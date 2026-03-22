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sábado 21 marzo 2026, 12:00
Fútbol Femenino

El triunfo de Japón en la Copa Asiática Femenina de la AFC manda un mensaje contundente para el fútbol femenino

  • Japón conquista su tercer título continental tras imponerse 1-0 sobre Australia

  • 74.357 personas asistieron a la final celebrada en Sídney, una cifra récord

  • La competición manda un "mensaje contundente", afirmó el secretario general de la FIFA, Mattias Grafström

La Copa Asiática Femenina de la AFC Australia 2026 concluyó con el triunfo de Japón por 1-0 sobre la selección anfitriona.

La final, disputada en el Estadio de Australia ante una asistencia récord de 74.357 espectadores, puso el broche final a una competición en la que quedó patente el crecimiento continuo del fútbol femenino en Asia y en todo el mundo.

Tras su disputa, Japón y Australia, junto con la RP China y la República de Corea, se han clasificado directamente para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™. La RPD de Corea y Filipinas también participarán en el Mundial, tras haberse clasificado mediante las eliminatorias. China Taipéi y Uzbekistán, por su parte, todavía tienen opciones de clasificarse durante el torneo clasificatorio.

Tras asistir a la final, el secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, elogió la calidad exhibida a lo largo de la competición y la importancia que tiene para el futuro del fútbol femenino. Al mismo tiempo, extendió su enhorabuena a la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) por la buena organización del torneo.

"Esta final ha sido un fiel reflejo del nivel que hemos visto a lo largo de la Copa Asiática Femenina de la AFC 2026. La calidad exhibida sobre el terreno de juego ha sido excepcional, y es otra señal clara del desarrollo continuo del fútbol femenino en la región y en todo el mundo —afirmó—.

FIFA Secretary General Mattias Grafström attending the final of the AFC Women’s Asian Cup Australia 2026™

También me gustaría extender mi enhorabuena a la AFC por la excelente organización de la competición. Este tipo de torneos son sumamente importantes para el desarrollo del fútbol femenino. La Copa Asiática Femenina de la AFC ha vuelto a marcar la pauta a seguir al demostrar los grandes avances que se están llevando a cabo y lo que se puede conseguir cuando se cuenta con una visión clara, inversión y un compromiso firme".

A falta de poco más de un año para su celebración, la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™ promete demostrar los avances continuos, la competitividad y al alcance mundial del fútbol femenino de primera categoría.

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