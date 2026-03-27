Crecimiento del fútbol femenino (marzo de 2026)

La FIFA ofrece 13 programas de desarrollo del fútbol femenino para las federaciones miembro

Marzo tuvo significante actividad en muchos de los programas de desarrollo del fútbol femenino de la FIFA

El cartel de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™ va tomando forma y el Programa de iniciativas sociales de la FIFA cobra impulso

La FIFA está trabajando arduamente en todo el mundo para ayudar a alcanzar el objetivo de 60 millones de jugadoras para 2027. Este ambicioso objetivo se sustenta en 13 programas de desarrollo del fútbol femenino, y las 211 federaciones miembro de la FIFA pueden solicitar el apoyo del organismo rector del fútbol mundial.

En 2025, la FIFA renovó y amplió su Programa de desarrollo de fútbol femenino para darle un mayor impulso al fútbol femenino. Se puede encontrar información adicional aquí.

Inside FIFA analiza solo algunas de las actividades recientes significativas que continúan construyendo la huella del fútbol femenino a nivel mundial.

Ruanda

Bajo el lema "Las chicas marcan goles y rompen barreras", la Federación Ruandesa de Fútbol (FERWAFA) organizó una Campaña de promoción del fútbol femenino de la FIFA en la región septentrional de Gicumbi, tras los eventos celebrados el año pasado en otras partes del país. Participaron alrededor de 100 niñas de las categorías sub-13 y sub-15, mientras que la presencia de numerosos padres y amigos contribuyó a la implicación de la comunidad.

La exjugadora de la selección nacional Nyiramariza Consolee, que fue embajadora del festival, tuvo palabras de ánimo: "El fútbol no me impidió alcanzar mis sueños, sino que me ayudó a conseguirlos".

Esuatini

"Un punto de partida para el siguiente capítulo": así describió Phumzile Dlamini, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación de Fútbol de Eswatini (EFA) y presidenta del Comité de Fútbol Femenino, el gran éxito que supuso el evento de la Campaña de promoción del fútbol femenino celebrado en el Centro Técnico nacional de Lobamba. Con el doble objetivo de aumentar la participación femenina y crear una red más sólida de entrenadoras, la EFA organizó de manera satisfactoria cuatro jornadas en sus instalaciones nacionales. Más de 400 jóvenes jugadoras participaron en el festival de cantera de un solo día, mientras que 32 entrenadoras disfrutaron de la formación impartida en un curso de entrenamiento de tres días.

Macedonia del Norte

La Federación de Fútbol de Macedonia del Norte (FFM) ha puesto en marcha una amplia serie de festivales como parte de la Campaña de promoción del fútbol femenino de la FIFA. Bitola fue la sede del primero de los diez festivales programados para los próximos dos años. Más de 50 jóvenes jugadoras participaron en el evento, donde recibieron el apoyo de la internacional Melanija Grozdanova, quien compartió sus experiencias y habló de las oportunidades que ofrece el fútbol.

Irlanda del Norte

La Federación Irlandesa de Fútbol (IFA) ha puesto en marcha una ambiciosa Campaña de promoción del fútbol femenino con un gran festival celebrado en Newtownabbey, en el que han participado 180 niñas de 15 colegios de toda Irlanda del Norte. Se trata del primero de cinco eventos regionales que culminarán en un festival nacional a finales de abril.

Francis Brennan, director de desarrollo escolar de la Fundación de la Federación Irlandesa de Fútbol, afirmó: "Estos festivales ofrecen a las niñas una experiencia fantástica ya que se pueden medir contra un amplio abanico de colegios. Tendrán la oportunidad de desarrollar sus habilidades, crear recuerdos y disfrutar del juego. Y lo que es más importante, al mejorar las competencias de profesores y entrenadores y al apoyar a los distritos para que organicen sus propios festivales, estamos contribuyendo a desarrollar capacidades y a dejar un legado duradero en el fútbol femenino".

Anguilla

La Federación de Fútbol de Anguila ha presentado su plan estratégico cuatrienal para el fútbol femenino, en un momento en que esta nación caribeña busca potenciar al máximo el crecimiento y el desarrollo del fútbol femenino local, tanto para las mujeres como para las niñas. El plan se centra en la inclusión, el desarrollo, el aumento de la participación, el rendimiento y la sostenibilidad, con el fin de garantizar que las niñas y las mujeres tengan las mismas oportunidades de participar, competir y asumir puestos de liderazgo en este deporte.

Serbia

La Federación Serbia de Fútbol (FAS) ha presentado su primera Estrategia de Fútbol Femenino, en la que se ha establecido una hoja de ruta clara para aprovechar el éxito internacional, mejorar las vías de acceso a la élite, reforzar las estructuras de base y derribar las barreras culturales. Bajo el lema "No podemos quedarnos en el banquillo", y con sede en el famoso recinto EXPO de Belgrado, la estrategia incluye, entre otras cosas, un acuerdo sobre el apoyo a la maternidad.

Con la capitana de la selección serbia, Violeta Slović, entre la multitud que acudió a la histórica presentación, las jóvenes asistentes tuvieron la oportunidad de jugar al fútbol, mientras que las jugadoras pudieron participar en un taller sobre salud en el fútbol femenino.

República Dominicana

Como parte del Programa de desarrollo de ligas, la Federación Domincana de Fútbol (FEDOFUTBOL), en colaboración con la FIFA, organizó un amplio curso de cuatro días de duración dirigido a entrenadoras. Con más de 30 participantes, todas recibieron una formación exhaustiva, y el programa concluyó con un torneo en el que participaron 70 jugadoras, programado para coincidir con el Día Internacional de la Mujer.

El evento supuso la primera vez que las instalaciones recientemente inauguradas, financiadas con fondos del Programa Forward de la FIFA, se utilizaron con fines formativos. El programa se suma a las numerosas actividades de desarrollo que tuvieron lugar en la República Dominicana a finales de 2024, cuando la nación caribeña acogió su primer evento futbolístico mundial: la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA™.

Mozambique

Un amplio torneo nacional sub-17 —financiado por el Programa de desarrollo de ligas de la FIFA— concluyó en Quelimane (Mozambique), donde cinco equipos regionales se enfrentaron para coronar a un campeón. Precedido por una fase regional, el campeonato, organizado por la Federación Mozambiqueña de Fútbol (FMF), contó con la participación de más de 100 jugadoras, y el equipo de Cabo Delgado se proclamó campeón.

Arnaldo Salvado, director técnico de la FMF, declaró: "A través del Programa de desarrollo de Ligas, seguimos llegando a muchas niñas y brindándoles la oportunidad de jugar al fútbol en un entorno divertido y seguro. Gracias al fútbol, sus sueños son posibles y su futuro es prometedor".

Guinea

Árbitras y asistentes fueron las protagonistas en Guinea gracias a un completo curso de formación de cinco días organizado y financiado a través del Programa de desarrollo de ligas de la FIFA. El evento fue organizado por la Federación Guineana de Fútbol e impartido por dos árbitros de la FIFA invitados.

Las árbitros y las asistentes seleccionadas que participaron en el curso arbitrarán en el campeonato nacional femenino. Entre los objetivos del programa se encuentran reforzar los conocimientos técnicos, armonizar la aplicación de las Reglas de Juego, promover la profesionalidad y contribuir al desarrollo sostenible del fútbol femenino en Guinea.

Botsuana

La Federación de Fútbol de Botsuana (BFA) continúa demostrando su compromiso con el desarrollo del fútbol femenino con la organización de un Programa de sistema de licencia de clubes en la capital, Gaborone. Más de 40 asistentes, en representación de 20 clubes, estuvieron presentes tras el significativo crecimiento reciente del fútbol femenino local, incluyendo una expansión de siete a quince regiones en todo el país. La BFA organizó el programa con el objetivo de elevar el nivel de la liga absoluta, además de garantizar la calidad y la seguridad, y apoyar el crecimiento a largo plazo del fútbol femenino.

"Desde campos locales polvorientos hasta escenarios mundiales, estamos demostrando que el fútbol femenino no es una esperanza del mañana, sino una realidad hoy en día", declaró la BFA en un comunicado.

En colaboración con el organismo rector del fútbol mundial, la BFA organizó Campañas de promoción del fútbol femenino en 2025, mientras que el programa Football for Schools se introdujo en el país del sur de África en 2024.

Vietnam

La Federación Vietnamita de Fútbol (VFF) también se centra en garantizar que sus clubes puedan seguir mejorando su nivel y, con ese fin, organizó un seminario sobre el sistema de licencias de clubes en su sede. El taller, de dos días de duración y organizado con el apoyo de la FIFA, reunió a las principales partes interesadas para presentar la implementación de un sistema de licencias de clubes adaptado al fútbol femenino vietnamita.

"El sistema de licencias para clubes femeninos debe considerarse una herramienta de desarrollo, no una barrera. Mediante un conjunto de criterios que abarcan aspectos legales, financieros, de personal, de infraestructura y de desarrollo juvenil, podemos establecer gradualmente los estándares mínimos necesarios para un club de fútbol profesional", declaró el Sr. Tran Anh Tu, vicepresidente de la VFF.

Clasificatorios para la Copa Mundial Femenina Brasil 2027™

La AFC es la primera región en completar los clasificados para la edición de 2027, con Australia, coanfitriona del torneo en 2023, siendo la primera nación en clasificarse para la fase final. China, Japón y Corea del Sur también se clasificaron como los otros vencedores de cuartos de final de la Copa Asiática Femenina de la AFC. Corea del Norte y Filipinas aseguraron su clasificación a través de los partidos de repesca, mientras que China Taipéi y Uzbekistán, derrotadas en ambos torneos, participarán en el Torneo de Repesca para la Copa Mundial Femenina de la FIFA que se disputará el próximo año.

Los países de la AFC celebran su clasificación para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™ Previous 01 / 06 Australia v Korea DPR - AFC Women's Asian Cup - Australia Qualification 02 / 06 China v Chinese Taipei - AFC Women's Asian Cup - Australia Qualification 03 / 06 Japan celebrate qualfying for the FIFA Women’s World Cup Brazil 2027 04 / 06 Korea DPR celebrate qualfying for the FIFA Women’s World Cup Brazil 2027 05 / 06 Korea Republic celebrate qualfying for the FIFA Women’s World Cup Brazil 2027 06 / 06 Philippines celebrate qualfying for the FIFA Women’s World Cup Brazil 2027 Next

El torneo mantuvo el impulso de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™ con una asistencia récord de 355.528 aficionados durante la Copa Asiática Femenina de la AFC, culminando con un lleno total de 74.397 personas en el Estadio Australia de Sídney, donde Japón superó a las anfitrionas en la final.

Las eliminatorias de la OFC continuaron el mes pasado con la finalización de la segunda ronda. Papúa Nueva Guinea, campeona de los Juegos del Pacífico, y Fiyi avanzaron de su grupo, mientras que Nueva Zelanda, coanfitriona de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™, lideró el otro grupo por delante de Samoa Americana, ganadora de la primera ronda. Los cuatro equipos competirán el próximo mes por un único boleto directo para 2027, y el subcampeón se clasificará para el Torneo de Repesca para la Copa Mundial Femenina de la FIFA.

Programa de iniciativas sociales de la FIFA

El Programa de iniciativas sociales de la FIFA continúa implementándose con éxito. Con la participación de 14 de las jugadoras más exitosas e influyentes del mundo, provenientes de diversas partes del planeta, el programa piloto busca ayudar a cada uno de ellas a aprovechar sus respectivas plataformas para generar un cambio social.

La exestrella francesa Laura Georges lanzó Fanm Lidè, un programa pionero de desarrollo de liderazgo para mujeres líderes emergentes en el fútbol de Guadalupe. El programa, que comienza con un seminario presencial de dos días, guiará a ocho mujeres a través de un programa de desarrollo de cuatro meses, tanto de manera presencial como virtual, con el objetivo común de impulsar el fútbol femenino en la nación caribeña.

La estrella de la selección inglesa, Alessia Russo, inauguró la Fundación Alessia Russo con un elegante evento en Londres. La velada reunió a miembros de la comunidad futbolística, sus compañeras de equipo, patrocinadores, filántropos, familiares y amigos. El lanzamiento sirvió como plataforma para presentar la visión, la misión y las iniciativas de la fundación.