el fútbol para que alcance al baloncesto como el deporte más popular entre los aproximadamente 120 millones de habitantes del archipiélago.

"[Ser anfitriones] significa mucho para nosotros", añadió el presidente de la PFF. "Para nosotros es todo un logro aacoger un evento cuatrienal de la FIFA y contribuir al desarrollo del fútbol y el futsal en todo el mundo".