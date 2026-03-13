Australia se convierte en la primera selección clasificada para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™

Las coanfitrionas y semifinalistas de la edición 2023 logran el pase para disputar su novena Copa Mundial Femenina de la FIFA™ consecutiva

Las Matildas obtienen la primera de las seis plazas de clasificación directa de Asia para la fase final del Mundial del próximo año

La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) podría tener hasta ocho selecciones entre las 32 participantes en la fase final de 2027, que se celebrará en Brasil y será la primera en Sudamérica

Australia se ha convertido en el primer país en clasificarse para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™. Las coanfitrionas y semifinalistas de la edición de 2023 alcanzan la máxima competición mundial por novena edición consecutiva.

Las Matildas aseguraron su plaza gracias a una victoria por 2-1 sobre Corea del Norte que las clasificó para las semifinales de la Copa Asiática Femenina de la AFC 2026, que ellas mismas organizan y que sirve como torneo clasificatorio para la Copa Mundial Femenina de 2027.

La décima Copa Mundial Femenina de la FIFA™ contará con 32 selecciones y se celebrará en Brasil entre el 24 de junio y el 25 de julio del próximo año. "No hay nada comparable a la Copa Mundial Femenina de la FIFA. Solo 32 selecciones tienen la oportunidad de pisar el escenario más importante del deporte femenino, y ese momento representa años de fe, sacrificio y trabajo duro. Estas jugadoras vistieron la camiseta de Australia con gran orgullo; han llevado a cabo un sueño, este momento les pertenece", afirmó Jill Ellis, directora general de Fútbol de la FIFA.

"Estando aquí en Australia, se puede sentir la energía que rodea al fútbol femenino. El fútbol ha sido de primer nivel, y la pasión de los aficionados demuestra cuánto ha crecido este deporte. El nivel de la Copa Asiática Femenina de la AFC sigue aumentando año tras año, y se puede ver lo importante que es poder lograr la clasificación para estas selecciones. Las jugadoras y el cuerpo técnico deben sentirse increíblemente orgullosas de lo que han logrado. Les deseo mucho éxito en su camino hacia 2027".

La Copa Asiática Femenina de la AFC de este año, que será reemplazada por un torneo clasificatorio independiente de cara a la edición expandida de 48 selecciones que será la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ de 2031, determinará las seis selecciones clasificadas de manera automática en la AFC.

Los cuatro equipos semifinalistas obtendrán una de las plazas, mientras que los cuartofinalistas eliminados disputarán un torneo de repesca para decidir las otras dos plazas directas restantes.