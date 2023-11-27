Las asociaciones de retransmisión de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ establecen un nuevo referente mundial con alcance e innovaciones de récord

Más de 220 territorios se han garantizado ingresos de retransmisión y un alcance mundial históricos

La combinación de socios de radiotelevisión tradicionales y nuevos canales fortalece la cobertura en todos los mercados

Los acuerdos de innovación digital e inmersiva amplían el acceso y captan un público nuevo y más joven

La FIFA ha confirmado el éxito sin precedentes de su programa de asociaciones con los medios de comunicación para la Copa Mundial de 2026™ y el establecimiento de la plataforma de retransmisiones más amplia e innovadora de la historia de la competición.

Con acuerdos en más de 220 territorios en todo el planeta, la Copa Mundial de 2026™ llegará a los aficionados mediante un alcance sin precedentes, sustentado por ingresos de récord en concepto de derechos audiovisuales y un ecosistema de asociaciones diversificado, que incluye medios tradicionales, canales digitales y formatos emergentes.

"El Mundial establecerá un nuevo referente no solo por su magnitud, sino también por cómo se vivirá en todo el mundo —ha declarado Mattias Grafström, secretario general de la FIFA—. Nuestras asociaciones con los medios de comunicación reúnen lo mejor de la radiotelevisión mundial, plataformas digitales y nuevos formatos, para que los aficionados puedan disfrutar los partidos como nunca. Se trata de colaboraciones fundamentales para cumplir la misión de la FIFA de hacer que el fútbol sea realmente mundial y para que los aficionados estén mucho más cerca de la competición".

En los mercados de Canadá, México y Estados Unidos, las exhaustivas asociaciones con Fox Sports (Estados Unidos, en inglés), Telemundo (Estados Unidos, en español), CTV/TSN/RDS (Canadá) y Televisa (México) proporcionarán una amplia cobertura de enorme calidad en todas las ciudades anfitrionas. Las emisoras estarán inmersas en los partidos y pondrán a los seguidores directamente en el centro de los estadios y del ambiente de los Fan Festival mediante un seguimiento in situ sin precedentes.

El vigor de esta plataforma mundial radica en la mezcla de asentadas relaciones de confianza y nuevos socios estratégicos (haga clic aquí para conocer todas las emisoras).

Asimismo, la FIFA ha presentado una serie de acuerdos innovadores, concebidos para brindar valor adicional y llegar a nuevos públicos. Las asociaciones innovadoras de plataforma preferente con YouTube y TikTok inducirán un primer enfoque digital a los contenidos. El primer programa de creadores mundial de la FIFA ofrecerá a un grupo de creadores de contenidos seleccionados acceso exclusivo a los entresijos de la competición, con el objetivo de proporcionar a los aficionados una mirada real y exclusiva de la competición.

En Estados Unidos, la colaboración entre Fox Sports, FIFA y Cosm ofrecerá los partidos, incluida la final, en entornos inmersivos de realidad compartida en 12K, por lo que la afición vivirá los encuentros de una forma totalmente nueva.

Este ecosistema de transmisión integral se sostiene en capacidades de producción punteras. El Centro Internacional de Radio y Televisión de Dallas será la sede de las operaciones de prensa y distribución de contenidos, y hará posible una avanzada cobertura en directo de los partidos, junto con unas 8000 horas de material en diferido. Los flujos de trabajo de producción digital prioritaria, como filmación con dispositivos móviles, contribuirán a ofrecer atractivos contenidos en las redes sociales y otros espacios virtuales.