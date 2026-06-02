Abre sus puertas en Dallas el Centro Internacional de Radio y Televisión de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El moderno centro de retransmisión se inauguró con una ceremonia celebrada en la ciudad texana

Las operadoras de radiodifusión retransmitirán el torneo a miles de millones de aficionados de todo el mundo

Eric L. Johnson, alcalde de Dallas, calificó las instalaciones de "centro de prensa de talla mundial"

Gianni Infantino describió el Centro Internacional de Radio y Televisión (IBC por sus siglas en inglés) de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ como "absolutamente increíble" en la inauguración oficial de las modernas instalaciones, situadas en el Centro de Convenciones Kay Bailey Hutchison.

El recinto, de 45.000 metros cuadrados y en palabras del presidente de la FIFA "el más moderno y tecnológicamente más avanzado que el mundo ha visto jamás", será el centro operativo de retransmisión a nivel mundial durante el torneo, que tendrá lugar en 16 ciudades sede de Canadá, México y Estados Unidos del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

Esta será la segunda vez que Dallas desempeñe esta vital función, ya que también albergó el IBC durante la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos 1994™, y el presidente de la FIFA afirmó no tener dudas acerca de la escala de lo que se ha llevado a cabo en la ciudad texana.

"Es absolutamente increíble estar aquí en Dallas en este fantástico Centro Internacional de Radio y Televisión. Esto va a más", explicó Infantino. "Cada vez hay más tecnología, IA, personas, expertos. Es increíble ver cuánto trabajo, cuánta pasión, cuánta pericia, cuánta tecnología de alto nivel hay aquí para llevar la Copa Mundial de la FIFA a miles de millones de aficionados de todo el mundo.

"Cuando estás en casa viendo un partido de la Copa Mundial por televisión no te das cuenta de que hay miles de personas trabajando para hacerlo posible, no solo en los estadios, sino también, y en especial, en este Centro Internacional de Radio y Televisión que es el epicentro desde el que se llevará la Copa Mundial de la FIFA al mundo entero".

Ante algunos de los 2.000 representantes de los medios que tendrán su sede en las instalaciones, en algunos casos durante siete meses, el presidente de la FIFA habló de lo que el torneo significa para los aficionados que no pueden desplazarse físicamente a una de las 16 ciudades sede.

Abre sus puertas en Dallas el IBC de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ 02:33

"No todo el mundo puede viajar a Estados Unidos, o antes a otros países, para ver la Copa Mundial de la FIFA, pero todo el mundo puede verla desde casa gracias al IBC y gracias a las emisoras de radiodifusión", añadió.

"Las emisoras de radiodifusión son absolutamente cruciales y estoy orgulloso, como presidente de la FIFA, de presidir una organización que lleva la Copa Mundial de la FIFA gratis a los aficionados del mundo entero. Las emisoras de radiodifusión son las que hacen posible que la Copa Mundial de la FIFA sea lo que es, junto a los jugadores, por supuesto, que son los que ponen el espectáculo, pero sin las emisoras nadie puede vivirlo".

Eric L. Johnson, alcalde de Dallas, también se dirigió a los presentes para conmemorar la ocasión, y expresó el orgullo que siente la ciudad al desempeñar un papel tan importante en el torneo.

"Hoy [el IBC] se convierte oficialmente en el centro de la prensa y las emisoras de radiodifusión de todo el mundo para el evento deportivo internacional más grande de la historia. Dallas está preparada para asumir este destacado papel con una excelencia de talla mundial. Y en menos de dos semanas, todos y cada uno de los miles de millones de telespectadores de la Copa Mundial de la FIFA de todo el mundo podrán ver las retransmisiones de la cobertura directamente desde aquí, en el corazón de Dallas".

El alcalde, que visitó personalmente las instalaciones días antes de la apertura oficial, dijo que la ciudad, que albergará nueve partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, había realizado inversiones específicas para brindar apoyo a la operativa y a los miles de visitantes internacionales.

"Después de haber visitado la operativa hace algunos días, puedo dar fe de la vanguardista tecnología, incluyendo IA e innovación, que transformará estas instalaciones en un centro de prensa de talla mundial", declaró Johnson.

"Estas actividades, puestas de manifiesto hoy por la gran inauguración del Centro Internacional de Radio y Televisión, reportarán sustanciales beneficios económicos a nuestra ciudad, elevarán la talla de Dallas a nivel mundial y crearán innumerables oportunidades para nuestra comunidad".

"Y este no es el único papel crucial que Dallas desempeñará en la Copa Mundial de la FIFA. Nuestra ciudad albergará más partidos de la Copa Mundial de la FIFA que ninguna otra, y tendremos, con diferencia, el mejor FIFA Fan Festival en Fair Park, junto con muchas otras activaciones para los aficionados que tendrán lugar en el centro de Dallas y alrededores, y en Klyde Warren Park".

El Centro de Convenciones Kay Bailey Hutchison se seleccionó para acoger el IBC de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en parte gracias a su céntrica ubicación en este certamen, organizado por tres países, lo que convierte a Dallas en el centro ideal para una operativa de retransmisión que comprende Canadá, México y Estados Unidos.

En las instalaciones, de 45.000 metros cuadrados, se ubicarán las oficinas centrales de la cadena productora de la señal de la FIFA y Host Broadcast Services (HBS); de todos los socios de los medios de comunicación; y de los departamentos de Producción de Contenidos de la FIFA y Tecnología e Innovación del Fútbol de la FIFA. Asimismo, albergará la sala de videoarbitraje (VAR).

Romy Gai, director de la División Comercial de la FIFA, afirmó que la FIFA está decidida a alcanzar nuevas cotas de excelencia en la retransmisión del certamen.

"Hace cuatro años, cuando abrimos el IBC en Catar, nuestro presidente nos lanzó un reto diciendo: 'Tenemos que seguir subiendo el listón lo más alto posible para seguir siendo un referente para todo el mundo en la forma en la que podemos ofrecer alta calidad y nuestros conocimientos a todas nuestras emisoras, a nuestros socios'. Me complace decir hoy que lo que puede verse a nuestro alrededor es el resultado de capitalizar nuestra experiencia pasada para tratar de mejorar y hacer más para dar un servicio mejor a nuestras 180 emisoras de todo el mundo".

HBS ha ofrecido servicios de retransmisión en las seis últimas ediciones de la Copa Mundial de la FIFA™. La infraestructura de retransmisión está totalmente integrada en los proyectos para estadios de la FIFA, y cubre puestos de cámaras, puestos de entrevistas, zona mixta, estudios, tribuna de prensa, complejo de retransmisión y salas de prensa.

Un pilar clave de la operativa del IBC es la colaboración entre la FIFA y Lenovo, patrocinador tecnológico oficial de la FIFA, que proporciona completas soluciones de TI al ecosistema de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Lenovo está desplegando servidores en el IBC de Dallas para ofrecer la potencia de procesamiento que precisan los dispositivos y soluciones de IA para llevar todos los momentos de todos los partidos a las audiencias del mundo entero. Lenovo y Motorola tienen desplegados más de 17.000 dispositivos en estadios, bases operativas e instalaciones de entrenamiento, con la asistencia de más de 200 técnicos de Lenovo.

Los servidores ThinkSystem SR635 V3 de Lenovo gestionan enormes volúmenes de datos de vídeo en directo provenientes de estadios de toda Norteamérica, impulsando las imágenes en directo de IPTV de la FIFA a través de diez canales a más de 1.000 pantallas en todos los estadios de la FIFA. La tecnología de Lenovo también ha reducido la latencia en la infraestructura de IPTV de la FIFA a menos de cinco segundos, permitiendo el acceso casi en tiempo real a la acción en directo del partido.

El director de la División Comercial de la FIFA destacó dos innovaciones de IA específicas que mejorarán la experiencia de retransmisión en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La primera son los avatares de los jugadores en tres dimensiones generados por inteligencia artificial, que suponen un importante avance en la tecnología semiautomatizada para la detección del fuera de juego. Se escaneará digitalmente a los jugadores a su llegada, un proceso que dura aproximadamente un segundo por cada jugador, para crear un modelo exacto en tres dimensiones que captará con gran precisión las dimensiones de las partes del cuerpo. Estos modelos se incorporarán en la retransmisión de los partidos, por lo que tanto los aficionados en el estadio como los telespectadores de todo el mundo tendrán acceso directo a imágenes realistas que reflejen las decisiones tomadas tras usar el sistema de videoarbitraje.

La segunda innovación es una perspectiva de los árbitros estabilizada. Basándose en la tecnología empleada en el Mundial de Clubes FIFA™ en 2025, un software de estabilización impulsado por inteligencia artificial hará más nítidas las imágenes captadas en tiempo real por la cámara del árbitro reduciendo el desenfoque causado por el movimiento. Las imágenes estabilizadas proporcionarán una perspectiva en primera persona de alta calidad para el público, incrementando así la transparencia, la comprensión del juego y el atractivo de los partidos.

"Gracias a la IA hemos introducido algunas innovaciones que se destacarán a través de la cadena para los aficionados", apuntó Gai. "Esos son solo un par de ejemplos. Habrá más que decir, más que contar".

Infantino también habló de la intensa y creciente emoción que se respira por el torneo propiamente dicho.