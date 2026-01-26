El presidente de la FIFA afirma que la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™ en Brasil será una "fiesta inolvidable"

Los preparativos para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™ comienzan con la presentación de la marca del torneo en Río de Janeiro

El presidente de la FIFA sostiene que Brasil "vive el fútbol con devoción"

El ministro de Deportes de Brasil promete "la mejor Copa Mundial Femenina de la FIFA de la historia"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha asegurado que la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™ en Brasil será una celebración por todo lo alto de este deporte, en un país que "vive el fútbol con devoción".

El camino hacia la primera Copa Mundial Femenina de la FIFA™ que tendrá lugar en Sudamérica ha comenzado de manera oficial con una espectacular puesta en escena en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro.

El acto, que combinó fútbol, música y arte, sirvió de escenario para desvelar el emblema oficial del torneo, el lema HAGAMOS HISTORIA™ (GO EPIC™) y una característica identidad sonora.

En su alocución al público presente en Río, el presidente de la FIFA subrayó la profunda unión que existe entre el país anfitrión y el fútbol.

"Brasil vive el fútbol con devoción, y todos percibimos ya esa ilusión por dar la bienvenida al mundo y albergar un torneo histórico —declaró Gianni Infantino—. Al fin y al cabo, todos los aquí presentes y el país entero hablan el idioma universal del fútbol. Un idioma que nació en Brasil, porque, aquí, el fútbol es mucho más que un deporte. En Brasil, el fútbol es creatividad, emoción y pasión. Es vida. Lo es todo".

La décima edición del Mundial femenino contará con 32 países y se disputará del 24 de junio al 25 de julio de 2027. A falta de 515 días para que se juegue el partido inaugural, el presidente de la FIFA mostró su confianza en que el torneo marcará un nuevo referente para el fútbol femenino, e indicó que será una ocasión memorable.

"Uniremos el mundo entero aquí en Brasil —manifestó Gianni Infantino—. Y lo haremos con una fiesta inolvidable, que será la mejor Copa Mundial Femenina en la historia de la FIFA. También será la primera en Sudamérica y la primera en Brasil. Será una celebración a la altura de la ocasión".

El presidente de la FIFA expresó asimismo su agradecimiento al pueblo brasileño, del que destacó su extraordinaria capacidad para recibir a visitantes de todo el mundo.

"Todos los brasileños que viven el fútbol con alegría mostrarán al mundo el verdadero significado de la palabra "celebración". Festejemos, alegrémonos y disfrutemos del tiempo que pasemos en Brasil", declaró.

La marca oficial se ha diseñado para situar el fútbol femenino en el centro del escenario mundial con un inclusivo y alegre sabor brasileño. El emblema está inspirado en la bandera nacional y en la geometría de un campo de fútbol, conformado por la unión de una "W" (la inicial de women y world, "mujeres" y "mundo" en inglés) y una "M" (la inicial de mulheres y mundo en portugués).

El ministro de Deportes de Brasil, André Fufuca, señaló que el torneo elevará la competición femenina a nuevas cotas.

"Nos comprometemos no solo a organizar otro Mundial, sino la mejor Copa Mundial Femenina de la FIFA de la historia. Contamos con el apoyo del Gobierno y de nuestros socios", anunció a los presentes.

En la presentación también participaron figuras de la talla de Marta, todo un emblema nacional y seis veces ganadora del Premio The Best a la Jugadora de la FIFA, quien se dirigió al público con un mensaje grabado en vídeo. En él, afirmaba que el torneo "servirá de inspiración a niñas y niños, mujeres y hombres, y hará que nuestro amor por este deporte sea aún más intenso.

Nuestro país está preparado para recibir el fútbol femenino con orgullo, emoción y confianza. Este torneo dará pie a historias inolvidables y encumbrará a nuevas heroínas", añadió Marta en su discurso.

Como parte del reconocimiento a la excepcional historia futbolística de Brasil, también se rindió homenaje al legendario Pelé, un ídolo al que todo el mundo extraña, como aseguró el señor Infantino.

"Todos echamos de menos a O Rei. Pelé hacía cosas extraordinarias y consiguió que todo el mundo lo adorara —reconoció—. Era famoso en todo el mundo, en una época en la que no había redes sociales ni había empezado la globalización. Pero todos sabían quién era Pelé. Con su alegría, creatividad, entrega y pasión, hizo mucho más por el fútbol que otros. Porque todos nosotros, incluso nuestros padres, nos enamoramos del fútbol gracias a él".

El torneo se disputará en ocho ciudades anfitrionas: Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Río de Janeiro, Salvador y São Paulo.