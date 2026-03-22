El triunfo de Japón en la Copa Asiática Femenina de la AFC manda un mensaje contundente para el fútbol femenino

Japón conquista su tercer título continental tras imponerse 1-0 sobre Australia

74.357 personas asistieron a la final celebrada en Sídney, una cifra récord

La competición manda un "mensaje contundente", afirmó el secretario general de la FIFA, Mattias Grafström

La Copa Asiática Femenina de la AFC Australia 2026 concluyó con el triunfo de Japón por 1-0 sobre la selección anfitriona.

La final, disputada en el Estadio de Australia ante una asistencia récord de 74.357 espectadores, puso el broche final a una competición en la que quedó patente el crecimiento continuo del fútbol femenino en Asia y en todo el mundo.

Tras su disputa, Japón y Australia, junto con la RP China y la República de Corea, se han clasificado directamente para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™. La RPD de Corea y Filipinas también participarán en el Mundial, tras haberse clasificado mediante las eliminatorias. China Taipéi y Uzbekistán, por su parte, todavía tienen opciones de clasificarse durante el torneo clasificatorio.

Tras asistir a la final, el secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, elogió la calidad exhibida a lo largo de la competición y la importancia que tiene para el futuro del fútbol femenino. Al mismo tiempo, extendió su enhorabuena a la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) por la buena organización del torneo.

"Esta final ha sido un fiel reflejo del nivel que hemos visto a lo largo de la Copa Asiática Femenina de la AFC 2026. La calidad exhibida sobre el terreno de juego ha sido excepcional, y es otra señal clara del desarrollo continuo del fútbol femenino en la región y en todo el mundo —afirmó—.

También me gustaría extender mi enhorabuena a la AFC por la excelente organización de la competición. Este tipo de torneos son sumamente importantes para el desarrollo del fútbol femenino. La Copa Asiática Femenina de la AFC ha vuelto a marcar la pauta a seguir al demostrar los grandes avances que se están llevando a cabo y lo que se puede conseguir cuando se cuenta con una visión clara, inversión y un compromiso firme".