La FIFA y TikTok, nueva plataforma preferente, alcanzan un acuerdo sin precedentes para la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La pionera iniciativa reforzará el acceso y la promoción de contenido original para aficionados como parte de la estrategia de la FIFA en redes sociales

La colaboración se sustentará en el centro de contenido temático de TikTok dedicado en exclusiva al Mundial, que incluirá imágenes exclusivas, un programa global para creadores de contenido y mucho más

Los titulares de derechos audiovisuales también se beneficiarán de contenido personalizado y opciones de retransmisión en directo

La cita más inclusiva de la historia del fútbol acaba de hacerse más accesible que nunca gracias a una innovadora colaboración entre la FIFA y TikTok que llevará toda la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a millones de aficionados en todo el mundo.

TikTok, una de las redes sociales de contenido en vídeo más importantes y dinámicas del mundo, se convertirá en la primera plataforma preferente de la FIFA. La iniciativa reforzará el nivel de colaboración e integración de TikTok y la Copa Mundial de la FIFA 2026™, lo que permitirá a la red social ofrecer una cobertura exhaustiva de la competición —con más contenido original— y ser la plataforma de referencia para aficionados y creadores durante el torneo. El acuerdo sin precedentes para la cobertura como plataforma preferente parte del éxito cosechado por la pionera colaboración entre la FIFA y TikTok durante la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™, que acumuló miles de millones de visitas.

El acuerdo, que estará vigente hasta finales de 2026, también brindará oportunidades únicas en TikTok a los titulares de los derechos audiovisuales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, como la posibilidad de retransmitir en directo momentos de los partidos, publicar vídeos personalizados y acceder a contenido especial producido por la FIFA para TikTok. Las cadenas de retransmisión también podrán monetizar su cobertura del Mundial a través de formatos publicitarios prémium de TikTok. Por último, la plataforma digital aplicará políticas contra la piratería para promover y proteger los derechos de propiedad intelectual de la FIFA.

"El objetivo de la FIFA es compartir la pasión por la Copa Mundial de la FIFA 2026 con el mayor número posible de aficionados, y no se nos ocurre una mejor forma de hacerlo, especialmente de cara al mayor acontecimiento deportivo de la historia, que contar con TikTok como primera plataforma preferente de la competición", dijo Mattias Grafström, secretario general de la FIFA.

"Se trata de una colaboración pionera que conectará de forma innovadora y creativa a seguidores de todo el mundo con el Mundial, con imágenes inéditas y la cobertura más cercana hasta la fecha. El fútbol no deja de crecer, evolucionar y unir cada vez a más personas, por lo que debemos adaptar la formas en que compartimos y promocionamos este deporte".

El acuerdo de plataforma preferente se sustentará en el centro de contenido temático de TikTok para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, un punto de encuentro creado con TikTok GamePlan que permitirá a los aficionados disfrutar de contenidos únicos sobre las 48 selecciones participantes, consultar información sobre los partidos y la venta de entradas, y disfrutar de otros incentivos, como pegatinas y filtros personalizados o funciones de gamificación.

Por primera vez, la FIFA y TikTok desarrollarán un programa especial para un grupo selecto de creadores de contenido de todo el mundo, que tendrán acceso a momentos exclusivos, como ruedas de prensa y sesiones de entrenamiento. De esta manera, los aficionados podrán seguir las vivencias y experiencias de los creadores de TikTok durante el Mundial. Asimismo, un grupo nutrido de creadores tendrá la oportunidad de utilizar imágenes de archivo de la FIFA y crear contenido con ellas.

"El fútbol ha crecido de forma exponencial en TikTok en los últimos años, y como primera plataforma preferente de la FIFA, nos hace mucha ilusión que los seguidores puedan disfrutar de la Copa Mundial de la FIFA 2026 más allá de los 90 minutos que dura un partido. Todo ello gracias a contenido exclusivo y a un acceso sin precedentes para los creadores", declaró James Stafford, director mundial de Contenido de TikTok.